Folk fra Auschwitz fortæller, hvordan det er at komme fra Auschwitz

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Tyskland

Lørdag d. 27. januar 2018 er det 73 år siden, at koncentrationslejren i Auschwitz-Birkenau i det sydlige Polen blev lukket – et sted hvor omkring en million jøder blev dræbt af nazisterne mellem 1940 og 1945.

I dag bor der 40.000 mennesker i byen Oświęcim, hvor mindestedet for Auschwitz har til huse, og det tiltrækker to millioner turister hvert år. I 2016 tilbragte den tyske fotograf Felix Adler seks uger i Oświęcim for at finde ud af, hvordan beboerne har det med at bo ved siden af så historisk et sted.

Gennem en række korte interviews opdagede den 33-årige, at langt de fleste gæster i Auschwitz tilbringer under en dag i byen, mens de lokale bare prøver at leve et almindeligt liv uden konstant at tænke over, hvad der foregik lige udenfor bygrænsen.

Her følger billeder og interviews med folk, som bor lige i nærheden af Auschwitz.

Beata

”Når man tænker over det, er det lidt underligt at sige til folk, at man bor i Auschwitz. Men vi har et ret normalt liv her. Der er for eksempel lige åbnet et nyt indkøbscenter, som jeg er meget begejstret over.”

Leszek

”Jeg har ikke valgt at bo i Auschwitz, jeg er født her. Og det er her, jeg forsøger at få mit liv til at fungere,” siger ejeren af det lokale kulkraftværk, som ligger, hvor der tidligere var en våbenfabrik, hvor slavearbejdere producerede ammunition.

Krzysztof

”Som Jehovas Vidne er det min opgave at sprede guds ord,” siger Krzysztof, som står udenfor rigssalen. ”Hvis man ser bort fra de millioner af mennesker, som blev dræbt, som selvfølgelig er en frygtelig historie, så er Auschwitz faktisk ligesom alle andre byer, hvor folk kæmper for at blive bedre mennesker. Og gud kan hjælpe dem med det.”

Marija

”Jeg er meget glad for at bo her, især om sommeren. Jeg blev faktisk født i Østpolen, i nærheden af Lviv, som i dag er en del af det vestlige Ukraine. Så kom jeg til Auschwitz.”

Darek

”Aaah, her er ikke så slemt – byen er meget smuk, og de turister, der kommer for at se lejren, giver mig altid penge.”

Martin og Piotr

”Ja, det kan godt være virkelig akavet at skulle fortælle folk, at man kommer fra Auschwitz,” siger Martin. ”Engang, da vi var på ferie i Poznan, og vi sagde til nogen, hvor vi kom fra, spurgte de, hvilke barakker vi boede i.”

Zbyszek

”Alle her i byen kalder mig kongen!”

Jan

”Min nevø er James A. Pawelczyk, den første polak i rummet,” gentog den stolte fisker igen og igen.

Tomasz

Tomasz tager ned til floden Solas bredder for at solbade hver dag. SS plejede at hælde asken fra de brændte mennesker i floden, og SS-officeren Rudolf Höß tog sine børn med ned og lege i floden.

Natalia

“Jeg er ikke fra Auschwitz, jeg er fra Krakow. Vi besøger bare min kærestes bedstemor. Jeg synes, det er et mærkeligt sted at bo.”