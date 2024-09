Folk fortæller, hvordan de fandt lykken, da de droppede dating

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly USA

Som de fleste andre unge, homoseksuelle mænd var 24-årige Paul Barry på Tinder, Grindr og det hav af andre apps, som fyre bruger til at møde hinanden. Men for et par måneder siden, besluttede han sig for at trække sig tilbage fra datingscenen. “Jeg kan ikke ‘Netflixe og chille’ mig gennem livet, men hvordan skulle de skanks, jeg har mødt, nogensinde kunne eksistere i et monogamt forhold,” forklarer Barry. “Især når der er ret store chancer for, at de har knaldet med nogen, som du kender.”

Barry er ikke blevet aseksuel – han nyder stadig sex – men han har indstillet søgningen efter romantiske partnere gennem både traditionelle og digitale kanaler. Han knalder, når han støder på en ordentlig mage, men i mellemtiden er han meget gladere for at være alene. “Jeg fik det bare meget bedre og begyndte at tjene mange flere penge. Jeg blev meget mere produktiv, da jeg stoppede med at tage på dates og bruge datingapps og tænke på dating,” siger han.

Barry er bare en af mange Generation Y’ere, der har givet afkald på romantik – en skarp kontrast til stereotypen om det unge menneske, der vælter rundt i offentligheden som et sexgalt uhyre og swiper til højre og venstre på uhumske apps som Tinder. Selvom medier som New York Times har gjort Generation Y’s sexliv til en hel journalistisk genre for sig, er der flere og flere unge mennesker, der vælger at være single i den digitale tidsalder og finde lykken langs vejen.

Musikpublicisten Briana Cheng stoppede med at date fyre, efter datingscenen i New York, hvor hun bor, blev for overvældende, som hun formulerer det: “[Byen] er så stor, der er så mange mennesker, der leder efter nogen og efter noget mere,” forklarer hun. “Det er lettere bare at fokusere på sig selv.” Hun er stille i et øjeblik. “Wow,” joker hun, “jeg lyder som en bibel!”

Dog har de fleste Generation Y-singler valgt at være single på grund af negative oplevelser, de har haft. “Jeg ville nok være mere åben over for dating, hvis jeg kendte fyrens ‘historik’ – hans seksuelle stamtræ, kunne man kalde det,” forklarer Barry.

Sexskribenten Sophie Saint Thomas ville også ønske, at hun havde haft adgang til seksuelle stamtræer. Mens hun gik på universitetet, besluttede hun sig for at dyrke ubeskyttet sex med sin kæreste, efter han havde været hende utro, hvilket betød, at han udsatte hende for kønssygdomme. (Hun blev dog ikke smittet og slog op med ham.) Derefter cruisede hun rundt i to år og var sammen med forskellige mænd uden at gå på dates med dem. “Jeg havde sex – men med den klare gensidige forståelse om, at jeg havde brug for en pause fra et parforhold,” husker hun. “Det var ikke så meget det, at jeg blev holdt for nar og blev træt af parforhold på grund af mine negative oplevelser – det var mest bare en fantastisk tid med mange forandringer.”

I løbet af den periode eksperimenterede Sophie Saint Thomas med biseksualitet og kinky feticher for første gang. “Jeg lærte så meget om min seksualitet – hvad jeg kunne lide, hvad jeg ikke kunne lide – som jeg ikke tror, jeg ville have lært, hvis jeg havde fokuseret på at finde en partner, som jeg kunne opbygge et længerevarende forhold med,” siger hun.

Foto af Howl via Stocksy

Cheng fortæller, at hendes afholdenhed fra dating har forbedret hendes sexliv: “At mødes under afslappede omstændigheder, når man har brug for at mærke noget seksuelt, giver mere overskuelige forventninger og [giver ikke anledning til] så mange bekymringer om andre menneskers intentioner. At have følelser for et andet menneske, når man bor i storbyen, er virkelig noget, man kan blive sindssyg af.”



For andre Generation Y-singler, er det derimod mest de traumatiske oplevelser, der har givet anledning til en pause fra datinglivet. “Min kæreste slog op med mig i samme måned, som jeg fik konstateret kræft, og jeg har ikke gidet dating siden,” forklarer Teela Wyman, en 24-årig fra Manhattan. Hun fortæller, at hendes behandlingsforløb på hospitalet tvang hende til at vænne sig til at være alene. “Jeg er ret glad for den person, jeg er blevet. Nu ville det være svært for mig at møde nogen, der kunne vide, hvordan de skulle gøre mig gladere, end jeg allerede gør mig selv. Dating er en virkelig stor investering af ens tid i forhold til, hvor lille sandsynligheden er for, at der kommer noget brugbart ud af det.”

Yasmine er endnu en Generation Y’er, der har meldt sig ud af datinglivet. Hun gjorde det på grund af sin psykiske sygdom. “Jeg er borderline og bipolar, hvilket gør det ret svært at have et sundt parforhold. Jeg er holdt op med at prøve. Nogle gange har jeg sex med fyre – men det er sjældent – og dating har jeg fuldstændig droppet.”

Kuba, en 24-årig fra Philadelphia, droppede jagten på en kæreste, efter det ikke lykkedes ham at finde sit “drømmeforhold.” Han sank ned i en dyb depression i sine singleår, men føler i dag, at ensomheden var med til at gøre ham gladere i det lange løb. “Jeg havde mit eget, interne drama-bullshit, jeg skulle have styr på, før jeg involverede andre i situationen,” siger Kuba. “Jeg er helt klart gladere for at date nu, men selvom jeg føler, at jeg gik glip af noget dengang, føler jeg også, at jeg traf den helt rigtige beslutning.”

Generation Y har naturligvis ikke patent på at vælge at bo alene. Den 39-årige konservative ekspert og romanforfatter Lisa de Pasquale har skrevet en bog om dating, men har ignoreret tilnærmelser fra mænd i fire år. “Jeg nyder at flirte og have mandlige venner, men jeg har ikke været på en første date i mindst fire år,” siger hun.”Den sidste første date jeg var på, var bogstaveligt talt en blind date – han var blind!”

De Pasquale drømte engang om at få børnebørn. I dag kan hun af og til godt komme til at længes efter at have en partner, men hun er holdt op med at prioritere romantik og har aldrig magtet onlinedating. “Jeg har opbygget et fint liv og nyder min alenetid,” siger hun.

Hvor folk engang frygtede at ende som pebermøer eller dø alene uden andet end tilfældige, anonyme hook-ups, finder Generation Y trøst i deres private rum. Måske møder de tilfældigvis en partner, eller måske vil de leve deres liv alene og glade i deres egne hjem. Uanset hvad, er de gladere end de ville være, hvis de sad og scrollede gennem deres iPhones på jagt efter sex. Som Barry siger: “Jeg elsker mig selv og min perfekte lejlighed mere, end jeg brænder for at blive set sammen med nogen eller have en eller anden klam røv liggende hjemme i min seng.”