Folk fortæller om den første gang, de rørte ved en fisse

Denne artikel blev oprindeligt udgivet af VICE Australien

Jeg bad for nylig nogle piger og en dreng om at beskrive den første gang, de rørte ved en pik. De fleste af historierne var virkelig akavede og i mere end et tilfælde – mildt forcerede.

Videos by VICE

Efter at have hørt disse historier kom jeg til at tænke på, om den første berøring er anderledes for fyre. Mænd føler sig måske ikke usikre og beskidte efter at have rørt ved en fisse for første gang? Derfor bad jeg nogle fyre og en pige om at beskrive deres første oplevelse. Og ja, erfaringerne har en anden tone.

Læs også: Folk fortæller om den første gang, de rørte ved en pik

Xavier, 22 år

Jeg kan huske, at vi mødtes ved “Dingle Dell Reserve”. Hvis du ikke tror på, at det er et rigtigt sted, så prøv at google det. Vi fandt et dejligt privat sted – totalt The Notebook. Det ene førte til det andet, og vi endte med hænderne nede i bukserne på hinanden. Vi havde begge to barberet os, så det var rart at vide, at hun havde forberedt sig i samme grad, som jeg havde.

Det er kun et år siden, men jeg anede ikke, hvor våd en vagina kan være. Jeg har set virkelig meget porno og troede, at jeg havde styr på det hele, men da jeg opdagede, at der var så fugtigt dernede, at det umuligt kunne være på grund af mine svedige hænder, flippede jeg helt ud og troede, at hun havde pisset i bukserne. Jeg ville virkelig gerne være cool omkring det, så jeg lod bare som om, at jeg vidste præcis, hvad jeg lavede, men jeg kunne ikke engang få en finger ind – jeg havde ikke regnet med, at hun ville være så stram.

Jeg besluttede bare at massere den blidt, men samtidig hev hun virkelig hårdt i min pik, så hårdt, at man skulle tro, hun var ved at trække proppen op på en vinflaske. Mine håndflader var helt svedige, og jeg tror helt klart, vi skulle have talt om det først. Jeg var helt ude at skide, følelsesmæssigt. Jeg ville ikke være for voldsom, men samtidig ville jeg heller ikke være fuldstændig passiv. Hele situationen var bare virkelig skræmmende.

Dyson, 24 år

Jeg var 17 år og lidt småfuld til en privatfest. Jeg mødte en pige til festen, men jeg var virkelig snerpet dengang, så jeg ville ikke engang kysse hende foran mine venner. Vi besluttede at gå en tur, og det føltes som om, den tog en evighed. Vi endte bag ved nogle butikker, langt nok væk fra vejen men tæt nok på gadelygterne til, at der ikke var fuldstændig mørkt.

Vi var totalt over hinanden, og jeg begyndte at føre min hånd op under hendes nederdel. Jeg var virkelig nervøs, og jeg kan huske, at jeg tænkte, jeg er nødt til at gøre det her. Alle andre gjorde det også, så jeg gjorde det, jeg troede man skulle gøre, når man giver finger – jeg stak bare en finger ind. Jeg anede ikke, at der var nogle andre ting, der skulle stimuleres. Jeg stak den bare ind, og det var det. Jeg havde set ret meget porno, og ud fra hvad jeg havde set, så var der ikke noget, der skulle gå langsomt. Hun bad mig om at være lidt blidere, men så blev hun helt våd. Jeg kan huske, at hun på et tidspunkt stod i en vinkel, hvor jeg kunne se hendes vagina, og det skræmte mig bare fra vid og sans – det var der, det gik op for mig, hvad jeg lavede. Jeg holdt masken, men indeni var jeg en rædselsslagen lille dreng.

Curtis, 22 år

Min daværende kæreste og jeg besluttede, at vi ville booke et hotelværelse på min 18-års fødselsdag. Vi havde ikke rigtig mulighed for at være sammen andre steder end bag i min bil, så vi satte stor pris på at kunne være alene sammen til den første gang. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle forvente. Altså, jeg havde set noget porno og fået nogle råd fra venner og den slags, men jeg vidste, at hun var lige så uprøvet som mig, så det var bare om ikke at overtænke det.

Da vi kom hen til hotellet, var det slet ikke ligesom i film, hvor vi bare bragede ind på værelset og gik lige til sagen. Det var planlagt, og vi satte os ned og snakkede det igennem inde. Da det endelig skete, vidste jeg ikke, hvad jeg skulle forvente, men den var helt sikkert ikke, som jeg havde troet. Jeg havde forestillet mig glatte, symmetriske læber og egentlig bare et hul. Jeg var meget overrasket over, hvor detaljeret og underligt udformet den var indeni. Jeg prøvede bare at være opmærksom på, hvad der var rart for hende. Vi faldt i søvn lige bagefter og snakkede kun om, hvad der var sket, over sms’er senere hen.

Hannah, 25 år

Det tog mig nogle år, inden jeg for alvor “tog springet.” Jeg havde haft hånden dernede et par gange, men så flippede jeg altid ud og trak den tilbage igen, fordi jeg virkelig kæmpede med at forstå min seksualitet. Jeg var virkelig bange for vaginaer i meget lang tid. Min første rigtige vagina-oplevelse var i en trekant sammen med to venner. Jeg havde absolut ingen interesse i fyren, så jeg lod bare som om, han ikke var der. Så opdagede jeg, at vaginaen er noget af det mest fantastiske, der findes. Jeg var nok lige omkring 20 år.

Jeg kunne slet ikke tro det. Det var en mærkelig blandet følelse. Jeg var både bange og vidste samtidig præcis, hvad jeg skulle gøre. Samtidig opdagede jeg, hvor forskellige vaginaer kan være. Jeg havde nok håbet, at den ville være magen til min egen, men folk kan lide forskellige ting. I det hele taget fandt jeg en andens vagina meget mystisk.

Michael, 21 år

Det var for nylig, måske et par måneder siden. En af mine veninder kom over sent en aften. Vi skulle se Game of Thrones, og der er jo en del sex-scener i, som vi blev ret opstemte over. Jeg havde set porno og kendte til det basale i forhold til, hvordan en vagina er skruet sammen, men jeg har aldrig forstået, hvad der tænder en pige, og hvor de mest erogene zoner sidder. Jeg lod min hånd glide derned og det første, jeg lagde mærke til, var, hvor vådt hele området rent faktisk var. I starten var det lidt ufrækt. Jeg tænkte, har hun lige tisset i bukserne? Jeg tænkte også over, hvor langt nede hullet sad, men jeg turde ikke stikke mine fingre derind. Den var meget mere svampet og slimet, end jeg havde regnet med.

Hele oplevelsen var meget akavet og rodet, og jeg havde det som om, jeg bare prikkede til hende med fingrene, men hun tog det ret pænt. Jeg blev ved med at spørge om ting i stil med, er det her okay, og føles det her godt?

Jeg anede ikke, hvad jeg lavede – klitoris var ikke rigtig et begreb, jeg var bekendt med. Det var også hendes første gang med noget seksuelt overhovedet, så jeg tænkte også, hvordan føles det mon, at nogen bare stikker deres hånd derned? Personligt var jeg vildt utilpas, da nogen rørte ved min pik for første gang.

Luke, 21 år

Jeg var 15 år og til en privatfest. Jeg havde lige fortalt min ven, at jeg håbede på, der ville ske noget med den her pige fra skolen. Pludselig trådte hun ind af døren, og så tænkte jeg bare hvorfor ikke. Jeg forsøgte mig med min mest slikkede, 15-årige scorebemærkning og tilbød hende noget sprut i bytte for et kys. Til min store overraskelse virkede det, og vi endte med at rode rundt inde på et af soveværelserne. Der var ingen lås på døren, og folk blev ved med at vade ind, så jeg bad min ven om at være bodyguard, hvilket heller ikke virkede. Så vi endte i skabet.

Da jeg kom ned i bukserne på hende, var jeg overrasket over, hvor lavt hullet sad. Det eneste jeg tænkte var, giv den gas, men ikke for meget. Jeg havde selvfølgelig set porno og talt med mine venner og helt seriøst, selv det at have set American Pie hjalp. Hun var til gengæld rimelig erfaren og hjalp mig ligesom igennem det hele. Jeg havde ikke opdaget, at næsten alle til festen stod lige uden for skabet. Mandag morgen i skolen vidste alle, hvad vi havde lavet. Flere år senere var der stadig folk, som ikke engang havde været med til festen, som nævnte det.

Mere fra VICE:

Derfor drypper der sæd ud af skeden efter sex



Vi bad folk om at dele deres bedste handjob-historier



Sådan er din generation blevet påvirket af porno