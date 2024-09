Food Porn gør dig smækfed

Denne artikel er oprindeligt publiceret på Munchies.

Forskere har en tendens til at ødelægge alt det sjove ved mad.

Fra light sodavand og frysepizza til den “ægte” smag af fedt er der intet, der kan gemme sig fra akademikernes falkeblik. Det lader til, at de har gjort det til deres livs mission at belyse, hvad vi egentlig godt allesammen ved – at alle vores livretter og snaskede yndlingssnacks gør os smækfede.

Men videnskabens verden forholder sig (desværre) ikke kun til det, vi propper i munden. Nu er de også ude efter det, vi æder med øjnene – nærmere betegnet food porn, der dækker over den hyperliderlige fremstilling af åreforkalkende lækkerier på de sociale medier.

En ny undersøgelse med titlen “Eating with our eyes: From visual hunger to digital satisfaction” bliver snart publiceret i det britiske tidsskrift Brain and Cognition. Undersøgelsens resultater byder blandt andet på en knapt så overraskende kobling mellem food porn og dine madvaner.

“Den eskalerende fedmekrise er bare et af tegnene på, at vi mennesker ikke navigerer vores samtids madlandskab på en særlig optimal måde,” siger researcherne fra Oxford, der ledes af professor Charles Spence. “Vi stiller spørgsmålstegn ved, om en overflod af implicitte signaler og faktorer i vores hverdag i virkeligheden er med til at udløse sult hos os oftere, end vi har godt af.”

Med andre ord er det muligt, at visuelle stimuli spiller en særligt vigtig rolle i vores mentale kredsløb, fordi vores hjerne til dels er indrettet til hele tiden at lede efter næring. På grund af dette urinstinkt kan det konstante bombardement af dekadente madbilleder på sociale medier i virkeligheden være med til at skabe en verden, der er fyldt med madafhængige.

“Vi ser især nærmere på den indflydelse, som vores intensive eksponering over for billeder af lækker mad (det der ofte betegnes som ‘food porn’ eller ‘gastroporn’) via digitale platforme måske har på os, og undersøger om det i virkeligheden øger vores trang til at spise (det vi kalder ‘visuel sult’),” står der i undersøgelsen.

Det er dog ikke sikkert, at de sociale medier bærer hele ansvaret. Forskerne undersøger også, hvor stor en rolle TV-forbrug spiller i denne henseende. “Der er meget, der tyder på, at os der bor i den vestlige verden ser flere madprogrammer i fjernsynet nu end nogensinde før,” skriver de.

“Madprogrammer har en tendens til at glorificere mad uden nødvendigvis at fortælle en nuanceret historie i forhold til de samfunds-, sundheds- og miljømæssige konsekvenser overspisning har. Derudover er der en direkte korrelation mellem en persons BMI og antallet af timer, de bruger på at se fjernsyn.”

Oxford-holdet går sågar til angreb på en af de ældste medieformer i deres kampagne mod food porn. “Bøger om æstetikken ved madlavning opfordrer også læseren til at gøre maden smukkere.”

Hvis du virkelig tager den evolutionære analyse af vores visuelle forhold til mad seriøst, betyder det i sidste ende nok, at du ender med at tage en lille smule på, bare fordi du klikkede på den her artikel.

