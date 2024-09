Forskere i USA finder rotte-DNA i burgerbøffer

Som mennesker i det 21. århundrede skovler vi regelmæssigt alt mulig mad ned i vores grådige maver uden at vide ret meget om madens ophav. Det er egentlig ret skørt, hvis man tænker over det. Burgeren, som du er ved at tage en bid af, var på lidt af et eventyr, før den endte mellem dine fedtede fingre. Og undervejs på den rejse er det lidt af et mysterie, hvor kødet har været henne.

Mens vi har levet og spist burgere i lykkelig uvidenhed, tyder en ny rapport på, at betegnelsen ‘mystery meats’ lever op til det mystiske ry. Clear Labs fra San Francisco publicerede for nyligt en undersøgelse, hvor de har studeret ingredienserne i en lang række burgere købt i det nordlige Californien. Og de fik sig et par ubehagelige overraskelser, såsom rotte-DNA i bøfferne og vegetarburgere med kød i.

Videos by VICE

Clear Labs købte 258 burgerbøffer i butikker og på fastfoodrestauranter og så nærmere på hakkekød, frosne burgerbøffer og vegetarburgere fra 79 producenter og 22 forhandlere. Efter at de havde analyseret burgerne, fandt de alle mulige uventede ingredienser og kontaminering. Ud over to tilfælde af kød i dét der skulle have været vegetarburgere og tre tilfælde af rotte DNA i forskelige bøffer, fandt forskerne ud af, at 4.3 procent af produkterne indeholdt sygdomsfremkaldende DNA. I en vegetarbøf lavet med sorte bønner var der ingen spor af sorte bønner – og i en enkelt af burgerne fandt man menneske-DNA.

Men det er måske ikke så slemt, som det lyder. Clear Labs bemærker, at selvom tilstedeværelsen af menneske og rotte-DNA måske ikke lyder så lækkert, så er det sandsynligvis ikke skadeligt. Det rotte-DNA, der blev fundet i én fastfoodburger, én vegetarburger, og i én enkelt prøve taget fra hakket kød, stammer sandsynligvis fra rottefæces, og menneske-DNA’et stammer sandsynligvis fra et menneskehår. Og Clear Labs understreger, at begge dele lå indenfor et acceptabelt niveau.

Derudover er der rigtigt dårligt nyt, til dem der er hoppet på vegetarvognen i et forsøg på at undgå sådanne ubehageligheder. Næsten en fjerdedel af vegetarburgerne indeholdt ikke de ingredienser, der var angivet i varedeklaration. Men det var ikke kun vegetarburgerne, der sløsede med varedeklarationerne. En enkelt oksebøf indeholdt svinekød, en anden indeholdt bisonokse, og i en tredje var der kylling. En omgang hakket lammekød indeholdt oksekød.

Rapporten bemærker, at denne slags kontaminering kan være problematisk for folk, der af religiøse årsager spiser en særlig diæt, såsom dem der kun spiser kosher eller halal.

Fire procent af de testede burgere indeholdt patogener, der kan forårsage fødevarerelaterede sygdomme. Ud af de 11 burgere, der indeholdt patogener, var fire vegetariske.

Clear Labs samarbejder med fødevareproducenter for at hjælpe dem med at få bedre styr på deres logistikkæde, så man kan begrænse fremtidig kontaminering. Men altså, hvem ved, det kan jo være, at vi faktisk godt kan lide smagen af rotte-DNA.