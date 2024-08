Folk i kolde lande drikker som svin

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Canada

Det er sjældent, man møder et folkefærd, der kan konkurrere med danskerne i at hælde sprut i låget, og nu peger en ny undersøgelse på, at det kan have noget med vejret at gøre – eller rettere temperaturen. Selv om Danmark langt fra er det koldeste land på listen, så viser forskningen, at jo koldere, der er, der hvor du bor, jo mere sandsynligt er det, at du har et stort alkoholforbrug.

”Det er noget, man ligesom bare er gået ud fra i årtier, men det er aldrig blevet videnskabeligt bevist. Hvorfor drikker russerne så meget? Hvorfor drikker amerikanere i Wisconsin mere end gennemsnittet i USA? De fleste går automatisk ud fra, at det har rod i kulden,” siger Ramon Bataller, som er leder af hepatologisk afdeling ved University Pierre and Marie Curie og hovedforfatter til undersøgelsen i en pressemeddelelse.

Han fortæller, at han og hans hold af forskere var overraskede over, at de ikke kunne finde en eneste undersøgelse af emnet, og derfor satte de sig for at udarbejde den første. Sammen med 13 andre forskere gennemgik de meteorologisk data og et ton af sundhedsdata på borgere for at forstå, om der er en sammenhæng mellem alkoholindtag eller tilfælde af levercirrose (skrumpelever, red.) og det klima, man bor i. Og ikke særligt overraskende viste undersøgelsen, at det er der. I Man kan læse konklusionerne i en artikel i forskningstidsskriftet Hepatology.

Forholdet mellem alkoholindtag og antal timer med sollys. Foto via Ventura-Cots et al./Hepatology/John Wiley and Sons .

”Det her er den første undersøgelse, der systematisk demonstrerer, at man på verdensplan ser, at folk generelt drikker mere og oftere udvikler levercirrose, hvis de bor i et koldt klima,” siger Bataller. Forskningsgruppen har også vurderet andre parametre som religion, lovgivning og andre aspekter, der kan påvirke alkoholkulturen, og mener i det hele taget, at der er behov for mere forskning på området.

Konklusionen lyder, at jo koldere et klima, du lever i, jo mere sandsynligt er det, at du drikker dig fra sans og samling og pådrager dig de fysiske lidelser, som typisk følger med et alt for massivt alkoholforbrug. Man kan dog ikke med sikkerhed fastslå, hvorfor det hænger sådan sammen. Men undersøgelsen kommer alligevel med en bud på flere mulige forklaringer, der kan være værd at dykke ned i. En er, at ”alkohol udvider blodkarrene og øger tilføringen af blod til huden, som til gengæld er fuld af temperatursensorer”. Alkoholen giver dig helt bogstaveligt en følelse af, at du får varmen. Det vil sige, at når din bedstefar napper et par skarpe, inden han går ud for at skovle sne, så kan det være, fordi det varmer kroppen op. En langt mere dyster forklaring er, at alkoholforbrug er forbundet med depression – hvilket også er mere udbredt i koldere verdensdele, hvor sollyset til tider er sparsomt.

Der er noget virkelig beundringsværdigt ved at leve et sted på kloden, hvor naturen aktivt forsøger at myrde en gennem adskillige måneder hvert år. Der lader også til at være et stærke sammenhold blandt mennesker i de dele af verden, hvor kulden bogstaveligt talt kan tage livet af dig. Det er også min personlige erfaring, at jo koldere byen er, jo hårdere drikker dem, der bor der. Det er selvfølgelig bare en fornemmelse, jeg altid har haft, men nu kan jeg endelig bakke det op med videnskabelig data.