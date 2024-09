Folk fortæller os, hvilken sang de mistede deres mødom til

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey og bringes her med bidrag af VICE Danmark



Første gang du havde sex, var du måske 17 år, måske lå du i et eller andet kælderværelse i en eller andens forældres hus, og det var helt sikkert ikke dit livs bedste sex. Måske gjorde I det i komplet tavshed, måske blev der spillet noget musik i baggrunden, som – når du tænker tilbage i dag – gør hele mindet mere bizart. I kærlighedens navn spurgte vi en masse af vores kolleger, hvilken sang, der spillede i baggrunden, da de fik taget plumben.



John Mayer – et eller andet nummer fra ‘Heavier Things’

Min første kæreste elskede John Mayer, og jeg skal ikke spille smart – det gjorde jeg også. (Og det gør jeg stadig! Har du nogensinde set den mand spille guitar?) I hvert fald var en af vores første dates en John Mayer-koncert i Omaha, Nebraska. Det var en ret fantastisk oplevelse, fordi 1) der var ikke nogen af os, der var gamle nok til at køre bil, så vi måtte køre med mine forældre, og 2) igen, Mayer er for sindssyg live. Efter koncerten tog vi tilbage til min lille hjemby i det vestlige Iowa og satte min kæreste af. Senere samme aften, efter mine forældre var gået i seng, fordi de var helt udmattede efter alt det svedige guitarspil, sneg jeg mig ud af huset for at tage tilbage til min kæreste. Jeg stoppede på en tankstation, krydsede fingre, mens jeg købte kondomer, og tog hjem til hende. Jeg trængte indenfor (hehe) gennem bagdøren (hehe, igen) og sneg mig op på hendes værelse – som var på loftet – hvor vi øjeblikkeligt kastede os ud i en sød, hed, akavet omgang teenage-elskov. Og selvfølgelig satte vi Heavier Things på, før det gik løs – den ikoniske anden plade fra hr. Mayer. Og så knaldede vi på et eller andet tidspunkt. Jeg kan ikke huske, hvilken sang, der spillede, da det skete.

– Eric Sundermann, Editor-In-Chief, Noisey

Nik & Jay – “Kan Du Høre Hende Synge”

Jeg mistede min mødom i en gammel vindmølle på Falster, da jeg var 16. Men der var ikke noget musik i baggrunden. Bare knirkelyde og akavede, teenage-nydelses-grynt.

Til gengæld kan jeg tydeligt huske, hvordan Nik & Jays ømme (omend vage og unødvendigt lange) nummer “Kan Du Høre Hende Synge” (hvem er “hun”??) fyldte min første folkeskolekærestes soveværelse. Det var allerførste gang en pige nogensinde rørte ved min penis, og hun havde kun to CD’er – Nik & Jays 2, og en random Now-plade med et nasalt potpourri af Maroon 5, Scissor Sisters og formentlig mere Nik & Jay. Og fordi tweeny seksuel udforskning til lyden af pathos-væddet Værløse-love-pop stadig var betydeligt federe end tanken om at gøre det under samme tag som min mor, blev Niclas og Jannik det uforglemmelige soundtrack til min penis’ tidligste pilgrimsrejser. Så tak, Niclas. Fedt, Jannik. I har for evigt ødelagt blå Kings for mig. Men handjob-hymnerne holder.

– Alfred Maddox, Staff Writer, VICE Danmark

Morrissey – “The More You Ignore Me, The Closer I Get”

Jeg havde altid forestillet mig, at November Rain ville spille i baggrunden, når jeg mistede min mødom, og at jeg på en eller anden måde ville kunne holde hele sangen – eller i hvert fald til klimakset (du ved, den der del af videoen, hvor det er regnvejr). Men i stedet for fik jeg Morrissey – “The More You Ignore Me, The Closer I Get” – som vel egentlig er en ret passende opsummering af den periode i mit liv. Uden at gå i detaljer, kan min dag sammen med hende stort set beskrives med sangtitler fra November Rain:

The More You Ignore Me, The Closer I Get.

Why Don’t You Find Out for Yourself?

I Am Hated for Loving.

Lifeguard Sleeping, Girl Drowning.

Used to Be a Sweet Boy.

– Rich Perusi, Associate Creative Director, VICE Danmark

Noget metalcore

Jeg ved, at jeg mistede min mødom, mens en thrashy, trashy, emo-agtig opsamlings-CD spillede i baggrunden. Jeg husker tydeligt, hvordan jeg på et tidspunkt hørte Dillinger Escape Plans “Panasonic Youth.” At dyrke sex til mathcore minder på mange måder om at dyrke sex på et festivaltoilet: Det er upraktisk, besværligt, ingen med respekt for sig selv ville nogensinde anbefale det, og man føler sig ret beskidt og uhumsk bagefter. Jeg ved også, at jeg mødte min kæreste på det tidspunkt til en Lostprophets-koncert i Virgin Megastores kælder på Oxford Street i London. “Shinobi vs. Dragon Ninja” spillede i baggrunden, da vi kyssede for første gang. Der er ikke noget af det her, der er godt.

Bagefter er jeg ret sikker på, at jeg havde sex til Tony Hawk American Wasteland-soundtracket mere end en gang. Jeg havde dog købt CD’en – det var ikke bare fordi, jeg tog en pause fra at lave svedige kickflips, hvis det er det, du tænker. Adam Lazzara, der synger “The Descendents” var nok det mest sexede, jeg dyrkede sex til, indtil jeg var langt inde i mine 20’ere. Med mindre soundtracket fra Garden State tæller med. Det er deprimerende. Jeg går ind og ligger mig lidt.

– Alex Robert Ross, Noisey

I Hate Sex – “I Fucking Hate Sports”

Tanken om fysisk kontakt med et andet menneske både skræmmer og irriterer mig. Jeg har indtil videre holdt mig fra det, og det har jeg planer om at blive ved med. Hvis der kommer en dag, hvor formering bliver obligatorisk for at befolke planeten påny, vil jeg i stedet frivilligt indstille min egen verdslige eksistens.

– Dan Ozzi, Noisey

Usher – “You Make Me Wanna” / Celine Dion – “My Heart Will Go On”

I dag betegner jeg mig selv som en optimistisk, romantisk realist – jeg tror på kærlighedens magi, men anerkender samtidig, at der nok er lige så store chancer for “for evigt”, som der er for, at My Little Pony bliver vækket til live og banker på min dør med en baconsandwich for at køre mig på arbejde hver dag. Men da jeg var teenager, handlede det hele om “for evigt.” Jeg troede, at jeg ville blive forelsket, være i et fast parforhold i laaaang tid og så miste min mødom. Og at det ville være fantastisk. Det der i virkeligheden endte med at ske var, at jeg blev sat op med min vens bedste ven – en halvjordaner, der hed Said, som spillede basket og kunne lide hiphop – og så røg alle de løfter, jeg havde aflagt over for mig selv, ud af vinduet. Jeg tvang ham ikke til at vente. På nogen måde. På den skæbnesvangre dag rejste jeg til London fra Oxford, til hvad der viste sig at være en katastrofal optagelsessamtale for at få plads på King’s College University. Så tog vi på date om aftenen. Vi spiste pasta og var inde og se Titanic. Ikke at vi på nogen måde kom i den rette stemning af den oversentimentale omgang sukkersødme. Jeg kan faktisk huske, hvordan vi begge to grinede, da Rose vristede Jacks frosne naller løs fra det stykke træ, de lå på, og sendte ham i en våd grav. Men til gengæld kom vi i den helt rette stemning af, at hans forældre ikke var hjemme, så han trykkede play på Usher – “You Make Me Wanna,” sikkert – og så havde vi sex. I forhold til, at det var første gang, var det faktisk ret godt. Det var desværre bare ikke nok til at kvæle mindet om Celine Dion, der kvidrede løs om, hvordan hendes hjerte ville go on, der kørte på loop inde i mit hoved gennem de syv minutter, som seancen varede. Til ingens store overraskelse holdte vi ikke “for evigt.” Faktisk havde vi kun sex den ene gang, før Said gav mig den kolde skulder og knuste mit hjerte.



– Kim Taylor Bennett, Noisey

Nirvana – “Come As You Are”

Jeg mistede min mødom til mine teenageårs første store kærlighed. Han var stor fan af Kurt Cobain, The Prodigy-frontmanden Keith Flint og Freddy Krueger, og han lignede også en mellemting mellem dem alle tre. Altså, så han virkelig weird ud – på den gode måde. Første gang vi havde sex, havde han sat en plade på med Nirvana, og “Come As You Are” spillede. Det mærkeligste, jeg husker fra den oplevelse, var, at jeg blev meget overrasket over, at sæden ikke forsvandt op i mig, efter han var kommet. Jeg havde aldrig set noget porno eller nogen film, der havde forberedt mig på den upraktiske happy ending. LOL.

– Sandra Vinge, Producer Assistant, VICE Danmark

JAY-Z – “99 Problems”

Første gang jeg spillede musik under sex, var da jeg gik på college, fordi jeg troede, at det var det, man skulle gøre – altså, dyrke smattet sex på et nederen kollegieværelse. Jeg tog til en fest og overbeviste den her smukke, pissestive fyr om, at vi burde sætte os ind og “chille.” Han var så fuld, at han først førte os hen i kantinen, og jeg måtte dirigere ham tilbage til værelserne. Men det påvirkede ikke mit moralske kompas – jeg var fast besluttet. Da vi nåede tilbage til hans værelse, fyrede vi op for en joint og begyndte at tage tøjet af. Hans krop var, for at sige det kort, exceptionel. For at fuldende den slutty-kollegieværelse-stemning gik jeg ind på hans iTunes, men surprise, surprise, det hele var Dave Matthews – bortset fra en sang, der på det tidspunkt var min yndlingssang: JAY-Z’s “99 Problems”. Jeg begyndte at skråle med, og samlejet varede i kortere tid end sangen, fordi kombinationen af cannabis og alkohol overraskende nok havde gjort ham komplet ude af stand til noget som helst.

– Emery M, VICELAND

My Bloody Valentine – “Isn’t Anything”

Jeg har forberedt mig ret meget på det her øjeblik. Jeg vidste, at nogen en dag ville stille mig spørgsmålet (måske min datter, måske en ven): “Hvad lyttede du til, da du mistede din mødom?” Svaret var nødt til at være obskurt, betydningsfuldt og ekstremt sexet. Jeg var 16, så jeg gav det mit bedste skud og satte My Bloody Valentines “Isn’t Anything” på repeat, da mødoms-tageren kom på besøg. I løbet af de 45 minutter, proceduren varede, ville jeg ønske, at jeg kunne sige, at “Cupid Come” kom på, og at jeg nærmest besvimede af nydelse og lykke. Men i virkeligheden lå jeg helt stille på et koldt kældergulv midt om vinteren, bærbarens venstre højtaler virkede ikke, og den eneste blodige valentine den aften, var mig.

– Danielle Neftin, VICE

The Killers – “Mr. Brightside”

Jeg kan ikke huske, hvad der blev spillet, da jeg mistede min mødom. Men jeg ved, at jeg mistede den på Valentinsdag i 2004, fordi jeg er – og altid vil være – corny på den måde. Og selvom jeg ikke kan huske, om der blev spillet en sang den dag, husker jeg tydeligt en gang, hvor jeg havde sex med min gymnasiekæreste på hans soveværelsesgulv – i det lille tidsrum, der var, efter vi fik fri fra skole, men før han skulle til baseballtræning, og før hans mor kom hjem – mens The Killers’ “Mr. Brightside” spillede i baggrunden. Hvor gennemført 2004.

– Leslie Horn, Managing Editor, Noisey