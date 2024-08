Folk i Tyskland er rasende på rapperen ‘Ung Hostesaft’, fordi han ikke har udgivet en pornofilm

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey Tyskland og bringes her med bidrag fra Noisey Danmark

Det lod til at være eventyret, der havde det hele: En rapper, der kalder sig ‘Unge Hostesaft’, et sindssygt mediestunt og masser af liderlige tyskere. Men på forhånd kan vi sige, at den her historie ikke har nogen happy ending. Man kunne faktisk kalde den et afbrudt samleje.

Videos by VICE

Berlin-rapperen Hustensaft Jüngling lovede, at han ville udgive en pornofilm med sig selv og sin kæreste Celina i hovedrollerne, hvis han fik over 100.000 abonnenter på YouTube og 130.000 følgere på Instagram. Og der gik ikke lang tid, før de mål var nået. I går sad folk over hele Tyskland derfor forventningsfuldt klar med håndcremen… for så at blive slemt skuffede. I stedet for den lovede sexfilm udgav rapperen nemlig en ny musikvideo med titlen ”P*RN*”, hvor kæresten Celina også er med som feature. Hvilket vi faktisk havde forudset.

Op til musikvideoen havde Hustensaft Jüngling og Celina teaset pornofilmen, de to eftersigende havde lavet. De viste endda en location – tro mod genrens æstetik skulle filmen optages på et slibrigt hotel i Berlin, Venus Palace, hvor man kan leje værelser på timebasis. Men ja, i sidste ende var produktet ikke det, de tonsvise af liderlige tyske rapfans havde gejlet sig selv op til.

Vrede kommentarer som ”sikke noget lort”, “løgnagtige hund”, ”min penis er rasende”, ”selvdestruktion påbegyndt” og ”hykler” tyder i hvert fald på, at Hustensafts mange nyerhvervede følgere er virkelig sure over mediestuntet. Tre kvarter efter videoen blev offentliggjort havde rapperen allerede mistet omkring 30.000 følgere på Instagram, og det ser ikke meget bedre ud på YouTube – selv om rapperen stadig har flere følgere nu, end han havde, før han gav tusindvis af tyske rap- og pornofans blue balls.

Men selv om folk er sure, er det godt, at rapperen ikke gjorde alvor af sine løfter. Celina er efter eget udsagn nemlig kun 17 og derfor for ung til at lave en pornofilm. Du kan se musikvideoen øverst i artiklen.

Se mere fra Noisey Danmark: