Sådan er det at være ædru i et forhold, hvor den anden drikker for meget

Alle parforhold bygger på kompromisser: Du er måske rengøringsfreak, mens din kæreste er typen, der pisser i badet, eller måske er du til japanske horrorfilm, mens din eneste ene altid foreslår Den Eneste Ene i hjemmebiografen. Nogle forskelligheder kan dog være sværere at forlige sig med end andre – som hvis du er ædru, mens din partner drikker for meget. Det er den slags, der kan ødelægge et forhold.

En undersøgelse af gifte par foretaget af Norges Sundhedsinstitut viste, at konen drak for meget – og mere end manden – i 26,8% af de par, der søgte skilsmisse. Par, hvor begge parter havde et moderat alkoholforbrug, havde langt mindre risiko for at ende i skilsmisse end par, hvor den ene part havde et væsentligt større alkoholforbrug end den anden.

Så er det overhovedet muligt at holde sammen på et forhold, hvor den ene er ædru, mens den anden praktisk talt bor i hegnet? Og hvis det lykkes, hvad er så de største udfordringer undervejs? Vi spurgte to par, som har stået over for den udfordring. Ingen er dem gift, men de er begge i længerevarende, stabile parforhold.

Chris og Anne*

Chris: Vi fandt sammen for et års tid siden. Jeg var tørlagt alkoholiker, og til juli har jeg været ædru i fire år. Da vi fandt sammen, var hun stadig i ‘party mode’, fordi hun lige var blevet single, og drak derfor meget. Jeg troede egentlig bare, at vi fjollede lidt rundt. Hun var vild og lækker, og vi hygge os jo bare sammen, men i løbet af nogle måneder begyndte jeg at få stærkere følelser for hende. Samtidig tog hendes druk en mere dramatisk drejning.

Vi var ude en aften, hvor hun gik helt amok. Vi kom hjem til hende, og så løb hun ud på gaden og samlede en kæmpe kæp op, mens hun råbte, “Du prøver at styre mig, du prøver at styre mig!” fordi jeg sagde til hende, at hun havde et alkoholproblem. Hun faldt på gaden, slog sit knæ, kastede rundt med skraldespandene og låste sig til sidst inde på soveværelset. Jeg brød døren op, holdt hende fast og sagde “Du er fucking alkoholiker. Du er nødt til at stoppe med at drikke, for jeg kan ikke klare det her pis.”

“Jeg har ikke noget alkoholproblem. Du er fucking sindssyg. Du prøver på at styre mig, men jeg har det jo bare sjovt,” svarede hun. Sådan var det i en måneds tid, hvor hun flere gange blev ligeså fuld. En dag kom hun hjem til mig, hvor hun var så langt ude, at hun gik ind i mit skab og pissede. Jeg samlede hende op og spurgte hende, hvad fanden hun havde gang i. Så gik hun ud på badeværelset og tørrede sig med min roomies håndklæde. Da hun vågnede om morgenen, gik det op for hende, at hun måske havde et problem.

Anne: Det var sidste gang, jeg drak.

Chris: Vi var jo forelskede på det her tidspunkt. Det var ikke det bedste for min ædruelighed, for det kunne have udløst et tilbagefald.

Hun var virkelig fuld og sejlede rundt, og jeg råbte bare, ‘Din fucking kælling.’



Anne: For nylig gik det op for mig, at jeg har været fuld hver gang, jeg har haft sex med nogen første gang. Chris var den eneste, som det ikke var sådan med. Vi fjollede rundt og hyggede, mens jeg var blæst, men det var altid Chris, som sagde, at han ikke var klar på det. Så det var mig, der gik virkelig målrettet efter at få sex, især når jeg var fuld.

Chris: Det var derfor, jeg blev så genert. Jeg havde meget nemmere ved at flirte og være seksuel, dengang jeg stadig drak. Men som ædru følte jeg mig genert og akavet. Hun tog bare fucking fat; hun er meget aggressiv.

Anne: For mig gjorde alkohol det lettere at have sex med folk. Det fandt jeg først ud af, da jeg blev ædru. Nu, hvor jeg har ædru sex, forstår jeg, at det var fordi, jeg var bange, nervøs og usikker på min krop, og så dulmede jeg det ved at drikke.

Chris: Det var et problem rent socialt. Jeg skammede mig over hendes adfærd. Hun troede bare, at hun havde det sjovt. Den der “Fuck verden! Jeg har det sjovt! Jeg er fri!” attitude. Det blev bare gammelt virkelig hurtigt. Jeg blev virkelig flov over den måde, hun opførte sig på, og jeg troede folk ville dømme mig, fordi jeg var ædru i selskab med en totalt blæst person. Når vi kyssede, lugtede hendes ånde af alkohol, og jeg kunne ikke lade være med at tænke på mit tidligere alkoholproblem.

Anne: Jeg spurgte Chris på vores første date, om han gerne ville have, at jeg var ædru, når jeg var sammen med ham, og han sagde nej. Hvis jeg skulle ud, sagde han altid, “Jeg vil gerne med. Det skal nok gå.”

Chris: Jeg ville jo gerne være sammen med hende! På en eller anden mærkelig måde var jeg også tiltrukket af hendes alkoholforbrug i starten, fordi jeg var genert. Så hvis jeg var ædru, mens hun var fuld, så kunne jeg på en måde bedre slappe af, fordi jeg tænkte, at hun ikke ville dømme mig ligeså hårdt. Det var som om, den der sociale smørelse også smittede af på mig.

Anne: Vi havde været sammen i fire eller fem måneder, da jeg stoppede med at drikke.

Chris: Det var noget andet, da jeg kunne mærke, at det virkelig skulle være os to. Det fortalte jeg dig og bad dig samtidig om at holde op med at drikke. Det var vildt underligt, for jeg så hende også være ude sammen med andre fyre. Engang snavede hun med en fyr på en bar, og så kiggede hun over på mig og sagde “jeg elsker dig.” Det var første gang, hun sagde det, og det gjorde mig så gal. Hun var virkelig fuld og sejlede rundt, og jeg råbte bare, “Din fucking kælling.”

Anne: Jeg var også høj på kokain og Xanax. Jeg var helt væk.

Chris: Jeg var jo ved at blive forelsket i dig, og derfor var det også virkelig forstyrrende for mig. Jeg tænkte virkelig, “Hvad er det, jeg laver?”

Anne: Nu har jeg været ædru i ni måneder og clean for de fleste andre ting.

Chris: Hun er stadig “vild.” Vi har en lille magtkamp, som holder gang i gnisten, vil jeg sige.

Melissa og Alex*

Melissa: Jeg var bare blevet vant til at have fuldesex med mine ekskærester. Jeg gik ud, drak, blev fuld og havde sex med dem. Det var ligesom bare noget, man kunne nyde sammen, mens man var pissestive.

Det var virkelig underligt, da jeg gjorde det med min nuværende kæreste. Han er total afholdsmand og drikker overhovedet ikke. Jeg var ret omtåget, mens han var fulstændig ædru og havde sex med mig. Det var virkelig et problem for mig, at jeg ikke kunne huske, hvad der var sket aftenen før halvdelen af gangene, når jeg vågnede den næste morgen. Jeg kunne måske huske, at vi var gået i seng, men ikke mere end det.

Alex: Dagen efter spurgte hun mig om, hvorfor vi havde gjort det. Jeg havde det dårligt med det. Jeg synes ikke det er fedt. I starten af vores forhold gjorde jeg det alligevel, men nu – halvandet år inde i vores forhold – gør jeg det ikke længere. Jeg siger nej hver eneste gang, for hun er altid helt oprevet dagen efter. Sådan skal det ikke være, og det lægger også et pres på mig, som er svært at håndtere. Uanset hvad føles det, som om jeg udnytter hende. Hvis det var mig, der var fuld, og hun ikke var, ville det være den samme situation.

Melissa: Der gik noget tid, før jeg vænnede mig til, at han slet ikke drak, for alle andre, jeg nogensinde har datet, har alle drukket en del. Jeg tror også det har påvirket vores forhold. Han tog tit med mig ud, lige da vi begyndte at ses. Mange af gangene var det ham, der kørte, når mine venner og jeg tog ud, men efter et stykke tid, fortalte han mig, at han ikke syntes det var så fedt at tage ud med os, når vi drak. På et tidspunkt bliver man bare så fuld og irriterende, og hvis man nogensinde har været den, der skulle køre hjem, så ved man, hvor nederen det er, når folk opfører sig som aber. Han tager ikke med ud så ofte længere, og det kan jeg virkelig godt forstå.

Alex: Det er jo ikke fordi, de udnytter mig for at få et lift hjem. Jeg er der også for at hygge mig. Men når man når det punkt, hvor alle er alt for fulde, så er det mig, der skal tage mig af dem og sørge for, at alle kommer sikkert hjem – og det bliver rimelig anstrengende i længden. Jeg har i forvejen et ret travlt liv, så det føles lidt som arbejde en fritid at skulle være sammen med folk, der er fulde eller skæve.

Hvis jeg bliver hjemme, når hun tager ud, så henter jeg hende senere. Det går fint, så længe hun ikke bliver sur over, at jeg har lyst til at blive hjemme og gøre det, jeg har lyst til – som er at spille Playstation, læse bøger og bare slappe af, når jeg har fri fra arbejde. Det fungerer også fint, når vi ind imellem tager ud med hendes venner eller bare med hinanden uden at drikke.

På det her tidspunkt i vores forhold drikker hun kun en eller to gange om ugen, og det fungerer fint. Det er mit personlige valg ikke at drikke. Hvis nogen andre vil drikke, så er det op til dem. Det fungerer fint mellem os, for hun kan jo godt lide andre ting end at drikke. Vi har andre ting til fælles.

*Navnene i artiklen er blevet ændret.

