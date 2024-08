Forældre sagsøger deres 30-årige søn, fordi han nægter at flytte hjemmefra

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE USA

Gigantisk studiegæld, et usikkert arbejdsmarked og alt for høj husleje får flere og flere unge amerikanere til at flytte hjem til deres forældre igen, efter de har været flytte hjemmefra én gang. Selvom det ikke ligefrem er et glamourøst liv, så kan det faktisk være ret fedt at bo med sine forældre – hvis man altså gør det på en ordentlig måde. Men hvis du beslutter dig for at være et kæmpe røvhul, som en lidt for magelig 30-årig amerikaner har gjort, så kan forældrene ende med at bede om hjælp fra lovens lange arm.

Videos by VICE

Ifølge New York Post har Michael Rotondo boet hjemme hos sine forældre i den lille by Camillus nord for New York de sidste otte år. De har åbenbart forsøgt at få ham til at flytte i månedsvis, men det kæmpestore pattebarn nægter at skride. Nu sagsøger de deres egen søn for at tvinge ham til at sprede sine store, voksne vinger og få sit eget sted. Og den samtale, der virker, som noget man burde kunne tage over aftensmaden, er nu ved at udvikle sig til et kæmpe juridisk slagsmål.

Fyrens forældre hedder Mark og Christina Rotondo, og de har sendt ham fem (ja, fem!) skriftlige opsigelser, hvor de forklarer, at han ikke kan bo hos dem længere. Ifølge Syracuse.com har han bare ignoreret brevene.

“Efter at have drøftet det med din mor, er vi blevet enige om, at du må forlade huset omgående,” skrev Rotondos forældre i et brev fra 2. februar i år. “Du har 14 dage til at være ude. Du får ikke lov til at komme tilbage. Vi tager de nødvendige skridt for at tvinge dig til det.”

I et andet brev tilbød de ham endda næsten 7000 kroner for at flytte og skrev også nogle bizarre “råd” til ham, så han lettere kunne komme videre med sit liv.

“Sælg de ting, du ejer, som har reel værdi (f.eks. dit stereoanlæg og dit værktøj). Det gælder især alle de våben, du har liggende,” skrev hans forældre. “Der findes også jobs til folk som dig, der ikke har haft meget kontakt til arbejdsmarkedet. Få et job – du bliver nødt til at arbejde!”

Sønnen insisterer på, at hans forældre skal give ham seks måneders opsigelse, før de kan smide ham ud, og nu er han klar til at stå foran en dommer med det argument. Hans juridiske kamp mod de mennesker, der har bragt ham til verden, starter tirsdag, hvor hans forældre håber, at en dommer vil tvinge ham til endeligt at flytte hjemme fra. Historien melder i øvrigt, at Michael Rotondo nægter at betale husleje eller andre udgifter, at han ikke hjælper til derhjemme og også nægter at fjerne sin smadrede VW Passat fra indkørslen. Selv naboerne er begyndt at blande sig i fejden.

“Det er på tide,” udtaler Lashea Wright til News 8. “Han er 30. Og han betaler ikke husleje. Man bliver nødt til at kunne klare sig selv.”

Vi forstår godt, at det er strenge tider, at det stinker at betale husleje, og at det først er rigtig sørgeligt, hvis man bliver sagsøgt af sine egne forældre. Men vi taler altså om en 30-årig knægt, som har boet hjemme i otte år, og som ikke engang gider gå ud med skraldet. En af Rotondo-familiens naboer, Christopher Adams, opsummerede situationen ret godt, da han talte med WTNH:

“Det giver ingen mening at opføre sig sådan i sin mors hus,” siger Adams. “Han er 30 år gammel og hjælper ikke til med noget – pattebarn.”

Opdatering 22. maj: Tirsdag eftermiddag gav en dommer Michael Rotondos forældre medhold, og tvang dermed den 30-årige til at flytte. Men han planlægger at appellere beslutningen.

Relateret video: Ikke siden Anden Verdenskrig har så mange unge amerikanere boet hjemme hos deres forældre