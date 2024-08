Folk fortæller, hvad de stadig holder skjult for deres forældre

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Når man sidder rundt om bordet ved de mange højtider, som vi går i møde lige nu, så er det en kamp om ikke at vise sit sande jeg til familien. Det gælder om at holde sig til sikre samtaleemner, som for eksempel at drille dem, der ikke er til stede eller more sig over, at mors flæskesteg ikke er lige så tør som sidste år.

De fleste af os skal virkelig huske ikke at komme til at dele aspekter af vores privatliv, som vi i årevis har holdt skjult fra vores forældre.

I håbet om at få det bedre med vores hemmelighedskræmmeri, har vi taget fat i nogle forskellige gode mennesker, for at høre hvilke sandheder de bliver ved med at skjule fra de mennesker, der har opdraget dem. Held og lykke med at holde din kæft om det her, når du sidder fuld omkring julefrokostbordet.



Da jeg var 15, dræbte jeg ved et uheld min søsters hamster, da jeg kom fuld hjem. Jeg forsøgte at snige mig ind af vinduet omkring midnat og hørte et knas og et lille hyl. Da jeg kigger ned, ser jeg, at jeg har trådt på hendes hamster, så jeg tager den maltrakterede lille fyr, sniger mig ind på min mors soveværelse og lægger den på hendes pude. Næste morgen vågner jeg ved, at alle skriger, og vores kat Tabby får skylden for hele den blodige affære – hun elskede nemlig at komme med døde egern og fugle til min mor. — Sherge, 31



Jeg blev aldrig færdig på universitetet. Jeg blev boende i nærheden af campus i alle fem år, men jeg droppede ud, da jeg var halvvejs gennem det fjerde år, efter jeg stort set ikke havde været til en eneste forelæsning året før. Jeg tog ud at rejse, da jeg burde havde fejret, at jeg var færdig. Det er aldrig rigtig noget, vi har snakket om siden. Mine forældre tror på, at jeg har valgt at satse på at åbne min egen bar i stedet for at gå den akademiske vej. — Mike, 33



Mine forældre tror stadig, at jeg er jomfru som 31-årig. De tror, at min kæreste og jeg bare holder i hånden og drikker te. — Jess, 31



Jeg har haft en hjemmelavet tatovering af en trekant på min ankel i fire år. —Sierra, 22



Jeg skjuler stadig, at jeg bor med min kæreste, selvom vi har gjort det i årevis. — Rebecca*, 26



Jeg lod som om, jeg holdt op med at arbejde som sexarbejder, da de fandt ud af det. Nu tror de, at jeg har job i et fitnesscenter. — Claire, 27



Jeg klatrede ud på min mors tag for at ryge sidste år, og da jeg hørte hende komme op af trapperne, smed jeg smøgen væk og kravlede ind af vinduet igen, men skoddet lå i tagrenden. Jeg døde næsten i forsøget på at få det væk. — Jade, 29



Det er helt sikker underligt at være polyamorøs, når jeg er hjemme på besøg, og jeg sidder ved spisebordet med min kæreste. Min familie har ingen anelse om alle de andre mennesker, vi begge har sex med. — Brock, 36



Min far ved ikke, at jeg var nøgenmodel. Jeg skjuler det, fordi han har mange fordomme om sexarbejdere. Hvis han fandt ud af det, ville han sikkert bare råbe af mig, ignorere mig bagefter og ikke kunne se på mig i samme lys bagefter. Jeg tror mest, han ville være skuffet over, at han ikke var i stand til at give mig tilstrækkelig økonomisk sikkerhed, så jeg var nødt til at gøre den slags – uden at overveje, om jeg måske gjorde det, fordi jeg havde lyst. — Fae, 26



Jeg skjuler stadig, at jeg har taget coke. — Alice, 24



Jeg fik en navlepiercing som 15-årig, og mine forældre fandt aldrig ud af det. Jeg har stadig et hul, der ikke vil hele, og jeg skjuler det for dem, hver gang jeg har bikini på. Min læge siger, at det aldrig kommer til at hele, selvom jeg tog ringen ud for ti år siden. — Bethany*, 26



Mine forældre er meget katolske, og selvom de har løsnet lidt op i løbet af årene, så er jeg stadig ret sikker på, at de ville være knuste, hvis det fandt ud af, at jeg har fået en abort. — Ashley, 30



Mine forældre ejer en restaurant, og jeg har haft sex med et par af de piger, der arbejder for dem. —Taylor, 28



*Nogle navne er blevet ændret for at beskytte personernes privatliv.