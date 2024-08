Forskning viser, at fødselsdagslys dækker din lagkage i bakterier

Den her artikel er oprindeligt udgivet af MUNCHIES USA.

Næste gang, du puster lysene ud på din fødselsdagskage, håber jeg, at du ønsker dig noget klamt, for det er præcis, hvad du får.

Ifølge ny kvalmende forskning er den tilsyneladende uskyldige tradition med at puste af alle kræfter, indtil en række små lys ovenpå din kage slukkes, i virkeligheden super klam. Sådan et begejstret pust kan forøge mængden af bakterier på glasuren op til fjorten gange. Alles fødselsdag er ødelagt!

Forskere fra Clemson Universitet, der offentliggjorde undersøgelsen i Journal of Food, forsøgte at efterligne en teenagers fødselsdag, så godt de kunne. De satte 17 lys på en falsk kage af flamingo og hældte vaniljeglasur ud over den. De 11 testpersoner skiftedes til at puste lysene ud, og for at det virkelig føltes som fødselsdag, fik de besked på at spise pizza, lige inden de pustede. (“Vi tænkte, at pizza sikkert ville sætte gang i spytkirtlerne,” siger den ledende forfatter på undersøgelsen, Paul Dawson.)

Stykker af glasuren blev lagt ud på agar i små petriskåle og efterladt i 48 timer, inden forskerne undersøgte, hvor meget klamt vi har i munden.

“Når man pustede lysene ud, forøgede man mængden af bakterier på overfladen med 1400 procent i forhold til glasur, som ingen havde pustet på,” skrev forfatterne. “Grundet overførslen af orale bakterier til glasuren, når lysene er pustet ud på fødselsdagskagen, vil der være sandsynlighed for, at bakterier og andre mikroorganismer fra personens luftveje kan overføres til mad, der skal spises af andre.”

Dawson udtalte til The Atlantic, at selvom hans resultater er ulækre, så ender man ikke nødvendigvis med en smitsom sygdom efter sin fødselsdag. “Det er ikke et stort helbredsmæssigt problem, som jeg ser det,” siger han. “Hvis du gør det 100.000 gange, ville risikoen for at være syg stadig være minimal.” Men han foreslår dog, at folk, der er syge, ikke får lov til at puste. Så undskyld sløje Simon, men du er ikke inviteret med til min fødselsdag.

Undersøgelsen fortæller også, at traditionen med at puste lys på en kage ud kan ledes helt tilbage til de gamle grækere, som bar kager med tændte lys ind i Artemis’ tempel – gudinden for jagt. Jeg ved ikke, om det er værre eller bedre, end at bære kagen til Hygieias tempel – gudinden for hygiejne.

Lige meget hvad Dawson anbefaler, så kunne det være, vi skulle holde os til muffins. Uden lys.