Folk stikker Kinder-æg op i røven for at smugle stoffer

Jeg har altid vidst, at der var noget underligt ved Kinder-æg. Noget som virkede forkert. Noget beskidt.

Da jeg var lille, elskede jeg de små stykker legetøj indeni. Især figurerne, som kunne være skildpadder, flodheste eller noget andet. Vi måtte kun få dem ved særlige lejligheder, eller hvis vi havde opført os rigtig godt – for eksempel hvis vi ikke græd, da vores forældre skulle skilles. Men selvom jeg altid har haft positive minder med de små italienske lækkerbiskener med det tyske navn, så har der alligevel ligget en underlig mistanke og luret, og nu ved jeg hvorfor.

Det viser sig, at de er vildt gode at smugle stoffer i – man skal bare stikke dem op i nummeren.

Som avisen Ottawa Citizen skrev, er en mand netop blevet idømt to års fængsel for at smugle stoffer ind i et fængsel i Ottawa. Fortællingen starter i 2016 med en ung mand ved navn Damian O’Reilly, som gerne ville sælge noget pot, for lidt mere end det var værd.

O’reilly vidste, at hvis han kunne få smuglet sit weed ind i fængselssystemet, kunne han sælge det for ti gange så meget. Så O’Reilly gik ud og købte otte Kinder-æg, fjernede folie, chokolade og legetøj og sad tilbage med de glatte, små, gule kapsler. Den 20-årige mand fyldte dem med pot, tændstikker og jointpapir – og så stak han dem op i røven.

Her er en behændig lille guide. Skabt af Flickr-brugeren e.r.w.i.n.

Med kapslerne oppe i røven skulle han bare indenfor murene, og det gjorde han nemmest ved at blive arresteret. Så han begyndte at kaste sten mod en politibil, der holdt foran en retssal, og han blev selvfølgelig taget kort efter. Det varede ikke længe, før O’reilly blev smidt bag tremmer. Hans plan havde virket.



Måske ikke helt. En mistænksom vagt ødelagde mandens geniale plan ved at smide ham i en celle uden toilet. Da han sad der, blev han til sidst nødt til at fjerne kapslerne, der tidligere var dækket af et tyndt lag chokolade, og nu sandsynligvis var dækket af noget andet. Manden blev tiltalt for at smugle stoffer.

The Citizen fortæller, at O’Reilly måske til gengæld har slået rekorden for flest Kinder-æg i røven på én gang. Og ja, sådan en rekord findes, for det er langt fra første gang, at nogen stikker de elskede gule beholdere op i nummi for at smugle stoffer ind i fængsler. Det er sket mange gange før. Rigtig mange gange.

I januar i år blev en mand opdaget, da han forsøgte at smugle crystal meth og pot ind i et fængsel ved hjælp af samme metode som O’Reilly. I et andet canadisk fængsel fik en fængselsbetjent tre år bag tremmer for at smugle kokain og pot ind i hendes fængsel. Der var endda en mand, der faktisk blev kvalt og døde i et forsøg på at smugle med Kinder-æg tilbage i 2009. Han blev opdaget, og tænkte, at han ville skynde sig at sluge kapslen for at skjule beviserne. Det er selvfølgelig langt fra kun et canadisk fænomen. Men vi gør det lidt anderledes i Europa.

I april i år blev en mand fra Nordirland snuppet i at kaste æg fyldt med diazepam, cannabis, fentanyl og buprenorfin over hegnet til fængslet. Det viste sig senere, at manden kun kunne få én beholder op i røven, og derfor blev nødt til at kaste resten over muren. I 2015 blev en 73-årig bedstemor taget i at smugle stoffer ind til hendes søn, som afsonede en straf i et spansk fængsel. Hun havde stukket Kinder-æggene op i skeden. Og to brødre blev stoppet på en togstation i England med heroin til en værdi af over 200.000 kroner gemt oppe i tarmen. Selvfølgelig gemt inde i de nostalgiske Kinder-beholdere.

Selv chokolade-æggene i sig selv er blevet smuglet. Kinder-æg er ulovlige i USA, fordi de små stykker legetøj åbenbart er farlige, og børnene risikerer at blive kvalt. Så folk var nødt til at smugle dem ind i landet. I 2001 alene blev 60.000 Kinder-æg konfiskeret ved grænsen mellem USA og Canada, og hvis man bliver taget, kan man risikere at få en bøde på 15.000 kroner. Heldigvis er forbuddet endelig blevet ophævet, og fra 2018 kan amerikanerne endelig få adgang til de lækre chokolader, som resten af verden har smovset i sig siden barndommen.

Så nu kan amerikanerne godt forberede sig. For lige så snart folk er kommet sig over, hvor lækkert de smager, og hvor hyggelige de små legetøj er, så begynder de at stikke dem op i røven.