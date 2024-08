Folk fortæller om de mærkeligste ting, de har gjort på ecstasy

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Det kan være den totale lykke at tage ecstasy – det er derfor stoffet hedder “ecstasy” og generelt derfor, folk tager det. Men der er også mange negative ting ved det: Tømmermændene, at det kan være virkelig farligt, hvis man ikke bruger det rigtigt, og – som alle, der har taget det, ved – at man man komme til at sige eller gøre nogle meget pinlige ting.

For at bevise det, har vi bedt nogle mennesker fortælle det mest tåkrummende lort, de har gjort, mens de trippede på ecstasy.

– “Jeg tog til Coldplay-koncert.”

– “Jeg lavede en WhatsApp-gruppe med nogle af de mennesker, jeg mødte ude i rygeområdet, som hed: ‘vi tager alle sammen i akvariet i morgen’. Vi tog ikke i akvariet.”

– “Jeg blev ansigtsmalet med selvlysende maling på en klub af en hippie, som kun tog imod betaling i stoffer, og som havde en enkelt sko fyldt med forskellige former for pulver og piller ved siden af sig. Det var virkelig kikset. Selvfølgelig syntes jeg i øjeblikket, at det var helt perfekt, og at jeg så fantastisk ud.”

– “Jeg nød oprigtigt en drum’n’bass-aften.”

– “Jeg var til polterabend i Barcelona og tog en ‘dobbelt dosis’, og med det mener jeg, at jeg tog to kvarte piller i løbet af fire timer.’ Alle andre havde taget meget mere, men jeg fik af en eller anden grund noia og begyndte at lægge kølende omslag på mit hoved og min ryg. Alle tog i byen, og jeg blev tilbage og så videoer på min computer.”

– “Jeg kender en, som var sin kæreste utro, fordi hun rent faktisk troede, at den, hun kyssede, var hendes kæreste. Midt i kysset udbrød hun: ‘Hov, du er sgu da ikke Simon.’”

– “Den dag, jeg købte min kones forlovelsesring, tog jeg hjem til en af mine venner for at fejre det, og han puttede en dum mængde mdma i bomber, som vi alle sammen tog ret tidligt på aftenen. Jeg kan ikke huske særlig meget af det, men jeg kan dog huske, at jeg havde en ret god samtale med en person, der sad ved siden af mig på sofaen. Vi snakkede om tærter. Det viste sig, at der ikke sad nogen ved siden af mig, og at to af mine venner havde siddet overfor og halvt grinet, halvt været bekymrede i et kvarters tid.”

“Det begyndte at virke, da jeg sad i en bus, og det meste af turen kritiserede jeg personen ved siden af mig for at gå i bowlingsko. Det var Nike Cortez.”

– “De første par gange, jeg tog piller, havde de ikke den store effekt på mig anatomisk, hvis du forstår sådan en lille en. Så første gang, jeg fik skrumpediller, må det have været virkelig stærke piller, og jeg var ekstremt kærlig. Jeg kom frem til, at det var en god idé at stille mig op foran en hel privatfest og vise dem, hvor lille min pik var blevet. Jeg fatter stadig ikke, at jeg gjorde det. Bare at skrive det nu fylder mig med had til mig selv.”

– “Jeg tog et bad med tre af mine venner, hvor vi havde alt vores tøj på og brugte tiden på at ae hinandens hår og ansigt. Det har sikkert set vanvittigt ud, men det føltes fantastisk.”

– “Jeg erklærede pludselig, at jeg havde fundet total indre fred på klubben og insisterede på, at mine venner og jeg tog hjem med det samme. Da vi endelig gik, faldt jeg i snak med en fyr, der var lige så langt væk som mig, og vi sagde, han kunne komme med i vores taxa, fordi vi skulle samme sted hen. Jeg genfortalte historien om min åbenbaring – nok for femte gang – da han blev underligt misundelig og sagde, at han også ville have det, inden han slog ud efter mig på bagsædet. Det satte en stopper for min indre fred.”

– “Jeg har kun taget ecstasy to gange, fordi jeg er en kedelig type. Folk kan lugte på lang afstand, at jeg er en nørd, så de tilbyder mig ikke stoffer (de kigger på mig og kan se, at jeg læste lidt for mange bøger i folkeskolen, de kan lugte de feromoner, jeg udskiller, og ved med sikkerhed, at jeg er typen, der stadig kan finde på at købe en Lego-adventskalender til mig selv). Men da jeg tog det første gang, droppede jeg en halv pille og det forvandlede mig til den mest liderlige mand i verden. Min personlighed vendte 180 grader, og jeg begyndte at snakke med (og blive afvist af) hver eneste kvinde i baren, dansede foran dem og blev helt til grin foran alle.”

– “Den anden gang tog jeg en halv pille til et eftermiddagsrave, og der opfandt jeg konceptet ‘at sidde ned’. Det er vigtigt at sige, fordi mange mennsker har siddet ned, inden jeg opfandt det, men de har ikke siddet ned. Nogle ting føles bare helt vildt godt, når man har taget stimulanser (at varme hænderne under en håndtørrer, at blive aet på ryggen, at se Disney’s Junglebogen), og sådan er det også at sidde ned. Det er faktisk så godt, at jeg fandt en lille læderpuf at sidde på og nægtede at flytte mig. I fire timer. Min ven tiggede og bad mig om, at jeg rejste mig, når nu han var kommet hele vejen fra Manchester for at se DJ’en. ‘Vil du ikke nok være sød at holde op med at sidde ned. Jeg vil høre musikken. Jeg er kommet for at danse.’ Jeg sad bare og drak min cider og sagde: ‘Kan vi ikke blive siddende i bare tre kvarter til.’ Jeg blev siddende til vi blev smidt ud klokken 23, hvorefter jeg virkelig

satte mig i metroen, og da jeg kom helt hjem satte jeg mig ned for fuld hammer. ‘Hvorfor gør vi ikke det her hele tiden?’ spurgte jeg. ‘Det er for fedt, sådan at sidde ned.’ Jeg har ikke set ham siden.”

– “På en eller anden måde endte jeg på en stor hovedvej i det østlige London klokken 5 om morgenen efter en julefrokost, og forsøgte at tomle hjem. Efter en evighed var der en van, der tog farten af, da den nærmede sig, og selvfølgelig blev jeg vildt begejstret, indtil chaufføren stak hovedet ud af vinduet og råbte ‘taber!’ og kørte væk derfra.”

– “Jeg blev helt psykotisk og blev ved med at spørge min kæreste, hvornår vi skulle til middag med David Cameron. Hun troede, at jeg var blevet oprigtigt skør.”

– “Jeg arbejder med medier og kan ikke tælle, hvor mange gange jeg har mødt en håbefuld skribent / fotograf / illustrator i rygeområdet og helt oprigtigt bedt dem sende mig en e-mail, så vi kunne arbejde sammen.”

– “Enten da jeg skrev til min eks-kæreste – som jeg ikke havde talt med i tre år – for at tilgive ham for alt (vi slog op, fordi jeg var utro) ellers hver eneste putte-samtale, jeg har haft.”