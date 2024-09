Forbered dig på den bedste kyllingesandwich, der nogensinde er kreeret

Når folk fortæller, at de har fået en kyllingesandwich til frokost, er det nærliggende bare at afskrive dem som sørgelige fjolser. Det første, man tænker, når man hører ordet “kyllingesandwich”, er trods alt en flad, smagsforladt, fastfood-bolle, proppet med et stykke tørt og sjæleløst hvidt kød. Er man rigtig heldig, er den spædet op med et slattent stykke iceberg og en masse lunken mayo. Kyllingesandwichen er et vidunderligt koncept, som desværre alt for ofte bliver eksekveret på horribel vis.

Men laver du denne moppedreng, så vil solens stråler på ny bryde igennem de mørke skyer, der længe har holdt denne frokostklassiker som gidsel.

Man starter ud med en overflod af citrusagtig flødeost med purløg og peberrod. Alle ved, at smørelsen er essentiel, når man laver sandwich. Derefter skal man lave hurtigt-syltede agurker og sprødstegt bacon.

Strø parmesan og brødkrummer ud over kyllingen, steg den helt perfekt og byg derefter din smukke kreation op i et luftigt flute. Tag derefter din første bid, og forbered dig på, at udgyde uforvarende tilfredse grynt, når din tunge kommer i kontakt med kombinationen af sprød bacon, saftig kylling, skarpe syltede agurker og en cremet og krydret smørrelse.

Der er ingen tvivl om, at dette er den bedste kyllingesandwich, vi har fået indtil nu. Og nu kan du også sætte tænderne i den.