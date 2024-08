Folk viser os det tøj, de havde på, da de slog op med deres ekskærester

Artiklen er oprindeligt udgivet af VICE Serbien

Med mindre du kun er én samtale fra at droppe din kæreste lige nu, så er det tit let at glemme, hvor smertefuldt det egentlig er at afslutte et forhold. Når man bliver dumpet, får man sit hjerte knust, men i det mindste er man ikke den, der skal gå og overveje det i flere uger inden – man skal ikke bekymre sig om, hvordan man formulerer det, hvad man skal sige, og hvor trist og ked af det personen, som man før har elsket, kommer til at blive.

Videos by VICE

Man siger, at man skal klæde sig på til den stilling, man gerne vil have – men gælder det samme i forhold til at slå op med kæresten? Hvad har man på til den allersidste date, når man gerne vil have sin fremtidige eks til at lide, eller hvis man gerne vil have det hele til at gå så glat og smertefrit som muligt? For at få svar på spørgsmålene har jeg bedt en række personer om billeder, hvor de er iført tøjet, de slog op i. Jeg har også bedt dem begrunde deres valg.

Marija, 25

”Vi mødte hinanden gennem fælles bekendte, så da det var tid til at slå op, vidste jeg, at jeg måtte gøre det på en ordentlig måde, fordi vi ville komme til at se hinanden hos vores fælles venner igen. Det var vigtigt for mig, at vi blev ved med at være venner, så jeg planlagde det hele meget nøje. Jeg valgte det her look, fordi det er meget neutralt – det eneste budskab, jeg ville sende, var, at jeg mente det”.

Bruna Daria, 20





”Jeg så mere på det som et forretningsmøde. Det var også det, jeg valgte tøj efter. Vi aftalte at mødes til kaffe, jeg fortalte ham det hele, rejste mig og gik. Han sad der bare helt målløs. En af grundene, til at jeg slog op, var hans tavshed”.

Aleksandar, 35





”Jeg havde ikke planlagt at slå op med hende, før det skete. Jeg var i bad, og hun havde kigget min telefon igennem og fundet nogle beskeder fra andre piger på Instagram, som jeg flirtede lidt med. Hun konfronterede mig, så snart jeg var ude af badet, og vi havde et stort skænderi. Det er ikke ligefrem en mundering, man planlægger at slå op i, men det var lige det, der var i nærheden”.

Tara, 24





”Jeg var i et forhold med en fyr igennem to år, men selv efter al den tid, anede jeg ikke, hvor jeg havde ham. Han opførte sig som en fuckboi, og det drev mig til vanvid. For en måned siden besluttede jeg mig for at tage en snak med ham. Jeg havde ikke planlagt at slå op med ham, men jeg var klar til det. Jeg besluttede mig for at se godt ud, hvis jeg skulle ende med at have det af helvede til. Vi slog op den aften”.

Milena, 25





”Jeg havde boet sammen med min daværende kæreste i et par år, da jeg bestemte mig for, at der skulle ske noget nyt. Jeg vidste ikke helt, hvordan jeg skulle tackle det, men jeg tror, jeg valgte det her frygtelige outfit for at gøre det lettere for ham – min måde at sige, at så sej er jeg heller ikke, og han er bedre tjent uden mig. Det er en klassisk sofauniform til en aften foran fjerneren – en gammel t-shirt og slidte natbukser. Normalt kunne jeg aldrig finde på at have det her på nogen steder”.

Anđela, 28





”Det gjorde ondt. Jeg har ikke haft den her kjole på siden. Den har bare fået lov at hænge i garderoben, selv om det er min yndlingsdesigner. Jeg kan kun associere den men det, der skete. Jeg havde den på, fordi den var helt ny, og jeg ville gerne se godt ud, men det gik ikke særligt godt, fordi min eks er en kæmpenar”.