Folk fortæller os med få ord om de vildeste steder, de har haft sex

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Sex er ikke altid sindsoprivende spændende, men hvis du gør det ofte nok, skal du nok ende med at få nogle vilde oplevelser. Selv hvis det meste af dit sexliv er lidt kedeligt, så har du nok et par ophidsende knald på de mærkeligste steder under bæltet. Derfor spurgte vi folk, om de skøreste steder de har fået noget. Her er, hvad de sagde.



“Julemandens stol i indkøbscenteret.” – Julie, 27

“I skoven. Han var hjemløs.” – Cassie, 28

“Videnskabs- og industrimuseet.” – Ell, 34

“Midt i en korncirkel.” – Margot, 36

“I en rutsjebane på en legeplads.” – Katie, 23

“I en elevator, hvor han gik ned på mig.” – Alisson, 33

“Låst kornlager bag et mikrobryggeri.” – Beth, 32

“Biblioteket på University of Kentucky.” – Annie, 26

“Herretoilet i Disneyland.” – Johnny, 33

“I kælderen under et kloster.” – Ben, 45

“Ved toiletterne på en festival.” – Allie, 25



“I et æbletræ.” – Lex, 37



“I islokalet på Ritz Carlton hotel.” – JD, 39

“Først kirkealteret, derefter i gangen.” – Olivia, 39

“De billige rækker på et stadion.” – Gabriel, 26

“Overskrævs på chaufføren på vej igennem en toldbom.” – Monica, 37

“I skoven. Der var myg overalt.” – Carol, 24

“Sliklageret hos Blockbuster.” – Jess, 39

“Op af en skraldecontainer i en baggård.” – Jaimie, 52

“Toilettet i toget.” – Michelle, 52

“Mine forældres seng. Der kom en plet på lagenet.” – Steph, 27

“En trappe på mit kollegie.” – Annie, 27

“På taget af min bygning.” – Kate, 37

“På en kirkegård til Halloween.” – Jeremy, 34

“Jeg blev kneppet i en limousine.” – Laura, 33



“På græsplænen foran biblioteket.” – Ohmeed, 36

“På parkeringspladsen foran politistationen.” – Mike, 35

“På et campingbord i en nationalpark.” – Lindsay, 32

“På familietoiletterne i Macy’s.” – Jill, 25

“I en af forlystelserne i et overfyldt vandland.” – Robert, 36

“Trekant i katakomberne under Paris.” – Steve, 32

“Trampolinsex er besværligt, men virkelig fedt.” – Andres, 38

“På gangen på et dyrt hotel.” – Brittany, 33

“Op af nogle sten, da vi var ude at snorkle i Thailand.” – Jenna, 29

“I en hængekøje vi selv byggede.” – Rebecca, 33

“I en udendørs pavilion ved en skov.” – Zoe, 32

“På toilettet i en travl restaurant.” – Jen, 34

“Hans bil mens hans forældre var indenfor.” – Michelle, 25