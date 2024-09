Folk fortæller, om dengang de var allermest skæve

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Du ved ikke, hvor fuldkommen hysterisk ‘rundt-på-gulvet’-skæv, man kan blive, før du har prøvet det selv. Eftersom hver femte unge dansker har røget sig skæv på et eller andet tidspunkt, så kan det være, du er en af dem. Det er selvfølgelig langt fra hver eneste sug, der vender din hjerne på vrangen, men hvis du er typen, der har svært ved at holde igen (hånden op, hvis du også ved et uheld har spist en halv hashkage alene), eller du ryger noget psyko laboratorie-skunk, så kan det godt blive virkelig intenst. Vi spurgte vores venner og kollegaer, som både er erfarne rygere og nybegyndere, hvornår de har været allermest skæve. Her er, hvad de sagde.

“Jeg sked i bukserne og smed mine boksershorts i en sø.” – Taylor, 33

“Jeg troede, jeg var inde i SvampeBob Firkants hus.” – Zac, 34

“Jeg har glemt, hvad der skete, men det var slemt.” – Michael, 33

“Jeg lagde mig ned på et fortov i Amsterdam.” – Anna, 23

“Jeg kunne ikke få hoveddøren til min Airbnb op.” – Gabriel, 29

“Jeg følte, at jeg endelig forstod the Beatles.” – Kara, 27

“Jeg blev overbevist om, at mine øjne ikke var mine egne.” – Olga, 21

“Pludselig kunne jeg lide Justin Biebers musik.” – Katie, 26

“Jeg blev smidt ud fra en kunstudstilling.” – Lauren, 25

“Jeg grinede så meget, at jeg tissede i bukserne.” – Kyle, 25

“Jeg kom op at slås med vinden.” – Billy, 32

“Jeg gik kold, mens jeg var i gang med at lave mad.” – Irene, 33

“I et splitsekund var jeg Gud.” – Anthony, 39

“Jeg svajede frem og tilbage i timevis.” – Jeff, 35

“Lagde mig ned på gulvet i en natklub.” – Anne, 37

“Jeg troede, at tjeneren var synsk.” – Lauren, 25

“Bong. Så kunne jeg ikke snakke resten af aftenen.” – Emily, 29

“Jeg glemte, hvordan man skriver sms’er” – Briana, 38

“Jeg stirrede på en bird of paradise-blomst.” – Ryan, 32

“Jeg så Yellow Submarine og savlede på mig selv.” – Dave, 29

“Jeg havde det, som om jeg var kommet ind i en anden dimension.” – Jill, 37

“Jeg var overbevist om, at jeg var ombord på en båd.” – Jared, 39

“Jeg kunne ikke gå og gled ned af trappen med hovedet først.” – Lauren, 30

“Jeg kunne mærke farver glide over min krop.” – Jenny, 31

“Jeg troede, jeg var i det ydre rum.” – Courtney, 29

“Jeg kunne mærke livets tandhjul stoppe.” – Laura, 22

“Jeg kunne have svoret på, at månen sang.” – Katie, 23

“Jeg kørte galt i min bil – lige udenfor politistationen.” – Brian, 38

“Det føltes, som om jeg svømmede gennem luften.” – Jackie, 36

“Jeg kunne mærke hver eneste farvestrålende regndråbe.” – Ellie, 27

“Jeg fulgte efter en hund i tre timer.” – Zoey, 30

“Jeg faldt ned i et bål på stranden.” – Andrew, 33

“Jeg stak min sofa med en køkkenkniv.” – Emily, 34

“Jeg fattede fuldstændig, hvad Om er.” – Brandon, 33