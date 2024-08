Sådan ødelægger sodavandsafhængighed mit liv

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES Holland.

“Kender du den der følelse,” spørger Wouter, som er afhængig af sodavand, mens vi taler sammen over telefonen, “når man står udenfor, og det er helt vildt varmt? Det har været en lang dag, og du har virkelig brug for at slukke tørsten?” Hans stemme er fuld af lidenskabelig længsel. “Og så åbner man en dåse sodavand og mærker de der første kolde, brusende dråber ramme tungen?”

Han fortsætter beskrivelsen, som om han er ved at arbejde sig op til en orgasme: “Mmh. Det er forfriskende. Lækkert.”

Jeg genkender ikke den følelse, Wouter lige har beskrevet for mig. Jeg har selvfølgelig andre vaner – jeg er for eksempel ikke et rigtigt menneske om morgenen, før jeg har fået en kop kaffe – men jeg har aldrig været vild med sodavand. Jeg drak selvfølgelig sodavand som barn, men i dag er det mest, når det optræder som ingrediens i en cocktail. En gang i mellem drikker jeg en sodavand på en varm sommerdag, men det er også omfanget af mit forbrug af læskedrikken.

Men for nogle mennesker er sodavand meget mere end bare en kilde til at slukke tørsten nu og da. Det er folk, der ofrer deres tænder, oplever voldsomme anfald af hovedpine, når de skærer ned på forbruget, og med lethed kan konsumere flere liter cola om dagen.

Corné, 21, fra Amsterdam (studerer statskundskab)

Drikker i gennemsnit halvanden liter Diet Coke om dagen

Da jeg var 16 begyndte jeg at drikke Diet Coke som erstatning for måltider. Jeg var overvægtig, og det var en løsning min mor og jeg fandt frem til i fællesskab. Det virkede også. Koffeinen holdt mig i gang, også når min mave var helt tom. I dag kan jeg slet ikke fungere uden det.

Jeg begynder at se tydelige tegn på, at mine tænder har taget skade. Min tandlæge siger, at emaljen næsten er helt væk. Man kan faktisk godt se det. Jeg overvejer lidt at få facader lagt på. Så ser det bedre ud, men det er temmelig dyrt.

Når jeg får hovedpine, ved jeg, jeg har brug for en sodavand. Jeg er ligeglad med, om den er kold eller varm.

Jeg kunne selvfølgelig bare lade være med at drikke sodavand. Det har jeg også prøvet før. Abstinenserne var forfærdelige. Jeg fik hovedpine og havde ikke energi til at træne længere. Jeg tror ikke, jeg har brug for professionel hjælp. Hvis jeg virkelig var motiveret for det, kunne jeg holde op på en uges tid. Jeg går lidt og udsætter det.

Jeg synes alligevel, jeg er ret ansvarlig i forhold til mit misbrug. Jeg prøver for eksempel at lade være med at drikke sodavand, efter jeg har børstet tænder. Når man børster tænder, fjerner man jo plakken, der beskytter tænderne fra syren i sodavand. Jeg kan som regel godt vente, men ikke altid.

Paulo, 25, fra Ghent, (programmør ved et biotekfirma)

Plejede at drikke omkring tre liter sodavand om dagen, er nu nede på halvanden liter

Det var et besøg ved lægen, der fik mig til at begynde at drikke sodavand. Da jeg var barn, havde jeg altid smerter i benene. Derfor anbefalede min læge mig, at jeg drak masser af vand hver dag. Jeg kunne ikke særlig godt lide vand, så jeg tænkte: Sodavand indeholder vand, ikke? Så gik det helt galt der fra. Da jeg var 17, drak jeg op til fire liter Diet Coke om dagen.



Jeg var ikke afhængig af sodavand. Det var bare en vane for mig. Jeg skulle altid have en flaske cola i nærheden. Jeg plejede at bruge meget tid på at spille videospil, og jeg var så optaget af det, at jeg sagtens kunne drikke en liter på en halv time uden at være bevidst om det. Der var aldrig nogen, der påtalte min vane med at drikke sodavand, fordi jeg altid spillede videospil for mig selv.

Det her lyder sikkert vildt klamt, men jeg foretrækker faktisk flad sodavand. Som gamer er det vigtigt, at man kan drikke hurtigt. Man slukker tørsten imellem spil, når ens figur er død. Så jeg plejede altid at ryste flasken, inden jeg satte mig. Jo mindre kulsyre, jo bedre.



I dag drikker jeg ikke nær så meget sodavand, som jeg plejede at gøre. Men jeg ryster stadig flasken først. Min kæreste og jeg har separate flasker sodavand hjemme i køleskabet. Jeg ryster aldrig hendes flaske, med mindre min egen er tom, og hun ikke er hjemme, og jeg er sikker på, at jeg kan nå at drikke ud, inden hun kommer hjem. Jeg drikker kun cola med kulsyre i, når jeg er ude på restaurant. Der har jeg ikke noget valg.



Kim, 22, fra Nijmegen (er på udlandsophold i Sverige)

Plejede at drikke tre til fire dåser Diet Coke om dagen, er på nuværende tidspunkt nede på en dåse



Når jeg drikker en dåse Diet Coke, mærker jeg stadigvæk den der lykkefølelse, som jeg altid fik, da jeg var afhængig af det. Jeg føler mig kvik i hovedet. Mindre træt, og helt utroligt glad.



Vi har altid drukket meget sodavand i min familie. Da tingene begyndte at gå skævt derhjemme, tænkte jeg: Jeg er ligeglad med det hele, jeg drikker lige så meget sodavand, som jeg har lyst til. Så begyndte mit forbrug at stige voldsomt.

Når jeg først fik en sodavand i hånden – helst en dåse, helst koldt og helst en Diet Coke – så var alting godt i et lille stykke tid.

Fra jeg var 17 til jeg blev 19, kunne jeg slet ikke tænke på andet efter en lang dag i skolen. Jeg ville hjem med det samme og have en cola. Jeg fik frygtelig ondt i hovedet, hvis jeg ikke drak cola. Når jeg først fik en sodavand i hånden – helst en dåse, helst koldt og helst en Diet Coke – så var alting godt i et lille stykke tid. ‘Coke-følelsen’ var en stor trøst. Og det var vigtigt for mig. Det blev et ritual. Jeg havde nogle regler i den forbindelse. Jeg drak for eksempel aldrig cola før klokken 14.



Jeg kalder det normalt ikke for et misbrug. Men nu hvor jeg sidder og taler om det, så kan jeg godt se, at der var noget i vejen. Jeg kunne simpelthen ikke leve uden Diet Coke. Da jeg flyttede hjemmefra, skar jeg ned på mit forbrug. Jeg begyndte at få det bedre med mig selv, jeg havde ikke brug for den rus, jeg fik af at drikke sodavand længere, og det var i øvrigt også alt for dyrt. Men jeg ville sikkert alligevel begynde at græde, hvis de af en eller anden grund holdt op med at producere Diet Coke.

Wouter, 24, fra Ghent (læser til tandlæge)

Drikker fire til seks dåser sodavand om dagen



Jeg ved godt, hvad du tænker. Det virker helt sindssygt, at jeg som kommende tandlæge drikker så meget sodavand, som jeg gør. Til mit forsvar vil jeg sige: Sodavand er ikke nødvendigvis forfærdeligt for dine tænder. Jeg har aldrig haft huller eller beskadiget emaljen på mine tænder. Hvordan har jeg undgået det? Til dels, fordi jeg har været heldig med mine gener. Til dels, fordi jeg passer godt på mine tænder. Og sidst, men ikke mindst, så er mit mundvand af en særdeles høj kvalitet.



Det lyder måske underligt, men mundvandet indeholder elementer, der bekæmper bakterierne, der bor i munden. Når det kommer til forebyggelse af huller i tænderne, så er det vigtigste, at man har sundt mundvand. Jeg er ikke sikker på, om man kan undersøge kvaliteten af ens mundvand, men baseret på hvor meget sodavand jeg drikker, og hvor fine mine tænder er, så er jeg ret sikker på, at mundvandet redder mig.

Det er let at sammenligne den intense nydelse, jeg oplever, når jeg drikker sodavand, med for eksempel det at ryge en cigaret.

I weekenden har jeg arbejde ved siden af studierne. Jeg tager rundt og puster hoppeborge op. Når jeg er færdig med arbejdet, er der intet, der slår en kold sodavand. Jeg elsker det hele. Coke, iste (med brus), Sprite …



Læskedrikke med brus i giver min kæreste hikke. Hun tager kun en lille tår af min sodavand, og hun bruger altid et sugerør for at beskytte tænderne – hun læser også til tandlæge. Sommetider siger hun, at jeg drikker for meget sodavand.



Mine vaner minder helt sikkert om en misbrugers. Det er let at sammenligne den intense nydelse, jeg oplever, når jeg drikker sodavand, med for eksempel det at ryge en cigaret. Men rygetrang er selvfølgelig ikke det samme som at være tørstig. Men mit behov for sodavand er selvfølgelig heller ikke en helt almindelig slags tørst.