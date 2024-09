Forskere siger at whiskydrikkere ikke kan smage forskel på rye og bourbon

Man skal ikke være ætling af en velhavende familie fra Kentucky for at vide, at whiskyelskere har en tendens til at have stærke meninger om de forskellige typer af destilleret alkohol, man kan fremstille af fermenteret kornmæsk. Man plejer at sige, at rye er tør og skarp, mens bourbon har en mere cremet smag af karamel. Det er gængs visdom, at bourbon bruges i en Old Fashioned, i Whiskey Sour, og i en Mint Julep. Og står man med en flaske rye? Ja, så skal der laves Manhattans.

Men en undersøgelse udført af studerende fra Drexel University påstår, at den gennemsnitlige person ikke kan kende forskel på de to alkoholtyper, i hvert fald når det gælder amerikanske mærker. Og det er der en grund til. Bourbon og rye er – hvis man ser bort fra et par mindre men afgørende forskelle – basalt set det samme. En forskel på 2% kan rent faktisk afgøre, om en whisky er en rye eller en bourbon.

Den juridiske forskel mellem de to afhænger af mæskeblandingen – den sammensætning af fermenterede korn, der udgør mæsken, man laver whisky med. Mæsken, man bruger til at lave bourbon med, består hovedsageligt af majs, og mæsken til rye består selvfølgelig mestendels af rug. Men alle de andre krav og ingredienser, der skal indgå, når man fremstiller de to typer af alkohol, er helt identiske. Det betyder, at selv den mindste forskel i mæsken er med til at bestemme, hvilket mærkat der kommer på drikken, når den er færdig.

Det betyder også, at den gennemsnitlige forbruger ikke har en jordisk chance for at kunne adskille de to typer fra hinanden, hvilket det nye studie også bekræfter.

Jacob Lahne, adjunkt ved Center for Hospitality and Sport Management ved Drexel University, bad 21 forsøgspersoner om at evaluere en bakke med 10 umærkede amerikanske whiskytyper. Fem af dem var bourbon og resten var rye. Forsøgsdeltagerne blev bedt om at dufte til alkoholen, ikke smage, og derefter dele whiskyerne op i grupper, der ikke måtte være mindre end to og heller ikke større end ni. Senere blev deltagerne bedt om at gøre det igen.

En statistisk analyse afslørede, at testpersonerne ikke delte whiskyerne op i grupper bestående af bourbon og rye, men at de i stedet sorterede dem afhængigt af spiritusens alkoholprocent, alder og mærke. Testpersonerne havde for eksempel en tendens til at samle forskellige Jim Beam-typer. De kunne altså fastslå, at whiskyerne kom samme sted fra, men ikke hvorvidt de var rye eller bourbon. Resultaterne af studiet bliver publiceret i denne måneds udgave af Journal of Food Science.

“Der er helt sikkert en udbredt opfattelse blandt bartendere, at nogle typer af drinks kun må laves med enten rye eller bourbon,” udtalte Lahne. “Men nu tror jeg, at det er slået fast, at bartenderne godt kan tillade sig at være mere fleksible. Det er på en måde både sjovt og spændende – man får et større repertoire at lege med.”

Den udbredte forståelse af, at de to spiritustyper er forskellige, er sandsynligvis et levn fra dengang, de to mæsketypers forskelligheder var mere udtalt, forklarede Lahne. Men i dag er der ikke meget, der adskiller særligt de amerikanske typer af bourbon og rye.

Konklusionen må være, at man formentlig ikke bør være alt for bange af sig, næste gang man bliver inviteret til blindsmagning af en sydstats whisky-connoisseur.