Forskere har bevist at vi bliver gladere af at drikke os stive

Vi kender det alle sammen. Dit arbejde er nederen, du har ingen penge, dit kærlighedsliv er dødfødt, og du kan ikke komme i tanker om noget bedre end at krybe tilbage til dit lillebitte værelse og bunde et glas af den Captain Morgan, du flottede dig med at købe, sidst du fik løn.

Den allerførste, gude-skønne tår efter arbejdet smager måske endnu bedre i aften, for ifølge ny forskning kan alkohol rent faktisk gøre os glade. Og ikke kun fordi det ikke smager som terpentin.

Undersøgelsen blev offentliggjort denne måned i Storbritannien af instituttet for social forskning og økonomi ved universitetet i Sussex og universitetet i Kent. Det fælles studie fandt ud af, at indtagelse af alkohol øger din livsglæde markant. Men det vidste vi jo godt.

I undersøgelsen, som blev udgivet i Social Science and Medicine journal, blev 31.302 britter bedt om at rangere, hvor glade de var på en skala fra 1 til 100. Det gjorde de over en periode på tre år, og de indsamlede dermed tusindvis af observationer, hvor de samtidig spurgte deltagerne, hvad de lavede på det pågældende tidspunkt.

For at indsamle data brugte forskerne Mappiness, en iPhone-app udviklet af London School of Economics som led i et forskningsprojekt om hvordan miljø påvirker lykke. Efter at have downloadet appen blev deltagerne bedt om at rangere, hvor glade de var på forskellige tidspunkter på dagen, og hvad de lavede på det pågældende tidspunkt. Så egentlig lidt det samme som at besvare sms’er fra ens mor.

Ud fra resultaterne appen gav dem, kunne forskerne konkludere, at der fandtes et “stærkt og konsistent forhold mellem lykke og drikkebegivenheder”.

Nu ved vi, hvorfor drikkebegivenheder er den bedste form for begivenheder.

Forkerne bemærkede dog at graden af lykke var afhængig af, hvad deltagerne lavede, mens de drak. Uden det er den store overraskelse, gjorde det nemlig folk lykkelige at hænge ud med deres venner, lige meget om man var ædru eller stiv.

Undersøgelsen pointerer: “Druk havde den største indflydelse, når det forekom sammen med mindre behagelige aktiviteter (togture, at vente osv.) og forøgede kun glæden en smule ved aktiviteter, der var rare i forvejen (hænge ud, have sex).” Det er vel egentlig også ret svært at balancere med en drink, mens man gør sidstnævnte.

Men lige meget hvilke drukture man kaster sig ud i, vil de ikke vare ved. Undersøgelsen viste, at “selvom iPhone-brugere er gladere, mens de drikker, har det kun ganske lille effekt på andre tidspunkter”, og “at ændre mængden af indtaget alkohol over en periode på flere år har ingen forbindelse til ændret livsglæde.”

Så i bund og grund skal man lade være med at drukne sig selv i mojito.

Ben Baumberg Geiger, medforfatter til undersøgelsen, sagde til MUNCHIES, at han håber forskningen vil opfordre folk til at tage forbindelsen mellem alkohol og glæde mere alvorligt.

“De mest fremtrædende beslutningstagere diskuterer normalt kun de helbredsmæssige og sociale komplikationer ved alkohol, og det med glæde er overladt til alkoholindustrien – og de taler sjældent om det på en god måde,” siger han. “Men visse former for alkohollovgivning vil reducere graden af velvære, mens andre måske endda kan forøge den. Vi bliver nødt til at diskutere det, hvis vi vil have alkohollovgivning, der hjælper os til at få bedst mulig balance i vores alkoholforbrug.”

Så skulle det være på plads: Videnskaben siger, at sprut er lig med glæde. Så åben en sixpack og smil til verden!

Bare husk, at du ikke har det helt så boss næste dag.