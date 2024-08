Fordomsfri billeder af japanske skolepiger

Denne artikel er oprindeligt udgivet af VICE Australien

Fotograf Constance McDonald voksede op på bunden af verden: På den sydligste spids af New Zealands sydø. Men det betyder ikke, at hun var isoleret fra andre kulturer og indtryk. I fem år var hendes familie vært for japanske piger fra et gymnasium i Tokyo. Det gjorde så stort indtryk på hende, at hun ville gengælde udvekslingen og besøge landet som voksen. Derfor fik hun et job som engelsklærer på en skole for piger. Hun tog selvfølgelig sit kamera med.

Pigernes sømandsagtige uniformer er så velkendte på grund af anime og manga, men McDonalds billeder mangler det male gaze, som er trukket ned over rigtig mange popkulturelle fremstillinger af unge, japanske kvinder. Her er fotografen i stedet en neutral spiller, som er i stand til at fange kække teenagere i al deres optimisme og livsglæde.

“Det slog mig virkelig, at de piger jeg underviste havde meget selvtillid og lidenskab,” fortæller hun VICE. “De har store mål og drømme for fremtiden.”

McDonald ville gerne hylde de piger, som hun siger “afviger markant fra den vestlige opfattelse af den underdanige og sky japanske skolepige.” Så hun bad skolen og eleverne om at få lov til at gøre hendes projekt til en fotobog, som har fået navnet I Will Be My Dream. Titlen er lånt fra en sød samtale, hun havde med en af sine elever, Yu, som fortalte, at hun en dag håbede at arbejde for FN.

“Min drøm er så besværlig,” fortalte Yu. “Men det er stadig min drøm.”

Herunder kan du se eleverne smile, grine og dyrke deres interesser – om det så er sport, musik, læsning eller bare hygge med veninderne.

“Her bliver de ikke fremstillet som endimensionelle bi-karakterer,” siger McDonald. “De spiller hovedrollen.”

