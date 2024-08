Forskere har bygget et katteparadis – for videnskabens skyld

Denne artikel er oprindeligt udgivet af MOTHERBOARD USA

Jeg ved ikke, hvor mange forskningscentre, der har et boldrum, men hvis jeg skal gætte, vil jeg tro, at det er præcis ét: Kattecenteret på University of Illinois i USA.

På forskningscenteret ligger en ombygget lade, som indeholder et rigtigt træ, adskillige sofaer, kradsetræer og et gulvtæppe fyldt med legetøj til de 35 spindende beboere. Stedet har dobbeltlicens: Både som officielt forskningscenter for dyr, og som dyreinternat, og det er der ingen andre steder i USA, der kan prale af.

Foto: Amy Fischer/University of Illinois

Som det også blev beskrevet for nylig i en artikel i Journal of Feline Medicine and Surgery, blev centeret grundlagt af forskere fra University of Illinois for at studere en ny form for præventionsmiddel, der kan nedbringe bestanden af vildkatte betragteligt. Selvom sterilisering og kastration af katte er en effektiv metode til at kontrollere bestanden, er operationerne både dyre og invasive. Et præventionsmiddel ved navn GonaCon, som bliver givet via indsprøjtning, ser ud til at være et lovende alternativ hos en række pattedyr, herunder katte fremavlet i et laboratorium. Men det har vist sig at være besværligt at teste effektiviteten i naturen.

Foto: Amy Fischer/University of Illinois

For at løse det problem har forskerne skabt det ultimative habitat, hvor vildkatte kan hænge ud, hygge sig og opføre sig mere “naturligt,” end de kan i traditionelle laboratorier.

“Mange forskningscentre er kommet rigtig langt i deres arbejde med at gøre forholdene for dyrene så humane som muligt, men de må stadig nøjes med meget lidt plads, hvor der ikke er meget at tage sig til,” siger Amy Fischer, der er forsker ved University of Illinois’ afdeling for dyreforskning. “Vi ville gerne gøre kattenes miljø mere stimulerende.”

30 ud af de 35 katte, der bor på forskningscenteret, er hunkatte, og alle kattene kommer fra et nærliggende internat. Det er i sig selv en stor afvigelse fra den normale fremgangsmåde, hvor man stort set altid benytter genetisk identiske katte, der er fremavlet i et laboratorium. Håbet var, at man med den nye metode ville få et bedre indblik i, hvor effektiv vaccinen vil være i naturen.

Foto: Amy Fischer/University of Illinois

Kun 20 af hunkattene fik en indsprøjtning med GonaCon, men alle hunkattene fik lov til at socialisere og parre sig med de fem hankatte, ligesom de ville gøre udenfor centeret. Som det blev bemærket i artiklen i Journal of Feline Medicine and Surgery, var GonaCon ikke tilstrækkelig effektiv til at kontrollere bestanden. 12 af de 20 hunkatte blev drægtige indenfor et par måneder, og efter et år var i alt 14 katte blevet drægtige.

Fischer fortæller, at nye former for præventionsmiddel til katte er ved at blive udviklet, og de vil sandsynligvis blive testet på kattene i den nærmeste fremtid.