Forskere har fundet den egentlige årsag til, at du går i madkoma

Vi har alle prøvet det. Spaghetti carbonara virkede som et glimrende valg af frokost — og det gjorde den efterfølgende brownie også. Men nu er klokken 15, og du sidder på tredje time til møde med en kunde. Radiatorerne kører for fuld skrald, og en eller anden sidder og taler om regneark. Dine øjenlåg bliver tungere og tungere i takt med, at du synker længere og længere ned i stolen. Der er da ikke nogen, der ligger mærke til, at du lukker øjnene i bare et par sekunder …

Madkoma. Vi ved lige nøjagtigt, hvad der forårsager det, men vi kan alligevel ikke lade være med at vende tilbage til sukker og kulhydraters søvndyssende kløer.

Men nu lader det til, at vi rent faktisk har misforstået dette søvnfænomen. Resultaterne af en ny undersøgelse modgår nemlig den hidtidige tro på, at det er kulhydrater og sukker, der får energien til at falde efter et godt måltid.

Ifølge forskere i neurovidenskab fra Bowling Green State University i Ohio og Scripps Research Institute er det nemlig ikke det overdrevne indtag at netop sukker og kulhydrater, der forårsager postprandial somnolens, som er den videnskabelige betegnelse for træthed ovenpå et måltid. Det er proteiner og salt, der er de skyldige.

I et samarbejde mellem de to institutter eksperimenterede forskerne med bananfluer for at undersøge den neurobiologiske sammenhæng mellem indtagelsen af mad, energiniveau og søvn.

Neuroforsker Dr. Robert Huber fra Bowling Green State University skabte et computersystem, der målte, hvornår bananfluerne landede på en lille platform, hvor de kunne spise fra et rør. Systemet målte mængden og varigheden af fluernes måltider, deres aktivitetsniveau og søvn.

Ifølge The Independent fandt Huber og hans kolleger ud af, at proteiner og salt fik bananfluerne til at blive mindre reaktionsstærke — med andre ord gik de i mad-koma. Forskerne siger, at der er fordi fluernes kroppe — og menneskers for den skyld — skal arbejde hårdere på at fordøje proteiner og salt, når der skal udvindes næringsstoffer.

Huber fortalte følgende til ScienceDaily: “Proteiner er helt klart en dyrebar vare. Hvis søvn øger din evne til at resorbere det, så er det en meget plausibel grund. Og det samme gælder salt.”

På trods af diætisters advarsler om at et højt indtag af kulhydrater gør os sløve, og at sukker forårsager et midlertidigt energiboost efterfulgt af et dyk, fortæller Huber og kollegerne, at det ikke havde den samme søvndyssende effekt som salt og protein. De tilføjer, at det kan være fordi kulhydrater er lettere at finde i naturen, og altså derfor ikke kræver samme “dedikerede fordøjelse.”

Forskerne har endnu ikke regnet ud, hvorfor protein og salt kræver søvn for at blive fordøjet. I mellemtiden skal du måske vælge suppe til frokost, hvis du har planer om at arbejde igennem i eftermiddag.