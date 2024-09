Folk taler ud om de dummeste slankekure, de nogensinde har oplevet

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Broadly UK



Fra juicediæter til limonade med cayennepeber til klassikeren med at tælle kalorier: Verden flyder over af stærkt tvivlsomme slankekure, som anbefales af både faktiske og fiktive eksperter. Men hvad sker der, når folk forsøger sig på egen hånd med hjemmelavede diæter brygget på en kombination af sterotyper, noget, de engang har læst i et blad, og kostråd fra deres forældre? Vi talte med nogle mennesker om de dummeste slankekure, de nogensinde har prøvet, for at høre om der var nogle af dem, der faktisk virkede.

Shira

Jeg gik på highschool i Los Angeles tidligt i 00’erne. Vi havde vores egen definition af “The Master Cleanse”: I stedet for at spise røg man bare cigaretter og sniffede kokain. Alle kaldte den “The Olsen Twins-diæten”.

Arnie

Jeg havde en ven, der gerne ville tabe sig og leve sundt. Hver dag i frokostpausen gik han på Wendy’s eller McDonald’s og købte en salat. Jeg nænnede ikke at fortælle ham, at de salater indeholder flere kalorier end en Big Mac. Jeg tror ikke, at slankekuren holdt i særlig lang tid.

Foto af Jeff Wasserman via Stocksy

Jane

I gymnasietiden prøvede jeg “South Beach Diet”, men jeg tror ikke rigtig, at jeg havde forstået, hvordan slankekuren virkede. Jeg bestilte pizza hele tiden og spiste kun det øverste lag fedtet ost. (Skorperne smed jeg i skraldespanden). Mange gange spiste jeg mig mæt i seks stykker pizzaost. Det var et sørgeligt liv, men jeg formåede på en eller anden måde at tabe mig en lille smule.

Myra

Da jeg læste på universitetet, overlevede jeg på en diæt, der bogstaveligt talt bestod af taquitos, jalapeño-chips og slushice. En dag besluttede jeg mig for at skære alt, der indeholdte kulhydrater, koffein eller var stegt, ud af min kost. Det er egentlig ikke så mærkeligt, men efter fire timer begyndte jeg at jamre og skabe mig, fordi jeg følte mig “sulten og træt.” Jeg kogte en kæmpe skål pasta til mig selv for at få ro på. Det lykkes mig aldrig at holde en slankekur kørende i længere tid, end der går mellem måltider.

Christina

Min mor er fra Mellemøsten og ret forvirret, når det kommer til ernæring. Vi besøgte en ernæringsekspert i en by, der lå virkelig langt væk, fordi min mor var sikker på, at min søster spiste sundt derhjemme, og derfor ikke kunne forstå, hvorfor min søster ikke tabte sig. Hver gang vi havde været hos ernæringseksperten, kørte min mor os til den libanesiske købmand, hvor vi delte en pose stegte kødtærter. Det retfærdiggjorde hun med, at det var den mellemøstlige købmand, der lå tættest på vores hus. Hver gang hun selv ville tabe sig, gik min mor over til kun at spise mujaddara, libanesiske linser med ris, til frokost og aftensmad. Jeg tror aldrig, at hun fik nogle resultater ud af det.

Sheila

I mine collegeår havde jeg morgentimer med en fyr, der var tynd som en bønnestage. Halvvejs gennem semestret begyndte han at tage et mikroskopisk glas babymad med, som han spiste med en ske. Han hævdede, at han “snød systemet”, og at det var en billig måde at få ernæring (og tro mig, ham her havde bestemt ikke behov for at spare penge), men han lignede bare en kæmpe baby. Jeg tror, at han åd babymad mere for opmærksomheden end for slankekurens skyld, men åd det, det gjorde han. Hver dag.