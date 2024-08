Folk fortæller, hvordan de har knaldet hos deres forældre

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Så er den søde juletid over os, og det samme er alle de velkendte forpligtelser: Købe gaver, fylde farmors vinglas op, sige din højreorienterede onkel imod. Og for dem af os, som er flyttet hjemmefra, er der også en sandsynlighed for, at vi skal tilbringe en nat – eller to – i en hyggelig seng hos mor og/eller far.

Videos by VICE

Jeg ved godt, hvad du sidder og tænker: ”Jeg er et sexhungrende, ungt menneske! Jeg kan sgu da ikke holde fingrene for mig selv i 48 timer! Hvordan fanden skal jeg klare mig igennem de dage uden at få andet i mig end sprut og mors mad?”

For at besvare spørgsmålet, som folk har stillet sig selv siden tidernes morgen, har vi taget fat i nogle modige pionerer, som allerede har stået ansigt til ansigt med udfordringen, og trådt sejrrigt ud på den anden side (sådan da). De fleste af os synes nok, der er noget ulækkert ved at have sex på vores gamle børneværelse med alle de stirrende bamser, men når nu du gør det alligevel, kan du måske lære en ting eller to af deres historier.

Andrea, 24

Min taktik har altid været ret simpel: Drik far fuld, og vent, til han falder i søvn.

Min far og jeg har ikke et vildt godt forhold til hinanden. Vi taler ikke rigtig sammen længere, men da jeg var yngre, kom vi altid på besøg til jul, og så tvang han os til at stå og beundre alt hans lort. Børnepengene kom aldrig, men han havde alligevel altid råd til et nyt plasma-TV eller et fucking poolbord. Det var frygteligt at besøge ham hver eneste gang. Jeg frygtede det hele året.

Så et af årene tog jeg min kæreste med for, at jeg bedre kunne holde det ud. Hele tanken om, at han kneppede mig i min fars hus, føltes som en god hævn for hele min skodbarndom. Jeg vidste, at når først han gik kold, var han helt væk – han ville ikke vågne, hvis et tog kørte gennem stuen. Så vi hang ud og drak, og hver gang min far havde tømt glasset, var jeg ”sød” nok til at give ham en ny drink. Uden at vide det drak han doubles hele aftenen. For at være på den sikre side gav vi ham også et par hvæs på vores joint, og BINGO. Han var helt væk klokken halv elleve. Så snart han sov, havde vi det mest aggressive sex på hans klamme poolbord.

Julen bringer virkelig det bedste frem i folk.

Pete, 34

Det her skete, da jeg gik i gymnasiet. Vi kommer hjem til hende efter at have været i byen – jeg ved ikke hvornår det var – nok klokken 1 eller 2. Hele huset sover. Vi går op på hendes værelse, og der går ikke længe, før jeg slikker hende under dynen. Den helt klassiske: Hun ligger på ryggen med bøjede ben, og jeg ligger derinde i et lille telt. Det gør vi et stykke tid. Så lige pludselig smækker hun benene sammen. Der gik nok kun et par sekunder, når jeg tænker over det, men dengang føltes det som om, jeg brugte en evighed på at kravle ud derfra.

Jeg havde regnet ud, at der måtte være noget galt, så jeg stikker hovedet ud fra dynen og ser en mørk silhuet i døråbningen. Den må have stået åben. Jeg ser personen, og af en eller anden grund er min reaktion at kollapse på puden, og lade som om jeg sover. Jeg har sikkert tænkt, at det var en genial plan. Det har været så latterligt indlysende, hvad der foregik: Jeg kigger ud, ser personen og ’sover’ pludselig et øjeblik efter. Men det virkede. Altså ikke fordi personen var overbevist, men der skete ikke mere. Døren blev lukket. Intet blev sagt. Og vi talte aldrig om det igen.

Jeg ved stadig ikke, om det var hendes mor eller far. Jeg tror, det var hendes mor. Hendes far ville aldrig have fundet sig i det.

Erin, 25

Nogle gange bliver man nødt til at være lidt kreativ. For et par år siden blev jeg virkelig fuld på en bar i nærheden af mine forældres hus, og jeg inviterede to af mine venner – en dreng og en pige – med hjem til mig for at sove, for vi kunne ikke finde nogle taxaer. Midt om natten sneg mig og fyren os ned i stuen, (mens min mor og søster sov ovenpå, og vores veninde lå i min seng). Vi gjorde det på sofaen, og ingen opdagede noget. Men næste morgen var min mor ret chokeret over at finde to mennesker, hun ikke kendte i min seng, og ringede straks efter en taxa til dem. Succes?

Landon, 30

Problemet med at have sex hos forældre er, at jeg har det som om, jeg er 17 år igen. Jeg flyttede til Vancouver fra Ontario for ti år siden, så jeg har altid haft mit eget sted, men for et par år siden flyttede min kæreste hjem til sin far igen, mens hun gik i skole. Hendes fars hus lå langt ude i forstæderne, og jeg har ingen bil, så vi tog næsten aldrig derud. Hvorfor skulle vi? Jeg havde jo en lejlighed inde i byen. Men den ene gang vi havde sex ude hos ham, endte det med at være så teenage-agtigt.

Vi talte i telefon og kom op at skændes – hun ville have, jeg skulle komme og besøge hende, men hun gad ikke hente mig. Hun ville have, jeg skulle bruge to timer i en bus, når hun kunne køre ind til byen på den halve tid. Nåh, men vi kom op at skændes, og hun blev mere og mere urimelig. Så til sidst sagde jeg, ”okay, jeg skal nok komme, men du kommer ikke til at bryde dig om det, når først jeg er der.”

Jeg lagde på, tog bussen og hadede hende hele vejen ud gennem forstæderne. Hun var faldet til ro, da jeg kom, og hun undskyldte for at være så urimelig , og så hev jeg hende med ovenpå for at have noget virkelig aggressivt sex. Hun er nok ti sekunder fra at komme, da vi hører døren gå nedenunder. Hendes far træder ind og kalder på hende. Ikke bare en gang – nok to eller tre gange.

Hendes seng knager vildt meget, så vi blev nødt til at stoppe med det samme. Vi frøs bare i øjeblikket og ventede for at se, hvad han ville gøre. Hun sagde ikke et ord i starten, men så begyndte han fandeme at komme op af trapperne mod hendes værelse og spurgte, om hun var hjemme. Vi var pisse bange for, at han ville åbne døren. Hun sagde noget i retning af, ”vi kommer om et øjeblik!” Og vi skyndte os at tage tøj på. Det er den eneste gang, jeg har prøvet sådan noget, og så ender det med at være som en scene fra American Pie. Hun nåede aldrig at få sin orgasme, men når jeg tænker på, hvor sur jeg var, havde jeg det egentlig fint med det.

Hendes far købte en ny seng til hende en måned eller to senere. Jeg håber virkelig, at det var en reaktion på oplevelsen.