Folk fortæller om den første gang, de onanerede

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien



Man lærer lidt af hvert, når man bruger en uge på at snakke med folk om første gang, de onanerede. Heteroseksuelle fyre kan huske det tydeligt. Hvem kunne glemme den første eksplosion og den klistrede oprydning bagefter? Lige meget om de talte med deres venner om det eller ej, så blev de konstant mindet om det, fordi onanerende, unge mænd er overalt i populærkulturen. Selv hvis man ønsker at glemme det hele, så sørger Jason Biggs’ ansigt for, at det aldrig sker.

Videos by VICE

Men for resten af os er den første gang mindre defineret. De fleste kvinder, jeg talte med til artiklen, kunne ikke huske den allerførste gang. De kunne huske, at de gled op af armlæn, vred sig på madrasser og gnubbede sig op af hvad som helst. Jeg kan heller ikke huske min første gang. Jeg spiller ikke hellig, jeg har prøvet, men det hele er et stort miskmask af stramt krydsede ben, Vi bli’r i familien-afsnit og store, bløde bamser.

Men jeg kan til gengæld huske den skam, jeg følte bagefter. Jeg lå der, helt rød i hovedet og pinligt berørt, og lovede mig selv og Jesus, at jeg aldrig ville gøre det igen. Det er klart, at jeg hurtigt faldt i igen. Først stille og roligt: Jeg må kun gøre det én gang om ugen, måske to. Men så knækkede jeg fuldstændig: Fuck det, jeg ryger alligevel lige lukt i helvede. Men nu her to årtier senere er jeg lidt ked af, at jeg ikke kan huske den første gang. Der er så meget fokus på den første gang, vi har sex, og det er en oplevelse, der kommer til at farve alle de næste gange. Som jeg ser det, er den første gang man onanerer egentlig en endnu mere identitetsskabende oplevelse. Der er ingen anden person, man skal tilfredsstille eller gøre det godt for, der er ingen andres forventninger – kun dine egne. Der er kun dig selv, svedende og stum, der beder til, at du en dag får lov til at vise, hvad du har øvet dig på i din halvandenmandsseng.

Ned*, 24

Jeg husker min første gang fuldstændig tydeligt. Jeg var 13 år gammel, og det var en lørdag aften. Jeg lå derhjemme og så fjernsyn, og der var en film, der hedder Betty Blue. Den handler om en sårbar kvinde og hendes kæreste eller noget i den retning, men det er ikke vigtigt. Det eneste vigtige var, at der var nøgenhed. Da hovedpersonens pik kom frem på skærmen, kan jeg huske, at jeg sprang hen til videoafspilleren for at se om jeg kunne nå at optage det, så jeg kunne se det igen og igen. Men jeg nåede det ikke, så jeg lå der og var liderlig og frustreret.

Jeg var ikke tålmodig nok til at vente på den næste nøgenscene, så jeg begyndte at zappe rundt, for at finde noget mere at onanere til. Der var rugby på en af de andre kanaler, og efter at have set pumpede mænd brage ind i hinanden i fem minutter listede jeg ud på toilettet og begyndte at rive den af.

Min mor er sygeplejerske, så alt, jeg vidste om sex, kom fra et medicinsk og funktionelt udgangspunkt – jeg vidste intet om at onanere. Men jeg havde hørt i skolen, at hvis man aede sin pik længe nok, ville der komme klister ud. Efter at have kørt min hånd frem og tilbage fire en halv gang, var der klister over det hele, og fra det øjeblik kunne jeg mærke, at jeg ville onanere 24/7 resten af mit liv.

Martha, 31

Første gang, jeg mærkede fornøjelsen ved onani, var, da jeg var til tennis. Jeg fjollede og hoppede på min ketsjer som en hest, og red den rundt på banen, og bang! Lige pludselig var der en helt ny følelse. Jeg har ikke været særlig gammel, måske 12 år. Er det tidligt? Nåh, men det var en meget mærkelig og vidunderlig omgang, som jeg vendte tilbage til gang på gang. Jeg troede, at tennisketsjeren havde noget at gøre med det, så jeg forbandt nydelsen med ketsjeren, indtil jeg regnede ud, hvordan det hang sammen.

Jason, 26 år

Jeg ved ikke, om jeg ville kalde det onani første gang, men jeg kom, så det kan man vel godt sige. Jeg havde fundet ud af, at når jeg havde stiv pik og gned den mod mit inderlår, føltes det rigtig dejligt, og jeg havde også fundet ud af, at midt imellem min fars magasiner var nogle pornoblade. En dag, da jeg var alene hjemme, begyndte jeg at kigge i et af dem, og klemte min pik mod mit lår. Det føltes varmt og godt, og lige pludselig føltes det alt for godt, og jeg kom ud over mine shorts. Jeg rørte ikke engang ved mig selv, det var en kæmpe overraskelse, midt i stuen. Jeg kom ud over gulvet gennem mine shorts. Jeg blev nødt til at tørre det op og smide mit tøj til vask. Jeg var bogstaveligt talt lige blevet færdig, da min familie kom hjem. Men det føltes stadig virkelig godt. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, hvordan jeg kunne gøre det bedre, men jeg var ikke klar på det, da det skete. Derefter kunne jeg mærke, at jeg havde fundet mig en ny interesse, så det blev en stor del af puberteten.

Isobel, 27 år

Jeg kan faktisk ikke huske det. Jeg ved godt, at det lyder, som om jeg lyver, men det kan jeg altså ikke. Jeg tror, jeg var omkring 14, så jeg kom lidt sent i gang. Jeg var ikke særlig seksuel, da jeg var i puberteten, jeg var mere romantisk anlagt. Så jeg fantaserede om at blive forelsket og kysse folk, og ikke så meget om erotik og vildskab. Det er lidt mærkeligt. Jeg nød ikke engang at onanere, sådan rigtigt – jeg synes, det føltes forceret, og at det kun handlede om endemålet – men så brækkede jeg min ankel, og min bedste ven gav mig en vibrator, så jeg havde noget at lave. Jeg var fanget i sengen og kunne ikke have sex med nogen. Det var det øjeblik, hvor jeg tænkte “okay, nu forstår jeg det.” Gudskelov for vibratoren.



Jennifer, 24 år

Jeg kan ikke rigtig huske min første gang, eller hvorfor jeg gjorde det. Det er sjovt, at man ikke rigtig får noget at vide om sex, før man er seks eller syv år gammel og onani er noget, man selv skal opdage. Det er en seksuel ting, som man ikke lærer, hvordan man gør, men alle finder alligevel ud af det. Det var vigtigere end drengene i skolen, men jeg blev vild med drengene og tænkte på dem. Jeg kan huske, at jeg bare tænkte ‘det her føles godt’. Jeg skammede mig ikke, og jeg tænkte ikke, at det var forkert. Jeg tror ikke, jeg rigtig forstod, hvad det var, så jeg havde ikke noget at være flov over. Jeg kommer også fra en familie, hvor man aldrig skulle skamme sig over den slags.

Jeg påstår ikke, at jeg bare var helt afslappet omkring det. Jeg synes, det var fint, men jeg kunne slet ikke overskue at snakke med andre om det. Jeg gik meget og tænkte “mon de andre også gør det?” Det var ikke pinligt, men det var stadig en hemmelighed.

Gian, 31 år

Første gang, jeg onanerede, var jeg 11 eller 12 år. Drengene i skolen snakkede om det, men uden de store detaljer. De lånte pornoblade til hinanden, og jeg kiggede på dem og syntes det var vildt kedeligt. Jeg synes det var federe at bruge min fantasi. En aften begyndte jeg at pule min seng, og efter det begyndte jeg at spille pik, mens jeg tænkte på lærere fra skolen, og andre personer jeg var vild med. Det føltes godt. Første gang tænkte jeg på min sløjdlærer, og jeg kan huske det, som var det igår, at jeg bagefter højt sagde “jeg er en mand.” Jeg er ret sikker på, at jeg sagde det igen, da jeg fik hår på den.

Jeg havde lidt katolsk skyldfølelse bagefter, men så gjorde jeg det igen 20 sekunder senere. Sløjdlæreren så jeg igen mange år senere, da jeg arbejdede ved en lokal domstol. Han var blevet anklaget for at kneppe en elev. Desværre var det ikke mig.

Tony, 30 år

Jeg var 14, og jeg vidste godt, hvad onani var, men jeg havde aldrig rigtig kunne finde ud af det. Det store gennembrud kom, da jeg var på besøg hos min ven, og vi fandt hans fars pornosamling. Han var lastbilchauffør, så han havde selvfølgelig en stor kasse med porno i sit skab, men af en eller anden grund tændte han på noget helt bestemt niche-porno, hvor der var photoshoppet pikke på alle de nøgne damer. Jeg tror ikke, de var trans, for deres penisser så meget 90’er-pixelerede ud. Men min ven og jeg kiggede i hvert fald alle billederne igennem og begyndte at mærke varmen i kinderne, og jeg kom frem til, at jeg blev nødt til at regne ud, hvordan man gjorde. Jeg gik ind på badeværelset og begyndte at gnubbe på den. Først kedede jeg mig og syntes ikke rigtig, der skete noget, men blev ved. Efter nogle minutter begyndte det at blive meget dejligt, og efter et øjeblik kom jeg ud over gulvet. Jeg kan huske, at jeg tænkte, at jeg ikke måtte gøre det igen. Men det var selvfølgelig et løfte, jeg brød fem timer senere, og derefter onanerede jeg jævnligt de næste 10 år.



*Navne er blevet ændret