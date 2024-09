Folk forklarer, hvorfor de har været deres kærester utro

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af Broadly USA

Jeg har været utro, og jeg har også prøvet, at nogen var mig utro. Faktisk har jeg været alle mine kærester utro – på nær min mand. Måske er jeg et dårligt menneske. Eller også er jeg bare ligesom alle andre.

Sagen ved utroskab er, at det ikke ville eksistere uden den indbyggede risiko for at blive opdaget. Hvis man fælder et træ i skoven, mens man knepper sin nabo, har ens kæreste så egentlig opdaget det? Grunden til, at folk, der har været utro, har det ad helvede til, er, at de ser, hvor meget de har såret en person, de holder af. Kun på grund af deres egne, selvoptagede behov. Hvis man bliver opdaget, forstår man virkelig, hvor meget man har fucket up. Der findes mange sexologer og polyamurøse, som vil hævde, at monogami er utopisk og unaturligt – bevist alene ved det antal personer, der er utro. Men hvis det er så dumt, hvorfor er det så stadig sådan, vi gør? Hvorfor finder ænder mager for livet?

Mit mønster var det samme hver gang – jeg var altid min kæreste utro med ham, som kom før. Det var som regel for at bevise over for mig selv, at min eks stadig var tiltrukket af mig eller en anden usikker begrundelse. Min kæreste opdagede det, fordi han læste en sms fra min eks, mens jeg sov. Der er ikke noget som at blive vækket klokken fem om natten af en vred, såret kæreste, som lige har fundet ud af, at man har været i seng med sin eks.

Jeg ved, at en anden af mine kærester var mig utro. (Når ret skal være ret, så havde jeg også været ham utro med min professor, men tro mig, hun var det værd.) Til trods for mit eget sidespring, så lokkede jeg min kæreste til sex, efter jeg fandt ud af det. Mens vi var i gang, borede jeg fingrene ned i skuldrene på ham og sagde: “Jeg ved, du har kneppet hende.” Så var det slut med den erektion.

Mere eller mindre alle har været utro, kraftigt overvejet det eller haft en kæreste, der var dem utro. Jeg ved, hvorfor jeg selv gjorde det, men jeg var nysgerrig på, hvilke grunde andre mennesker havde til det.

Glenn Close som sygeligt jaloux i Fatal Attraction. Screenshot via YouTube.

Brady*

Jeg har en affære lige nu. Min kæreste og jeg har været sammen i fire år. Vi bor sammen, vi har en hund og har i det hele taget det der villa-volvo-vovse-liv. Jeg elsker hende virkelig, men hun er meget konservativ i sengen, og det er jeg overhovedet ikke. Hun er slet ikke med på mine lyster, og vi har ikke haft sex i to måneder.

For to uger siden spurgte min kollega mig, om jeg havde lyst til at drikke nogle øl hjemme hos hende. Jeg glædede mig til det, og jeg troede bare, det var venskabeligt og ikke andet. Nå, men så endte vi med at have sex. Det var virkelig godt. Hun var med på alle mine lyster, og hun nød virkelig de ting, jeg godt kan lide. Jeg har hende på Snapchat, så nu snapper vi hele tiden. Jeg er begyndt at have nogle følelser for hende, men jeg elsker virkelig også min kæreste. Min kollega bor i den anden ende af byen, og hun siger, at hun aldrig rigtig forlader det område. Jeg ved også, at min kæreste aldrig kommer i den del af byen. Jeg har det virkelig dårligt, men på den anden side – hvorfor kan jeg ikke få det hele?

Jeg ved godt, jeg er et selvretfærdigt svin. Det ender skidt for mig det her. Det ved jeg.



Sadie

Desværre ja – jeg har været en kæreste utro og endda mere end én gang. Jeg er utro med den samme fyr hver gang, fordi jeg er overbevist om, at han på et eller andet tidspunkt vil have mig tilbage. Han var min første seriøse kæreste og helt sikkert den første, jeg blev forelsket i. Jeg tror måske bare aldrig, at jeg er kommet over ham.

Leila

Jeg var forelsket i en fyr i flere år, men han kunne ikke acceptere nogle ting ved mig, som jeg ikke kunne ændre på. Eller, det vil sige, det kunne jeg godt – men kun midlertidigt ved hjælp af noget medicin mod forkølelsessår. I slutningen af vores forhold, som varede fire år, fik han mig til at have det dårligt med mig selv og mine valg på daglig basis. Han drak sig ofte fuld, og når han gjorde, fik jeg altid et ryk af frygt i maven. Det var egentlig en ret forfærdelig tid.

Heldigvis rejste han ret meget med sit arbejde og var væk måske 80 procent af tiden. Når han var væk, beskyldte han mig altid for at have været ham utro, selv om han godt vidste, at jeg er typen, der ikke kan håndtere tunge hemmeligheder.

Til sidst nåede jeg et punkt, hvor jeg var nødt til at lave en dramatisk ændring i mit liv. Jeg begyndte at hænge meget ud med en fyr, som jeg var virkelig tiltrukket af. I begyndelsen var det kun venskabeligt, og det var, fordi han skulle hjælpe mig med min selvangivelse, men så begyndte vi at tage på vandreture til små hemmelige natursteder. Vi kørte derud i den bil, som jeg delte med min kæreste. Jeg følte mig virkelig oprørsk. På et tidspunkt stod vi på toppen af et bjerg og så en ørneflok flyve hen over os, og der tænkte jeg bare; hvis jeg kysser ham, så er mit forhold slut. Jeg sagde det indeni mig selv en gang til, og så kyssede jeg ham. Jeg ville ikke gå i seng med ham (det var kun oral), før jeg havde slået op med min kæreste, så der ligesom var en god grund [til at slå op]. En del af mig var virkelig hævngerrig og forurettet, eftersom min kæreste altid beskyldte mig for at have været ham utro, så på en måde syntes jeg, at han fik som fortjent.

Først lovede jeg mig selv, at jeg aldrig ville sige det til nogen. Jeg tapede siderne i min dagbog sammen og prøvede at lade, som om jeg ikke var ulykkelig og forvirret og begejstret på samme tid. Det varede én dag. Jeg talte med nogle venner og indså, at jeg var nødt til at slå op med ham. Så det gjorde jeg senere samme uge. Flere år senere, efter jeg for længst var kommet mig over det, fandt jeg ud af, at han havde fået suttet pik, mens han var virkelig fuld, af en eller anden pige i Australien, mens vi stadig var kærester, og at han havde holdt det hemmeligt gennem hele vores forhold.

Jeg eksploderede fuldstændig og gik på nettet, hvilket resulterede i adskillige måneders utroskab med fem overlappende affærer. Det var sindssygt.



Mike

Ægteskab er jo en lang historie. Vi havde kendt hinanden i 25 år. Hun gik hjemme, mens jeg tjente til føden. Vi havde mange dysfunktionelle mønstre: Skyldfølelser, selvmedicinering, selvhad – og jeg begravede mig i arbejde for at distancere mig fra vores problemer. Mange års opbyggede og uløste problemer. Da vores yngste barn var fløjet fra reden, knækkede jeg og ville væk, men jeg følte mig fanget, når hun sagde ting som; “Jeg dør, hvis du forlader mig.” Jeg eksploderede fuldstændig og gik på nettet, hvilket resulterede i adskillige måneders utroskab med fem overlappende affærer. Det var sindssygt. En af elskerinderne var i fyrrene. Vi startede det her virkelig intense dominant-underdanig-forhold, som hun blev ved med at eskalere. Så var der hende i tyverne med tatoveringerne, som var besat af fransk litteratur og James Joyce. Jeg betalte hendes studiegæld. (Hun flippede senere fuldstændig ud, da jeg prøvede at slå op med hende. Hun sagde, at hvis hun alligevel havde mistet alting, kunne hun ligeså godt sende alle vores beskeder til min kone.)

Efter et halvt års ægteskabskrig gik vi endelig i terapi. Min kone ville kende identiteterne [på de kvinder, jeg var hende utro med]. Jeg var i søvnunderskud i flere måneder, fordi hun sad oppe hele natten og ledte efter detaljer om dem på de sociale medier. Jeg hadede mig selv og gik fuldstændig i opløsning. Jeg selvmedicinerede, købte en pistol, gik i terapi for sexafhængighed og tog løgndetektortests. Til sidst var jeg kørt helt ned af alle de destruktive mønstre og bad om skilsmisse. Vi har været fra hinanden i næsten et halvt år nu.

Kimberly

Jeg var kærester med den her fyr i to år. Hen mod slutningen af vores forhold begyndte han at blive meget besidderisk, manipulerende og voldelig. Han havde nogle feticher, som han kunne finde på at tvinge mig til at gå med på. Han tændte for eksempel på meget fede kvinder og tanken om at made nogen, indtil de blev virkelig fede. Da jeg sagde nej til det, nægtede han at gå i seng med mig. I stedet så han porno og onanerede lige foran mig. Det hele var virkelig fucked up og påvirkede mig virkelig meget.

På et tidspunkt var jeg til en fest og var virkelig fuld og høj på speed. Jeg snakkede med en af mine drengevenner, som også var fuld og høj. Det ene førte til det andet, og vi var i seng sammen. Da jeg kom hjem dagen efter, pakkede jeg alle mine ting i lejligheden, fortalte min kæreste, hvad der var sket og tog hjem til mine forældre. Det blev kun værre derfra. Han endte med at stalke mig og min familie i næsten seks måneder. Han sendte breve til mine forældre, hvor han skrev, at jeg bare skulle indse, at jeg stadig elskede ham, og han skrev breve til mig, hvor han sagde, at hvis jeg ikke kom tilbage til ham, ville han begå selvmord. Det skete flere gange, at jeg fandt ham ligge og sove foran min dør. Han parkerede tit sin bil ved benzintanken over for mit hus og sad bare og kiggede. Jeg ved godt, at det var dårlig stil at være ham utro. Det er der ingen, der fortjener, men jeg tror roligt, jeg kan sige, at det fik mig ud af et virkelig fucked-up forhold.



*Alle navne er blevet ændret.

