Folk viser den værste gave, de har fået af en ekskæreste

Broadly UK

De fleste mennesker er vanvittigt dårlige til at give gaver. For hver eneste betænksom “jeg-så-den-og-tænkte-på-dig”, der markerer en bryllupsdag, er der en slatten stueplante eller en flaske billig rosé købt i al hast i kiosken rundt om hjørnet.

Der er noget ekstra forfærdeligt over de dårlige gaver, du har fået af din kæreste, især hvis den person senere er blevet til en ekskæreste. Du tænker: Forudsagde den halvvisne rose i virkeligheden noget tragisk om vores fremtid sammen?

Når et forhold slutter, ser de fleste af den slags gaver aldrig dagens lys igen – eller i det mindste bliver de hurtigt smidt ind bagerst i skabet, når en ny partner kommer til. Andre mennesker fremviser stolt souvenirs fra fortidens kærlighed. Selvom de souvenirs – helt objektivt – er fucking grimme.

Vi bad en række mennesker om at afstøve de mest afskyelige gaver, de nogensinde har fået af deres bedre halvdel, og fortælle historien bag.

Alice Zoo

Billie, 22

Okay, hvem fik du dette fantastiske kunstværk af?

Min eks, Henry. Jeg mødte ham på studiet, og vi var sammen et år.

Hvad er historien bag?

Det var en indflyttergave, som han købte, fordi jeg altid lavede jokes med, at jeg ville ende som kattedame. Sjovt nok er jeg faktisk allergisk over for katte.

Hvad syntes du om gaven dengang, og hvad synes du om den nu?

Jeg syntes, det var sjovt. Det synes jeg ikke helt så meget i dag.

Hvad er det værste ved den?

Intensiteten i den fede kats øjne.

Hvordan slog I op?

Han viste sig at være anderledes, end jeg troede.

Overvejede du nogensinde at smide billedet ud?

Nej, men det er mest, fordi jeg er en samler.

Sutwo, 19

Hvem fik du det her Worlds Greatest Dad-krus af?

Min ekskæreste Ellie købte det til mig, da jeg var 17. Vi mødte hinanden i skolen og var sammen halvandet år.

Hvad er historien bag gaven?

Hun gav mig det som en joke, hvor hun sagde, at hun var gravid. Hun kunne se, hvordan mit ansigt blev til sten. Det var egentlig meget sjovt, at hun tog pis på mig.

Hvordan havde du det med gaven dengang, og hvordan har du det med den nu?

Mens det skete, var det det værste, der overhovedet kunne ske. I fem minutter var hun den værste i verden. Nu er det vel meget sjovt.

Hvad gør det til en dårlig gave, synes du?

Det ved jeg ikke, der er ikke så mange piger, der ville finde på sådan en gave. Og så på min fødselsdag!

Symboliserede det noget ved dit forhold til Ellie?

At vi var gode til at grine sammen. Det behøvede ikke at være så seriøst. Hun lavede sjov med mig lige så meget, som jeg lavede sjov med hende, hvis ikke endda mere.

Hvordan endte I med at slå op?

Det døde bare lidt ud, tror jeg. Jeg kunne ikke mærke gnisten mere. Vi gik bare i hver sin retning.

Overvejede du at smide det ud?

Nej, aldrig. Vi har et kæmpe skab, hvor der gemmer sig mange ting, så jeg lod det bare stå inde bagerst. Jeg smider ikke ting væk.

Opal, 21

Hvem har foræret dig den her træleopard?

Min eks gav mig den. Vi var kun sammen et par måneder. Vi mødtes til en fermenteringsworkshop.

Hvad er historien bag den?

Han tog et tømrerkursus, hvor han ville lave mit spirit animal, og han mente, det var en leopard.

Hvordan havde du det med gaven dengang, og hvordan har du det nu?

Stramt – både dengang og nu.

Hvorfor synes du, det er en dårlig gave?

Jeg bliver virkelig skræmt af dens ansigtsudtryk – mest fordi den virkelig ligner min eks, så jeg har det, som om han holder øje med mig hele tiden.

Hvorfor slog I op?

Han skulle ud at rejse i en periode, og jeg tror egentlig bare, forholdet sluttede meget naturligt, fordi ingen af os rigtig kæmpede for det.

Er det et symbol på noget ved jeres forhold?

Det er jo bogstaveligt talt et symbol på ham.

Har du overvejet at smide den ud?

Ikke rigtigt, den er meget flot lavet.

Pablo, 26

Okay, hvem forærede dig en DVD med den smukke titel Whore Church?

Min ekskæreste købte den til mig. Vi var sammen et år og tre måneder.

Hvad er historien bag gaven?

Jeg blev opdraget meget katolsk i en by på landet uden for Mexico City, og min kæreste var ateist. Hun tænkte, det ville være sjovt at give mig en DVD med de værste middelalderlige gory-scener med blasfemi og al den slags. Hun tænkte, det måske kunne ændre på min tro, men det gjorde det selvfølgelig ikke.

Hvordan havde du det, da du fik den?

Dengang blev jeg ekstremt fornærmet, fordi den modsagde alle mine holdninger og alt, hvad jeg er opdraget med. Men nu er jeg blevet ateist og er faktisk fuldstændig enig i alt ved den film.

Hvorfor er det en dårlig gave?

Jeg synes, den er exceptionelt forfærdelig, fordi jeg hader hende i dag, men jeg er også selv blevet ateist.

Hvad symboliserer den ved jeres forhold, hvis noget?

Den symboliserer, at jeg ikke troede, vi passede sammen, men måske passede vi virkelig godt sammen. Jeg ved det ikke, for jeg hader hende nu.

Bettine, 23

Hvem har købt den her hårbørste til dig?

Jeg fik den af min ekskæreste. Vi mødtes på et tog til Birmingham og var sammen i knap tre måneder.

Hvad er historien bag gaven?

Jeg havde fødselsdag i løbet af den korte tid, vi var sammen, og han forærede mig den her Tangle Teezer-hårbørste. Jeg tænkte, det var en ret mærkelig gave, for vi havde overhovedet ikke snakket om, at mit hår var specielt filtret eller noget.

Hvordan havde du det med gaven dengang og og nu?

Jeg var ret forvirret over gaven dengang, men måske giver den meget god mening, for jeg får altid små dreadlocks i håret, så jeg er endt med at elske børsten ret meget.

Hvorfor var det en dårlig gave?

Den er bare meget lille og plastikagtig, så den er lidt fjollet som en fødselsdagsgave. Jeg tror bare, han gik i Boots og ikke vidste, hvad han skulle købe.

Hvordan endte I med at slå op?

Vi gik fra hinanden stille og roligt nytårsaften.

Hvad siger gaven om forholdet?

Gaven er ligesom forholdet – kort, filtret og kedeligt.

Ala, 25

Hvordan mødte du personen, der gav dig den her?

Hun hed Stacy, og jeg mødte hende til en basketballkamp i Tokyo.

Er der en historie bag gaven?

Det første, jeg lagde mærke til, da jeg mødte hende, var hendes kæmpestore, røde hænder. Så et par år senere tænkte hun, hun ville overraske mig med en skumfinger.

Hvordan havde du det med gaven dengang og nu?

Det var skidesjovt dengang, fordi det er en kæmpe fucking skumfinger. Men når jeg tænker over det i dag, minder det mig bare om, hvor store hendes hænder var.

Hvad synes du, den siger om forholdet?

Hun var min første kærlighed.

Har du overvejet at smide den ud?

Nej, selvfølgelig ikke. Det er en gave fra min første, ægte kærlighed.

Steph, 24

Hvem købte den kaktus til dig?

Min kæreste James (selvom jeg ikke var sikker på, hvad vi var, før jeg fik gaven). Vi mødte hinanden gennem en af mine tætte veninder. Han er en af hendes storebrors bedste venner.

Har gaven en historie?

Jeg er planteafhængig, og jeg får konsekvent dårlige gaver af James, men det er ikke med vilje, selvom vi har besluttet at gøre det til en ting, så det er lidt mindre forstyrrende. En dag kom han hjem med den her lille søde kaktus, som i starten havde form som en mand – så vi kaldte ham bare Mr. Man. En aften var min søster på besøg, og så kom hun ved et uheld til at hugge hovedet af Mr. Man. Det blev jeg ked af, så jeg forsøgte at sætte hovedet tilbage på kroppen med en sikkerhedsnål – men det virkede ikke, og den begyndte bare at rådne. Så besluttede vi at droppe hovedet og bare stikke det ned i jorden, men så voksede der den her tjavs frem. Den kom vitterligt på fire dage.

Hvordan havde du det med gaven dengang og hvad med nu?

Dengang var det lidt så som så. Ikke godt, men heller ikke dårligt – det er jo bare en kaktus. Nu? Hvis jeg fortalte, at min veninde havde sit barn med på besøg, som begyndte at græde ved synet af den, så forklarer det vidst meget godt mine følelser omkring den.

Hvorfor er den så slem?

Altså, hver eneste dag er der vokset endnu en centimeter fallisk kaktus frem.

Overvejer du nogensinde at smide den ud?

Nej, jeg ville aldrig smide en plante ud, før den virkelig var død. Mr. Man er dog på vej i den retning.

John, 28

Hvem købte det her brilleetui til dig?

En ekskæreste. Hun hedder Rosa, og vi datede on and off i cirka et år. Vi mødtes på en bar i Figueres i Spanien. Hun arbejdede der, og jeg kom forbi til en enkelt drink, men en blev til mange flere, og så fandt vi ud af, at vi klikkede. Før vi fik set os om, var vi kærester.

Hvad er historien bag gaven?

Rosa lagde mærke til, at jeg altid havde mine briller i inderlommen på min jakke. Jeg havde aldrig et etui til dem. Hun nævnte det et par gange og håbede sikkert, at jeg ville gøre noget ved det. Det gjorde jeg ikke, så som du kan se, tog hun sagen i egen hånd.

Hvordan havde du det med gaven dengang sammenlignet med nu?

For at være ærlig, så var jeg lidt undervældet, da hun gav mig det. Jeg havde købt en meget smuk halskæde til hende med indlagte blå ædelstene, som matchede hendes øjenfarve. Så det var lidt irriterende, at jeg kun fik et brilleetui igen. I dag bruger jeg det hele tiden, og det er to år siden, vi mødtes på den bar i Figueres. Det har sikkert holdt længere end min halskæde til hende.

Hvad gør det til en dårlig gave?

Selvom det er et virkelig simpelt objekt, så er det forbundet med megen smerte. Rosa har ikke klaret sig så godt, efter vi slog op. Jeg vil ikke gå ind i detaljerne, men hun rodede sig ud i noget skidt, og det sidste jeg hørte var, at hun omgås med de forkerte typer et eller andet sted i forstæderne til Barcelona.

Hvorfor slog I op?

På grund af afstanden. Rosa snakkede hele tiden om at flytte til London, men hun havde ikke boet andre steder end i sin hjemby, da jeg mødte hende. Hun besøgte mig et par gange, og jeg besøgte hende, men vi fandt hurtigt ud af, at ingen af os ville ændre vores liv for den andens skyld. Sådan er det.

Hvad symboliserer gaven ved jeres forhold, hvis noget?

I al den tid, vi var sammen, så tror jeg aldrig, jeg virkelig prøvede at forstå eller kende hende fuldstændigt. Men det her brilleetui beviser, at hun prøvede at forstå mig – fordi hun gjorde sig den lille observation. Det minder mig om at møde de mennesker, jeg elsker, på halvvejen og give lige så meget, som jeg får fra elskere. Det er en erkendelse, jeg virkelig sætter pris på, og etuiet minder mig om det.

Så du kunne ikke finde på at smide den ud?

Nej. Jeg har mine briller i det. Udover læringen og den tabte kærlighed, så er briller bare virkelig svære at holde rene.

Azara, 25

Hvordan kom du til at eje den her lille bog med titlen Me Without You?

Min sidste kæreste købte den til mig. Vi havde set hinanden i omkring syv måneder og var så rigtigt sammen i to, inden det faldt fra hinanden.

Hvad er historien bag den?

Helt i starten af vores forhold var min eks ude at shoppe og faldt over den her bog, som hun syntes var sød.

Hvordan havde du det med gaven dengang?

Dengang syntes jeg, den var meget sød. Måske lidt intens i forhold til, hvor vi var i forholdet, men det er jo tanken, der tæller. Nu er det bare mærkeligt og grineren.

Hvad gør den særligt mærkelig?

Det er jo forfærdeligt, at min eks gav mig en bog, der hedder “Me Without You”. At vi ikke er sammen længere giver bare den bog en bitter eftersmag og en mærkelig stemning.

Hvordan endte I med at slå op?

Vi kunne ikke finde ud af det sammen. Og så fandt jeg ud af, at hun var vild med en anden, og alle sagde, at det var min tvilling – freaky! – så vi gik hvert til sit.

Har du nogensinde overvejet at smide den ud?

Ja, hver eneste gang jeg rydder ud i mine ting. Men jeg gør det aldrig, for jeg elsker at kigge på den og tænke: Jeg fatter ikke, at du gav mig den her, og nu er vi ikke sammen. Det er jo en joke!

Fergus, 25

Hvem købte den her til dig?

Jeg mødte en pige i Spanien, da jeg var dernede med drengene. Hun havde arbejdet i et havecenter i Spanien, så da hun flyttede til England købte hun den her til mig og sagde: “Er den ikke sjov? Den er fuldstændig ligesom de kyllinger, vi solgte i havecenteret i Spanien.” Og så grinede vi lidt ad det.

Hvordan havde du det med gaven dengang, og hvordan har du det med den nu?

Jeg elskede den dengang. Den bliver nogle gange væk, men den bor stadig ude i haven og bliver dækket af blade. Jeg kan ikke se den hele tiden, men når den dukker op, er det ret hyggeligt.

Hvad gør den særligt afskyelig efter din mening?

Den ligner lort, men det vidste vi godt begge to, da hun købte den. Den ligner lort med vilje.

Hvordan endte I med at slå op?

Jeg knuste hendes hjerte.

Har du nogensinde overvejet at smide den ud?

Nej, jeg er samler. Den passer godt ude i haven.