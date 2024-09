Folk fortæller om det værste pis, de har sagt i coke-branderter

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK



Kokain gør dig til et forfærdeligt menneske. Ikke altid, men ofte. Det ved du allerede, fordi du mindst én gang i dit liv er blevet konfronteret med et eller andet frådende coke-monster, der har fortalt dig stolpe op og stolpe ned om dem selv, mens kæben kører som en cementblander. Måske har du selv været den person.

Under alle omstændigheder så kan coke-hoveder trøste sig med, at de ikke grundlæggende er forfærdelige som personer. Som VICE tidligere har skrevet om, så viser en undersøgelse foretaget af Universiteit Maastricht i Holland, at selv en enkelt bane coke kan påvirke din evne til at tolke negative reaktioner hos andre personer. Og det er netop grunden til, at du i dine coke-branderter er tilbøjelig til at ævle løs om det kedeligste emne i verden uden overhovedet at bemærke, at du keder personen, du taler på.

Det gode ved at være en nar på coke er, at det som oftest er ret sjovt i bakspejlet – med mindre du selvfølgelig har gjort et eller andet helt forfærdeligt. Heldigvis er der ingen af de adspurgte i det følgende, som har gjort noget rigtig grumt.

”En sjov ting, jeg engang spurgte mine venner om, mens vi alle var på coke, er ’Hvad er jeres livs største fejltagelse?’ Det slog virkelig stemningen ihjel.”

”Jeg ved godt, vi lige har mødt hinanden – og det er ikke bare coken og sprutten, der taler her – men jeg synes, vi skal spise frokost sammen i morgen.”

”Coke er jo i virkeligheden meget stimulerende for kreativiteten – det skaber reelle muligheder.”

”Mit største problem er, at alt, hvad jeg siger på coke, er det værste, jeg nogensinde har sagt, men mens, jeg siger det, synes jeg, at det er super interessant og relevant for alle. Så vågner jeg og græmmer mig over det, men min hjerne kommer mig altid til undsætning og sletter alle de dumme ting fra hukommelsen. Så det korte svar er: alt.”

”’Dig kan jeg godt lide. Dig kan jeg ikke lide’, sagt til min kærestes to chefer.”

”Skal vi købe en pose mere? Klokken er kun 4.”

”Den dag min ven blev forfremmet, var vi på pub alle sammen for at ’fejre’ det, og så spurgte han mig helt alvorligt, ’Er jeg den mest succesrige person, du kender?’”

”[Den her meget eksklusive klub for medlemmer] føles lidt som terminal fem i Heathrow.”

”Skal vi ikke alle sammen *peger på en gruppe på tyve mennesker* rykke festen hjem til min lejlighed? Det gør jeg tit, og min lejlighed er meget lille. Jeg fortryder det altid omgående.”

”Jeg har faktisk tænkt på at arbejde med HR – hvordan er det?”

”’Hun er så sej! Hun har drukket blod og knaldet sin bror.’ Den har jeg aldrig toppet.”

”Jeg havde en to timer lang samtale med en kollega til en fest på arbejdet, hvor vi helt oprigtigt diskuterede vores plan om at starte et reklamefirma, der kun producerer reklamer til Snapchat. Vi har ikke talt om det siden.”

”Forskellige versioner af, ’Vi ses ikke tit nok – sådan hænger ud og får talt om tingene’ til en ven, som jeg dybest set hænger ud med hver weekend.”

