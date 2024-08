Folk fortæller med få ord, hvordan de mistede deres mødom

Hvis man har set nok åndsvage, amerikanske komedier, kan man godt få det indtryk, at når man har sex første gang, vil der ske de vildeste mest absurde ting. Men i virkeligheden er der sjældent tale om en lang række af misforståelser, intense biljagter og store, romantiske gestuser. Den første gang kan være sødt, kortvarigt eller endda kedeligt. Der er så meget hype omkring det, at når det endelig sker, kan det godt føles som lidt af et antiklimaks, når det er overstået. Man kan godt ligge og undre sig over, hvorfor folk går så meget op i det. Selvom selve akten sjældent er særlig mindeværdig eller behagelig, så er der tit nogle sjove, små detaljer: En knagende seng på kollegiet, rusen ved at gøre noget forbudt eller overraskelsen ved, at det rent faktisk sker. Vi bad venner og kollegaer fortælle, hvordan de mistede deres mødom. Her er, hvad de sagde.

“På en halvflad luftmadras.” – Sarah, 21

Videos by VICE

“Sovesofa og tequilashots.” – Pete, 26

“Kollegieværelse efter en Rancid-koncert.” – Brian, 42

“Ved poolen, pjaskvåd.” – Tara, 23

“Vi smuttede hjem i frokostpausen på gymnasiet.” – Jack, 25

“Seriøst. Med min bedste vens mor.” – Brett, 28

“Med en af mine drengevenner for at øve mig.” – Jessica, 41

“Fest for dramaholdet. Jeg gad ikke vente længere.” – Kim, 35

“Et interessant spil ‘S, P eller K.’” – Gabriel, 28

“Med min ældre kæreste i hans forældres seng.” – Jenny, 36

“På kostskolens tennisbane i januar måned.” – Diana, 29

“Det varede kun 31 sekunder. Trist.” – Tara, 36

“Det skete på college med min første forelskelse.” – Wallace, 22

“På kollegiet hvor vi pjækkede fra idræt.” – Tom, 40

“Han sneg sig ind af mit vindue om natten.” – Laura, 28

“En aften i hans bedstemors lejlighed.” – Arielle, 26

“Efter prom på bagsædet af hans bil.” – Danielle, 26

“Under pruttescenen i Dum og Dummere.” – Heather, 33

“På rutsjebanen på legepladsen midt om natten.” – Kate, 27

“På en sofa. Han var franskmand.” – Ellie, 27

“Jeg spurgte en fremmed, om han havde lyst.” – Allegra, 25

“Jeg havde ikke rigtig lyst, og gjorde det i en Honda CR-V.” – Jennifer, 31

“Det var mit første kys, min første forelskelse og første knald.” – Cassie, 28

“Jeg blev kneppet, da vi var fulde. Bagefter spiste vi pizza.” – Lennon, 34

“Antiklimaks på så mange måder.” – Allie, 25

“Jacuzzi på min stedfars gård.” – Julie, 33

“Jeg listede mig ind i hans køje, da vi var på lejrskole.” – Natalie, 29

“Til fest hjemme hos nogen. Vi fandt et tomt soveværelse.” – Stella, 23

“I en sovepose under stjernerne.” – Cora, 32

“Dobbeltseng på kunstakademiets kollegie.” – Matthew, 36

“Vi så ‘Party Monster’, mens der var snestorm.” – Neal, 27

“Trekant med min bedste ven. Vi gav hinanden en high-five.” – Beck, 25

“Ovenpå lige over min fars soveværelse.” – Daya, 20

“Sex i badet på vores hotel under en ferie til Paris.” – Paul, 38