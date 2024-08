Folket skal vide, at Bruce Springsteen elsker Kanye West​

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey USA



I forbindelse med sin længe ventede Broadway-debut dukkede Bruce Springsteen for nyligt op på forsiden af Variety. I interviewet taler han blandt andet om et kommende soloalbum og vurderer også muligheden for, at han stiller op til guvernørvalget i New Jersey (“Pssst, nej,” lyder det) og en helt masse andre ting, der sikkert kun har interesse, hvis du er en af dem, der har billet til forestillingen. Men udover interviewet har bossen også delt sin iTunes playliste med Variety og taler kort, om den musik han lytter til for tiden.

Som de fleste seje, midaldrende mænd i dag har Bruce Springsteen en forkærlighed for Kanye Wests seneste udgivelse: “Jeg synes, det er en helt fantastisk plade, især orkesterarrangementerne,” siger han. Det er ret sejt. Det betyder, du i hvert fald har én ting til fælles med Bruce Springsteen. Andre steder på listen ser man, at bossens smag er meget radio-agtig. Han kan godt lide melankolsk rock a la The National og nedtrykte singer-songwritere som Iron & Wine, Ben Harper og Sam Amidon.

Eller Sufjan Stevens, som han synes er “fed.” For det første, helt enig. For det andet, så synes jeg, han er dejligt fåmælt og præcis i sine beskrivelser. Når folk spørger mig – fordi jeg jo er Musikkender – hvad jeg lytter til for tiden, så går klappen altid helt ned, og jeg begynder at mærke min hjerne sive ud af ørene. Du kan tjekke artiklen ud på Variety og se, hvad bossen siger selv. Det er ikke dybt, men det er dybt cool.

Andetsteds i interviewet kommenterer han også på det nuværende politiske landskab under Trump. Han forklarer, at det ville være “overflødigt” at skrive en decideret protestsang.

“Jeg bruger ikke anti-Trump retorik som kreativ drivkraft lige nu,” siger han. “Det ser man jo over det hele. Det ville være lidt overflødigt at kaste sig ud i. Jeg prøver altid at finde en personlig vinkel, der giver værdi.”

Der er sikkert folk, der gerne vil høre bossens holdning til Trump lige nu, men det er selvfølgelig forskellen på ham og mig: Han spiller udsolgte koncerter, og jeg sidder her og blogger.