Folk fortæller deres vildeste, klammeste og mest kiksede Roskilde-historier

Åh, Roskilde. Der er så mange grunde til at deltage i dit beskidte, larmende og eventyrlige virvar af hedonisme.

Og uanset om du er draget mod Dyrskuepladsen for at opdage ny musik eller mærke kærligheden blandt teltbardunerne, så er der altid noget at komme efter.

Vi tog selv på Roskilde i søndags for at høre om de oplevelser, årets festivalfolk måske ikke havde regnet med at skulle have. Og noget tyder på, at Orange Feeling også kommer i en brun nuance.

Sarafina Andersen, 25 år

Det var mit første år på Roskilde i 2010, og jeg var frivillig brandvagt nede i M, da der stadigvæk var camping dernede. Det var egentlig ikke meningen, jeg skulle arbejde, men så gjorde jeg det i solidaritet med min veninde.

En aften havde vi vagt sammen, hvor vi skulle patruljere hegnet, der ligger lige ud til marken, hvor folk hoppede over. Vi får øje på den her mand, der hopper over, og løber efter ham. Jeg får indhentet ham og hopper frem som en ninja – altså sådan virkelig jumper ham – så vi begge to ryger ned på jorden. Jeg hiver fat i hans taske, og min veninde kommer hen og hjælper mig. Så står vi der – to små 20-årige piger – og river i den ene ende af tasken, mens han hiver i den anden. Han taler vidst ikke dansk, for han siger slet ingenting. Det ender med, at han giver slip og løber væk.

Vi får fat på ham igen og vil tage ham med op til tårnet, hvor vi har base, så han kan få en bøde og blive smidt ud. Da vi er måske 20 meter fra tårnet, får han vredet sig fri og løber væk, og vi orker simpelthen ikke at fange ham igen. Vi har stadig hans taske, og jeg er helt rundt på gulvet, da vi kommer op til tårnet. Den ansvarlige deroppe fortæller mig, at jeg bløder i hovedet, og mit ben er gult og blåt. Mandens taske viste sig at være fuld af stoffer, kanyler, elastikker og diverse piller. Det var virkelig en vild oplevelse, og måske var det også at gå lidt for meget op i sit frivilligjob.

KRISTIAN K, 26 ÅR

Det er syv år siden, og det var mit allerførste år på Roskilde – helt ny i det. Jeg tænkte bare, at det skulle være fest, knald og det hele. I løbet af ugen finder jeg ud af, at det ikke er fest, knald og det hele – det er kun fest. Det der med at knalde, det er åbenbart lidt mere arbejde, end jeg troede. Den sidste dag tænker jeg bare; nu skal det være. Jeg tager et skilt på, hvor der står; “Det er sidste dag – det er tid til et knald” og stiller mig op ved en af boderne, hvor jeg står i et par timer. Lige da jeg tænker; nu gider jeg sgu ikke mere, og skal til at gå, kommer der en pige hen og siger, at hun har en veninde, som har set skiltet og sagt; det er sgu okay – det vil jeg gerne. Jeg tænker bare; hvor slemt kan det være?

Jeg går med og bliver introduceret for pigen, og hun er sgu meget lækker. Vi hygger og giver den hele armen. Det var det hele værd, selvom det var et ret dårligt knald. Det var varmt og i et telt, men jeg kom, så fuck det – det er Roskilde. Jeg går hjem til lejren bagefter og opdager, at jeg har fået tre flænger i penisstrengen – ligesom når man skærer sig på papir. Enhver mand kan forestille sig den smerte. De næste to måneder var jeg ude af stand til at gøre noget, mens den helede.

Og det blev værre endnu, for vi gjorde det uden kondom. Jeg var til en fest et par måneder senere, hvor jeg mødte en pige, som ser bekendt ud – hun ligner virkelig hende, jeg knaldede med på festivalen. Hun fortalte, at hun var gravid, og at det var sket med en fyr på Roskilde, som hun ikke rigtig kunne huske hvad hed. Det var bare en fyr, hun havde mødt. Jeg tænkte; bare det ikke er mig, bare det ikke er mig. Jeg ved stadig ikke, om det er mig! Ikke nok med to måneders penissmerte, så har jeg måske også et barn. Det var det bedste og det dårligste knald på Roskilde.



Malou Vetling, 25 år

Jeg var meget fuld til en fest ovre i G sammen med nogle af mine venner. Efter en lang nat blev det morgen, og det var meget lyst og ubehageligt. Jeg kunne ikke finde mine venner, så jeg går tilbage mod lejren alene. På vej hen mod broen kommer der en dreng løbende hen til mig og giver mig en plastikpose i hænderne. Han tager mine hænder og sænker posen. Jeg fatter ikke rigtig, hvad der sker, jeg er stadig fuld, så jeg holder den bare. Så vender han sig om og skider i posen, mens jeg stadig står og holder den. Jeg er helt blæst og kan slet ikke forstå, hvad der foregår. Jeg kan se længere nede ad stien, at hele hans camp står og flækker af grin. Han løber tilbage til dem, og så står jeg bare der med hans lort i en pose. Til sidst lagde jeg den på stien og gik – helt i chok over, hvad der lige var sket.



Laura Jensen, 24 år

Jeg var på Roskilde for anden gang i 2011. Den første aften sidder vi ude i campen og drikker, og så kommer der nogle drenge, som vi kender hjemmefra og joiner os. De er meget fulde allerede. Den ene fyr kan nærmest ikke snakke. Han spørger, om han må lægge sig ind i mit telt for at tage en lur, inden vi skal videre. Jeg siger bare ja, for de boede helt oppe i P. Så tager vi videre og er ude hele natten.

Da vi kommer tilbage til lejren, og jeg kommer ind i teltet, er han der stadig. Der lugter virkelig af bræk, og jeg prøver at finde ud af, hvor han har brækket sig, og hvad der er sket. Jeg får ham endelig vækket, og så viser det sig, at han ikke har brækket sig – han har skidt i hele teltet. Luftmadras, sovepose, det meste af vores tøj – alt er smurt ind i hans lort. Han vågner og er mega pinlig over, hvad der er sket, tager sine bukser på og går. Næste morgen, da vi prøver at finde ud af lortesituationen, finder jeg ud af, at han har taget mine bukser på, og har ladet sine egne lortebukser ligge. Han skrev til mig efterfølgende og tilbød at betale for alt det udstyr, vi skulle ud og købe igen. Vi er stadig venner, men han synes stadig, det er en virkelig pinlig historie.



Rettelse: Vi har mandag den 4. juli valgt at fjerne en historie fra artiklen, da en af de interviewede af private årsager ønskede historien fjernet. Redaktionen er bekendt med årsagen.



