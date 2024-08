Folk fortæller med få ord om de største fejl, de har begået på sociale medier

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Det er ikke altid lige nemt at bruge sociale medier. Man kommer til at skrive en upassende joke, deler alt for mange ting, blander personlige og professionelle konti, eller kommer ved et uheld til at skrive til døde mennesker. Men til sidst lærer vi (forhåbentlig) at være mere forsigtige, inden vi offentliggør ting, og tænke os om, inden vi lægger ord og billeder ud til hele verden. Til gengæld skal vi tit lære det på den hårde måde. Vi bad venner og kollegaer, fortælle om deres mest tåkrummende eskapader på sociale medier. Her er, hvad de sagde.

“I en opdatering kom jeg til at anklage min ekskæreste for at have aids” – Katie, 26

“Jeg var mig selv på nettet.” – Lauren, 25

“Jeg lavede en profil.” – Jessie, 34

“Det var meningen, billedet af min pik skulle have været en privat besked.” – Terry, 27

“Jeg likede en opdatering om min vens ufrivillige abort.” – Julie, 33

“Jeg lagde et billede, hvor man kan se mine brystvorter, på Insta.” – Lexie, 32

“Jeg accepterede en venneanmodning, efter personen var død.” – Brielle, 25

“Jeg delte et billede af min søn i badekarret.” – Kevin, 31

“Fulgte ved et uheld min dates bror på Twitter.” – Katie, 25

“Jeg skrev noget om Prince fra mit arbejdes profil.” – Jill, 34

“Jeg spurgte efter en dominatrix hos et bureau for barnepiger.” – Reagan, 37

“Han vidste godt, at jeg stalkede hans Instagram.” – Sarah, 40

“Jeg lagde et billede op af min datter, der holder mit kreditkort.” – Gina, 44

“Jeg ville søge efter et navn, da jeg var fuld, og kom til at gøre det til min status.” – Bonnie, 27

“Jeg lagde et billede af en kattekilling op på mit arbejdes profil.” – Brille, 25

“Jeg skrev en anmeldelse af en mascara fra mit arbejdes Twitter.” – Monica, 22

“Jeg skrev et dramatisk Facebookopslag om min ekskæreste, der var utro.” – Leo, 23

“Amy Winehouse døde, og jeg skrev en respektløs joke.” – Aviva, 39

“Jeg skrev en MySpace-bulletin om, at jeg ville slå op med min kæreste.” – Jenelle, 37

“Jeg kom op at skændes på Twitter med en berømt musiker.” – Pete, 34

“Jeg lagde et bikinibillede på LinkedIn ved en fejl.” – Cherie, 32



“Jeg ansøgte min kærestes eks om venskab ved en fejl.” – Mikaela, 27

“Jeg kom til at trykke ‘follow all’ på Instagram.” – Anna, 26

“Jeg lagde en Game of Thrones-spoiler op. Min mor stoppede med at følge mig.” – Wendy, 29

“Jeg brokkede mig over mit arbejde på Twitter og blev fyret.” – Paul, 32

“Jeg lagde Paramore-tekster op som min status.” – Brittany, 27

“Jeg skrev tillykke med fødselsdagen til en person, der var død.” – Carl, 34

“Min yndlingskendis blokerede mig på Twitter.” – Iris, 33

“Jeg diskuterede politik med min onkel på Facebook.” – Leia, 26