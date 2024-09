Forskere kom til at give studerende koffein svarende til 300 kopper kaffe

Ved du, hvordan det føles at drikke 300 kopper kaffe?

Sandsynligvis ikke. Men det ved to fyre fra Newcastle i England. Årsagen til, at de ved det, er videnskabelig, og deres nyfundne viden var lige ved at tage livet af dem.

De to sportsvidenskabsstuderende fra Northumbria University, Alex Rosetta og Luke Parkin, meldte sig frivilligt til at deltage i et forsøg om, hvordan koffein påvirker motion. Men de fik en helvedes meget mere, end de havde regnet med, da forskerne kom til at give dem 30 gram koffein hver.

Den gennemsnitlige kop kaffe indeholder 0,1 gram koffein, og undersøgelsen skulle egentlig måle effekten af tre kopper kaffe eller 0,3 gram. Som du nok ved, er tre kopper kaffe i forvejen nok til at gøre de fleste mennesker rastløse og urolige.

Parkin og Rosetta blev fyldt op med 30 gram koffein, efter en af forskerne i laboratoriet sjuskede med decimalerne, da tallene blev noteret på personens mobiltelefon. Kort efter blev de to studerende ufrivillige deltagere i et helt andet men utilsigtet forsøg om, hvad der sker, når man drikker koffein svarende til 300 kopper kaffe i et shot. Og resultatet var ikke kønt.

Ifølge BBC endte begge mænd på et traumecenter, koblet til dialysemaskiner der måtte hjælpe deres overbelastede levere med at bearbejde den megen koffein. Rosetta blev også ramt af korttidshukommelsestab som følge af den store dosis.

Død forårsaget af et for højt indtag af koffein er blevet målt ved doser helt ned til 0,48 gram (det svarer til omkring 1,2 l kaffe eller to dåser energidrik).

Northumbria University udtalte i retten, at man var oprigtigt ked af det, der var sket. Anklageren i sagen argumenterede for, “at de ansatte ikke var erfarne eller kompetente nok, og at de ikke havde forestået et sådant forsøg på egen hånd før”.

Northumbria University endte med at få en bøde på 400,000 pund (svarende til næsten 3,5 millioner kroner).

Det kunne være, at den ansvarlige laboratorietekniker skulle have drukket en smule mere kaffe den morgen.