Folk fortæller om øjeblikket, hvor deres partner greb dem i at være utro

Eksperterne siger, at vores generation har mange nye og spændende muligheder for at være utro. Nye undersøgelser viser, at problematisk opførsel på sociale medier står for én ud af syv skilsmisser, og det er vel ikke så overraskende, når man tænker på, at 58 procent indrømmer at kende koden til deres partners telefon og Facebook. Samtidig viste en anden undersøgelse, at 76 procent af kvinderne synes, en flirtende sms er det samme som at være utro, mens kun 59 procent af mændene synes det samme. Det vil sige, at hvis man har liket en fyrs billede på Instagram, som er over en måned gammelt, er det vor tids svar på at have haft hans pik langt nede i halsen. Men hvis vi nu glemmer alt det, så ville det være rart at vide, om god gammeldags utroskab stadig findes?



Vi spurgte en flok unge, hvordan de blev taget i at være utro, om sociale medier spillede en rolle, og hvilken tilgang de har til monogami.

“JEG VAR UTRO UNDER ET GANGBANG I BERLIN”

VICE: Hvilken slags forhold havde I, da det skete?

Ben, 23: Jeg havde været sammen med min kæreste i halvandet år, da jeg var ham utro. Luften var ved at fise ud af ballonen i vores forhold – sådan havde jeg det i hvert fald. Han var meget manipulerende og skulle altid forklare mig, hvordan jeg havde det, kritisere mig og hæve sine egne meninger over mine. Det var første gang, jeg var utro over for nogen, men jeg var færdig med det forhold.



Hvor gjorde du det? Var sociale medier en del af det?

Nej, det var meget virkeligt. To af mine venner og jeg var på en stor technoklub i Berlin, som jeg ikke vil sige navnet på, men det var Berghain. Jeg er bøsse, og de er begge to lesbiske. Vi endte med at have en form for “venskabeligt orgie” med en hel masse fyre. Jeg listede af sammen med to af fyrene, og de tog mig begge to i en sexgynge. Så når jeg siger, at jeg var utro, så taler vi ikke om et uartigt kys på en klub, men hele turen med to frække fyre i Berlin.



Nød du det?

Det sex, vi havde, var fantastisk. Men derudover satte det en tyk streg under, at det forhold var slut. Det gik op for mig, at det var meget sjovere at få pik af to mænd end konstant at få fordrejet virkeligheden af min kæreste og hans følelsesterror. Det var stødsstødet til vores forhold, og jeg fortryder ingenting.



Hvordan blev du taget?

Jeg fortalte historien meget højt, da jeg sad på en bar med min kæreste og et par venner, deriblandt også dem, jeg havde sex med. Jeg glemte fuldstændig at udelade mig selv fra historien. Underbevidst var det nok med vilje, men det var virkelig ikke min mening at fortælle min kæreste om det. Det var rigtig strengt af mig. Jeg er glad for, at jeg ikke længere er i det forhold, men jeg har det ret dårligt over at have været utro og, og måden jeg fortalte ham det. Når jeg ser tilbage på det, var det ikke nødvendigt.

“JEG VAR MIN KÆRESTE UTRO MED TO FORSKELLIGE FYRE I ET HALVT ÅR. JEG LEGEDE MED ILDEN.”

VICE: Fortæl om hvordan du var utro.

Nora, 30: Jeg var i et langdistanceforhold. Først havde jeg noget kørende med en fra arbejdet over WhatsApp, Facebook Messenger, i køkkenet på kontoret, til frokost og til fredagsbar. Så var der en anden, jeg var sammen med senere, og det foregik også en del på Messenger, og ude i virkeligheden på barer og til fester. Min kæreste boede i udlandet noget af tiden, men der var også månedlange perioder, hvor vi var indenfor et par kilometer af hinanden.

Hvordan blev du taget?

Jeg fatter ikke, at det ikke skete før. Jeg legede med ilden i et halvt år. Det blev opdaget på flere forskellige måder. Den ene fyr inviterede jeg med til en fest, hvor jeg var sikker på, at ingen af vores fælles venner ville være, og da vi træder ind af døren hånd i hånd, står en af min kærestes venner af uforkarlige grunde lige dér. “Hey… Hvem er ham der?” spørger han selvfølgelig. Han fortalte det til min kæreste med det samme. Jeg påstod, at vi bare var venner, men det troede han ikke på.



Fortryder du det?

Nej, det gør jeg faktisk ikke. Der skete nogle meget traumatiserende ting i min familie i den periode, og min kæreste var utrolig nederen omkring det og støttede mig slet ikke. Så at være utro var en slags fuckfinger til ham for ikke at være der for mig. Jeg var ikke utro med tilfældige mennesker. Jeg gjorde det med mandlige venner, som støttede mig, og som jeg holdt meget af. Måske burde jeg ikke have taget det så langt, men jeg havde det elendigt og tog en del stoffer for at glemme det hele. Jeg havde behov for det.



Vil du være mere forsigtig næste gang?

Jeg tror ikke, at jeg vil være utro igen. Det var et symptom på et kaotisk liv. Jeg har langt mere styr på mit liv i dag, og jeg er i et meget lykkeligt forhold. Jeg har slet ikke overvejet det på noget tidspunkt, og vi har været sammen i tre år. Det der med “en gang utro, altid utro” tror jeg ikke på.

“MIN KÆRESTE LÅSTE SIG INDE PÅ BADEVÆRELSET OG DOWNLOADEDE TINDER TIL MIN TELEFON IGEN”

VICE: Hvad havde du gang i, som du ikke burde gøre?

Nadia, 26: Jeg havde et langdistanceforhold, og brugte i hemmelighed Tinder til at møde folk, knalde eller få gratis ture i byen, men jeg sørgede altid for at slette app’en, inden min kæreste kom hjem. Han boede i udlandet, jeg var i England, og han kendte ikke særlig mange her, så jeg tænkte, at det var sikkert nok. Desværre tog jeg fejl. Han havde en voldsom intuition.



Hvordan tog han dig i det?

Jeg stod og lavede æg til os en søndag morgen, og imens tog han min telefon og låste sig inde på toilettet. Han downloadede Tinder, og med det samme væltede det ind med matches. Men han stoppede ikke der. I stedet lod han, som om han var mig, og skrev til en masse fyre, jeg havde været sammen med, så han var fuldkommen sikker i sin sag, inden han konfronterede mig.



Hvad skete der, da han anklagede dig?

Jeg var så chokeret over hans fuldkomne mangel på respekt for mit privatliv, at jeg nærmest ikke opfattede, hvad der skete. Normalt er jeg ret højtråbende, men jeg kunne ikke sige et ord. På det tidspunkt var der heller ikke rigtig nogen grund til at forsvare mig selv. Han havde alle beviserne i hånden. Vi slog op med det samme.



Hvordan har du det med oplevelsen i dag?

Senere kom det frem, at han selv var utro med alt og alle, hvilket forklarer hans fremragende intuition. Tyv tror, hver mand stjæler, ik?

“HAN STOD PÅ MIT VÆRELSE, KUN I BOXERSHORTS. DET VAR VIST TYDELIGT FOR ENHVER.”

VICE: Hvordan var jeres forhold, hvor længe havde I været sammen, og gik det godt?

Emily, 20: Vi var 17 år gamle og havde været sammen i to år. Han var en “rigtig sød fyr”, og også super lækker og to meter høj. Men han fattede ikke særlig meget, og jeg kunne sno ham om min lillefinger. Og så kunne han ikke få den op at stå. Men jeg elskede ham, for han passede på mig, når jeg blev for fucked, og min familie elskede ham. Min mor er vild med høje mænd, og han var officerselev, så hun var glad for ham, og min bedstemor gav os penge til at tage på date. Vi brugte dem på at sidde i parken og drikke. Vi var jo 17.



Hvordan var du ham utro?

Jeg tog en masse piller en dag sammen med en gruppe mennesker, jeg ikke rigtig kendte. De var ældre end mig. Jeg endte med at blive helt forelsket i en af fyrene. Han var mærkelig og meget smuk. Det er han faktisk stadig. Dengang føltes det, som om jeg ikke havde noget valg. Det var bare så stærk en følelse. Jeg kan stadig mærke den. Han kom med mig hjem og blev ligesom hængende.



Hvordan blev det opdaget?

Soldatermanden kom på besøg for at overraske mig – han havde været på en tur og kom hjem en dag før tid. Måske prøvede han bevidst at tage mig i det. Han havde i hvert fald set nogle mystiske sms’er engang imellem. Pillefyren var på besøg og havde kun boxershorts på. Jeg tror, det var tydeligt for enhver, hvad der foregik.



Hvordan slap du ud af det?

Jeg sagde, at fyren med pillerne var blevet smidt ud af sin mor og ikke havde noget sted at bo, og at han desuden led af nogle af de samme “problemer” som mig – noget soldaten aldrig ville forstå. Jeg brugte hele tiden psykisk sygdom som en undskyldning og slog min kæreste i hovedet med det, og det var ikke i orden. Jeg insisterede på, at der ikke foregik noget mellem os, og det troede han på. Det var spild af energi, for en uge senere slog jeg alligevel op med soldaten for at være sammen med pillefyren.



Har du været utro siden?

Ja. Jeg kan ikke lade være. Jeg lovede mig selv, at jeg aldrig ville gøre den slags efter at have set min far gøre det mod min mor igen og igen. Men ja, det har jeg. Og jeg har ikke altid været fuld. Æblet falder åbenbart ikke langt fra stammen, selvom det er en dårlig undskyldning. Men hver gang jeg er utro, kommer jeg til at tænke på min barndom, så måske hænger de to ting sammen.

“DA JEG VAR STIV, FORTALTE JEG MIN KÆRESTE, AT JEG HAVDE VÆRET UTRO. BAGEFTER KUNNE JEG IKKE HUSKE, AT JEG HAVDE SAGT DET.”

VICE: Hvad fik dig til at være utro?

Amy, 25: Jeg har ikke nogen god undskyldning. Vores forhold gik godt – jeg var totalt forelsket og var ikke på den måde interesseret i hende, jeg var sammen med. Det eneste problem var, at vi havde et langdistanceforhold, og at jeg ikke fået et kys i fire uger, så da en anden tilbød, sagde jeg ikke nej.



Hvad skete der egentlig?

Jeg var ude at drikke med en af mine venner. Det var en af de lune sommeraftener, hvor alle opfører sig helt skørt, og man bare ved, at det kommer til at gå galt. Vi drak alt for meget, tog til en dårlig fest, flirtede lidt med hinanden og besluttede os for at smutte ud og få noget mad. I taxaen kyssede hun mig, og jeg sagde ikke stop.



Hvordan fandt din kæreste ud af det?

Så snart vi havde spist, sagde jeg til min veninde, at jeg blev nødt til at tage hjem, og at det var en fejl, at vi kyssede. Hun insisterede på, at jeg blev hængende, men jeg løb bogstaveligt talt væk derfra. Jeg var så stiv. Så ringede jeg til min kæreste og fortalte hende, hvad der var sket. Jeg vil gerne fortælle detaljer, men jeg kan ikke huske det. Næste morgen vågnede jeg med en knusende hovedpine. Min kæreste havde ringet mange gange. Da jeg ringede tilbage, sagde hun: “Vi bliver nødt til at snakke om, hvad der er sket,” og jeg var fuldkommen forvirret. Hvordan vidste hun det? Hun opfattede, at jeg var forvirret, og kom selv frem til, at jeg ikke kunne huske, at jeg havde sagt det. Det tror jeg var til min fordel, for det var, som om hun gik fra at være vred til at være lidt bekymret for mig.



Blev I sammen?

Ja. I ret lang tid. Men det gjorde, at hun altid tvivlede lidt på, om hun kunne stole på mig, og jeg var også altid i tvivl om, hvorvidt jeg kunne stole på mig selv. Jeg har en anden kæreste i dag, og jeg opfører mig ikke lige så dumt. Jeg ville ønske, jeg kunne se tilbage på det forhold og sige, at jeg gjorde, hvad jeg kunne, men jeg gav nok kun 90 procent, og det er ikke så fedt. Men hey, langdistanceforhold er virkelig hårde.



*Navne og mindre detaljer er blevet ændret