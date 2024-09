Forskere påstår at et ‘vegetarisk gen’ kan være forbundet med kræft

At følge en kødfri diæt har mange fordele. Man har mindre risiko for diabetes, hjerteanfald og fedme. Man tager stilling til den umenneskelige, metanproducerende kødproduktion. Man spiller på det samme hold som Natalie Portman og Gandhi. Man kan læne sig selvtilfreds tilbage i stilhed, når vennerne kæmper med efterdønningerne af nattens skumle kebab.

Men nu er der nyt, som måske kan få vegetarer til at flippe over den plantebaserede kost. Ifølge en undersøgelse fra Cornell University er der et “vegetarisk gen”, der hjælper dem, som forsager kød og fisk, med at danne supplerende fedtsyrer.

Det er jo gode nyheder. Det er naturens måde at give planteædere en hjælpende hånd.

Og så måske alligevel ikke. Undersøgelsen, der er offentliggjort i Molecular Biology and Evolution journal, viser også, at det vegetariske gen, som findes i DNA hos folk, der historisk set har haft en plantebaseret kost – for eksempel i lande som Indien – kan gøre dem mere sårbare overfor betændelse og visse typer kræft.

Ifølge undersøgelsen er det fordi, vegetar-genet får kroppen til at danne arakidonsyre, hvilket gør det lettere at optage essentielle fedtsyrer fra planter. Når det kobles med billig, moderne madolie, optager kroppen dog for meget arakidonsyre, som leder til faretruende høj inflammation og risiko for tyktarmskræft.

Tom Brenna, professor i menneskelig ernærning ved Cornell University, forklarer: “Dem, hvis forfædre var vegetarer, har større risiko for at gå rundt med gener, der hurtigere omsætter fedtsyrer. Hos disse individer vil vegetabilsk olie blive omdannet til det mere pro-inflammatoriske arakidonsyre, hvilket forhøjer risikoen for kronisk betændelse, som er forbundet med udviklingen af hjertesygdomme og forværrer kræft.”

Dette kan være med til at forklare, hvorfor tidligere forskning har vist, at vegetarer har større sandsynlighed for at blive ramt af tarmkræft end kødspisere, selvom rødt kød beviseligt forhøjer risikoen for sygdommen.

Det er ikke kun kræft, det handler om. Det ‘vegetariske gen’ forhindrer også produktion af de gavnlige omega-3 fedtsyrer, som beskytter os mod hjertesygdomme. Mange moderne vegetarers kost indeholder færre omega-3-rige fødevarer som fisk og nødder, og flere af de usunde omega-6 fedtsyrer fra blandt andet vegetabilsk olie. Brenna tilføjer: “Forandringer i den kostmæssige balance mellem omega-6 og omega-3 kan måske bidrage til det stigende antal kroniske sygdomme set i visse lande.”

Ifølge forskerne er beskeden til vegetarerne helt simpel. Ifølge Brenna: “Brug vegetabilsk olie, der er fattig på omega-6 linolsyre, som f.eks. olivenolie.”

Og et kyllingelår i ny og næ skader vel heller ikke, vel?