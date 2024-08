For helvede: Så meget skader din druk planeten

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE UK

Vi elsker alkohol, men den sørgelige sandhed er, at det er lidt noget lort for miljøet. Vi her ser nærmere på, hvorfor det er sådan, og hvad du kan drikke med samvittigheden nogenlunde i behold.



Hvad er det?

C2H5OH, eller ethanol, eller som det normalt hedder: Alkohol.



Hvad betyder det?

Det er en væske, der koster alt mellem 2 og 8.000.000 kroner, og som har en tendens til at få folk til at gøre ting, de fortryder bagefter.



Hvor stort er problemet?

Ligesom så mange andre, har jeg opbygget min identitet omkring, hvordan jeg drikker, hvad jeg drikker, og hvor jeg drikker det. Det er generelt set en dårlig ting. Det er ikke en god måde at opbygge en personlighed på. Men på det seneste har jeg gået og undret mig: Er alkohol kun dårligt for mig, eller er det også skidt for miljøet?

“Det første, man skal forholde sig til, når man overvejer, hvilken miljømæssig påvirkning de forskellige typer alkohol har, er de ingredienser, det er lavet af: Byg til øl, druer til vin, sukkerrør til rom, æbler til cider, agave til tequila og så videre,” siger Tom Cumberlege, der er direktør for Carbon Trust – et firma, der måler virksomheders klimaaftryk. “Samtidig skal man se på, hvor meget gødning, vand og kunstvanding, der er brug for, og potentielt om dyrkningen hæmmer biodiversitet, fordi skove bliver fældet for at lave plads til ny landbrugsjord. Man skal også se på, hvor effektivt afgrøden bliver høstet, behandlet og transporteret.”

Og det er ikke det hele. “Derefter bliver man nødt til at se på, hvordan drikkevaren bliver fremstillet,” tilføjer Tom. “For eksempel kræver både brygning af øl og destillering af spiritus temmelig store mængder energi, især til opvarmning.”

Den vel nok værste del af hele processen er indpakning, opbevaring og nedkøling af din foretrukne drik: “Produktion, al emballagen, transport og logistik er også rigtig hårdt mod miljøet, og så er der selvfølgelig opbevaring og nedkøling af produkterne,” siger Tom. “Det er tit her, at vi proportionelt ser det største miljømæssige aftryk fra en alkoholisk drik.”

Faktisk viste en af Carbon Trusts undersøgelser af Carlsberg, at indpakning og emballage udgør 40 procent af en øls CO2-aftryk. Det er over dobbelt så meget som landbrugsdelen af produktionen (17 procent), som var skarpt forfulgt af udledning fra bryggerier og distribution, som lå på 14 procent hver. Nedkøling stod for 9 procent, og behandlingen af kornet udgjorde 6 procent.

“Som tommefingerregel kan man sige, at jo højere alkoholindhold, der er i væsken, jo større CO2-aftryk per liter – så øl er lavere end vin, som igen er lavere end ren sprut,” siger Tom. “Der er også nogle specifikke problemer ved bestemte typer alkohol. For eksempel er der enormt meget plante, der går til spilde, når man udvinder frugtkødet fra agaveplanten til tequila. Det kalder man vinazas, og det er meget syreholdigt og kan forurene jord og grundvand, hvis ikke det bliver bortskaffet ordentligt.”

Endelig har vi beviset: Folk, der kategoriserer sig selv som “gin-entusiaster” på deres Tinder, er seriøst de værste. Ikke alene er de pisse irriterende mennesker, de ødelægger også planeten med deres stærke alkohol.

Hvordan gør vi så alkohol mere miljøvenligt?

“Mange af de store spiritusproducenter introducerer en række ambitiøse mål i forhold til at bruge ren energi og bedre nedkøling, nedsætte vandforbruget og samarbejde med deres leverandører fra landbrugssektoren, så produktionen kan blive mere effektiv, og de kan tilpasse sig klimaforandringer,” forklarer Tom. “Det er godt nyt, for det betyder, at meget af det alkohol, du vil drikke, bliver mere bæredygtigt, uden du selv behøver gøre noget.”

Selvfølgelig kan du bare sidde på din flade uden at gøre noget, men du kunne også give en hånd med ved at genbruge så meget som muligt.

“Pantsystemet er meget bæredygtigt, og det ville være godt, hvis det også gjaldt de store glasflasker,” siger Tom. “Men i takt med, at vi udvikler bæredygtige landbrugsløsninger, benytter ren energi i produktions- og transportledet, genbruger mere og opfinder nedkølingsløsninger, som er mindre skadelige for miljøet, så vil den miljømæssige påvirkning fra alkohol fortsat falde.”