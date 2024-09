Forskerne siger at pizza gør dig mere produktiv på arbejdet

Hvis du simpelthen ikke orker at slæbe dig selv på arbejde om morgenen, eller bliver ved med at falde i søvn ved skrivebordet først på eftermiddagen, så har videnskaben måske en løsning. Ifølge en ny undersøgelse kan pizza være nøglen til at få dig op i gear og øge din produktivitet på arbejdspladsen.

Psykolog Dan Ariely skriver i sin nye bog Payoff: The Hidden Logic That Shapes Our Motivations, at løftet om en skive sprød dej dækket med et klæbrigt, tykt lag ost er den motivation, man i virkeligheden har brug for, for at flyve gennem sin inbox og sætte flueben ved alt på to-do-listen.

I undersøgelsen undersøgte Ariely arbejdere, som samlede computerchips for et IT-firma i Israel, for at finde ud af hvilke incitamenter, der fik dem til at arbejde hårdere. Deltagere fik én af tre beskeder i starten af ugen, hvor de enten blev lovet pizza, en kontant bonus på omkring 200 kroner eller ros fra chefen i en sms som belønning for at nå dagens mål. Nogle af medarbejderne fik ingen besked, så de kunne fungere som kontrolgruppe i forhold til overordnet produktivitet i firmaet.

Løftet om pizza var et hit fra starten.

Sammenlignet med kontrolgruppen steg produktionen af computerchips hos pizzagruppen med 6,7% den første dag. Men de ansatte var også glade for komplimenter: Gruppen som fik ros i sms’er var næsten lige så gode med en forøget produktivitet på 6,6%. Dem, som blev lovet penge, var til gengæld længere bagude med en forbedring på kun 4,9%.

I løbet af ugen endte pengeincitamentet med gradvist at reducere produktiviteten med 6,5%, mens pizza og komplimenter fortsat fik arbejderne til at have en højere produktivitet end kontrolgruppen.

I sidste ende vandt ros over pizza, men som New York Magazine bemærkede, mente Ariely, at pizza ville have været nummer 1, hvis hans oprindelige plan om at få pizzaen leveret hjem til de ansatte var gået igennem. Han skriver i bogen: “På den måde ville vi ikke alene give dem en gave, men vi ville også gøre dem til helte i deres familiers øjne.”

Resten af os kan bare håbe på, at det næste chefen kommer og smider på skrivebordet, er en pizzabakke og ikke flere papirer, der skal sorteres.