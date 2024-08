Folk gør tåkrummende ting i deres første parforhold

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Når man er forelsket, er man samtidig sårbar. Det er derfor, det er så skræmmende og smertefuldt at være rigtig forelsket. Og dengang, du fik din første kæreste og endnu ikke havde prøvet at få knust dit hjerte, sprang du sikkert på hovedet ind i forholdet. Derfor kan vi næsten alle se tilbage på vores første forhold og finde noget virkelig pinligt, som får hårene til at rejse sig i nakken, og tæerne til at krumme sig sammen.

Det første parforhold ender tit med voldsomme følelsesudbrud, pinlige situationer, hvor man får sagt for meget, og andre teenage-fuckups. Alle har en historie. Vi bad vores venner og kollegaer om at fortælle os deres. Her er de.

“Jeg græd, da han sagde nej til sex.” – Lauren, 31

“Jeg forsøgte ikke at hade hans mor.” – Meredith, 26

“Vi fremførte en duet af ‘vores’ sang.” – Michael, 33

“Jeg tog i kirke på en lørdag.” – Justine, 22

“Jeg forsøgte at se mere emo ud.” – Morgan, 19

“Jeg slog op med hende over AIM [gammelt chatprogram].” – Matt, 30

“Jeg brækkede mig i hans seng og skød skylden på ham selv.” – Lauren, 26

“Jeg sang Blink-182 foran hans vindue.” – Quinn, 23

“Jeg tatoverede hans navn på min brystkasse.” – Noel, 31

“Da vi snavede, hviskede jeg hendes søsters navn.” – Leo, 37

“Jeg havde sex med hans bedste ven. Ups” – Margo, 28

“Jeg fortalte mine forældre, at jeg ville giftes med ham.” – Jenna, 30

“Jeg smed bogstaveligt talt kærlighedsdigte efter ham.” – Sam, 26

“Jeg tatoverede vores initialer, efter vi havde slået op.” – Jason, 34

“Jeg snittede hendes navn i et træ.” – Bobby, 30

“Vi lovede hinanden, at vi ville blive ved med at være jomfruer.” – Kelsey, 29

“Havde det sjovt med en ridepisk.” – Jess, 34

“Vi tog vores bedste venner med på date.” – Chloe, 30

“Jeg bøvsede ind i munden på, mens vi kyssede.” – Beth, 32

“Fik ham til at slikke min armhule.” – Lily, 23

“Kom op at skændes i indkøbscentre.” – Rachael, 37

“Var ikke sammen med andre efter ham i årevis.” – Beckett, 25

“Hans forældre overhørte os åbenbart knalde.” – Jennie, 34

“Jeg smadrede hans telefon, da vi var oppe at skændes.” – Lynn, 29

“Jeg tiggede ham om at tage mig tilbage.” – Annie, 36

“Vi fik matchende tatoveringer på anklerne.” – Derek, 32

“Til vores årsdag gik vi på restaurant. Jeg havde ikke penge med.” – Marc, 37

“Jeg sagde, at hendes mor var lækker.” – Ian, 33

“Jeg fortalte, at jeg elskede ham – på første date.” – Katie, 25

“Jeg stod stangstiv og tudede foran hans hus.” – Dale, 31

“Jeg lagde nogle ekstremt lange beskeder på hendes telefonsvarer.” – Tyler, 32

“Jeg løg om at have været i hæren.” – Billy, 33

“Han prøvede at kysse mig, og jeg gav ham hånden i stedet.” – Pete, 35

“Jeg pressede ham til at være klar til ægteskab og børn.” – Liz, 28

“Vi kneppede i mine forældres seng.” – Pearl, 32

