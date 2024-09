Food Hacking: Den elektriske gaffel

I Food Hacking gentænker vi måden, mennesker tilbereder og spiser mad på rundt omkring i verden. Vores vært er den svenske dokumentarist Simon Klose, og han ser nærmere på den teknologi, der gennemsyrer og transformerer Japans kulinariske traditioner. Selvom Simon hverken er kok eller hacker, så er han interesseret i sammenstødet mellem økologi og teknologi.

I dette afsnit besøger Simon den japanske opfinder Hiromi Nakurama, der forsker i konceptet “elektrisk smag”. Hiromi har udviklet en gaffel og en kop, der sender elektricitet gennem smagsløgene for at få maden til at smage mere salt. Lige prøcis den slags chokbehandling vi gerne vil prøve på vores egen krop.

Sæson 1 Afsnit 3 af Food Hacking. Se mere