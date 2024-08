Forstå sagen om Sofie Hagen, Hugh Hefner og Lars Seier

Onsdag i sidste uge sover den evigt slåbrokbærende playboy Hugh Hefner stille ind. Dagen efter skriver komikeren Sofie Hagen på Twitter: “Hugh Hefners død er en dejlig påmindelse om, at de gamle hvide mænd, der sidder på magten, dør på et tidspunkt.”





Udover at være komiker, er Sofie Hagen også medstifter af den aktivistiske gruppe FedFront, som vil “skabe mere opmærksomhed om den undertrykkelse, som tykke udsættes for”, som de skriver på deres hjemmeside. For tiden er hun på turne i England med sit comedyshow Dead Baby Frog, og på hendes hjemmeside fremgår det, at showet er sikkert for folk, der lider af angst, og at hun garanterer adgang til kønsneutrale toiletter. Så Sofie Hagen bekymrer sig om folk med psykisk sygdom, diverse kønsidentiteter og forskellige former for kroppe. Hun bekymrer sig ikke for hvide, magtfulde mænd, der tjener kassen på nøgne kvinder. Det er der til gengæld en anden rig mand, der gør, men ham skal vi nok komme til.

Mange bliver stødt over Sofie Hagens tweet. Fordi det er “too soon”. Man skal vente meget længere end en dag med at svine de døde til, synes at være en udbredt holdning. Enkelte af de knap 2600 kommentarer til tweetet går på, at Hugh Hefner kæmpede for samme sag som Hagen, nemlig kvindefrigørelse. Men langt de fleste kommentarer omhandler dog Sofie Hagens vægt og siger mere eller mindre direkte, at hun bare er jaloux over ikke selv at kunne være blevet model for Playboy. Andre er mindre subtile i deres fat shaming og har bare sendt en GIF af en overvægtig person.





Nå, men de mange vrede kommentarer ændrer ikke Sofie Hagens holdning. Mandag i denne uge deler hun nedenstående opslag om Marilyn Monroe på sin Facebookprofil og skriver: “Hej. Jeg står ved mit tweet om Hugh Hefner. Skrækkelig mand. Kærlig hilsen Sofie”. Sammen med billedet af Marilyn Monroe er en tekst, som beskylder Hugh Hefner for at have udnyttet og ydmyget Monroe. Først bragte han gamle nøgenbilleder af hende mod hendes vilje, så tjente han kassen på dem, hvoraf hun efter eget udsagn aldrig så en øre, og endelig betalte han knap en halv million kroner for at blive begravet ved siden af hende, selvom de aldrig havde mødt hinanden. Fordi hun i hans øjne var “den ultimative blondine”.

Men nu blander en uforudset spiller sig. Lars Seier Christensen. Tidligere direktør for Saxo Bank og stolt sponsor af Liberal Alliance. Og åbenbart også Hugh Hefner-fanboy. I hvert fald har han på dagen for Hugh Hefners død ændret sit coverbillede til et sort/hvid-foto af playboyen med det inspirerende citat “Life is to short to be living somebody else’s dream”, hvortil Seier selv har skrevet “Indeed. R.I.P. Hugh Hefner”.

Og i mandags deler han så en artikel med rubrikken: “Dansk komiker med kontroversiel Hugh Hefner-kommentar” og skriver selv: “En lille dum pige. Trist.”

Lars Seiers ordvalg bringer mindelser om, dengang Morten Messerschmidt endte i en shitstorm, fordi han kaldte sin 16 år ældre partifælle Rikke Karlsson (som i øvrigt (retmæssigt) beskyldte ham for svindel med EU-midler) for en “lidt forvirret pige”. Sagen endte med, at Messerschmidt måtte undskylde, at kommentaren kunne tolkes “nedladende”. Helt generelt kan man sige, at det ofte er upopulært at kalde voksne kvinder for “piger”, særligt “små piger”, og endnu værre “små dumme piger”, da det let kan tolkes sådan, at man ikke tager den pågældende kvinde seriøst på grund af hendes køn. Men så blev der i hvert fald lige rusket op i tingene.

Lars Seier Christensens kommentar har på nuværende tidspunkt fået lidt under 500 likes. Og det kan godt være, at det er Sofie Hagen og Lars Seier Christensen, der står i ringen, men den sande kamp bliver udkæmpet i kommentarsporet. Her er ligesom på Twitter mange (primært mænd), der gør sig lystige over Sofie Hagens vægt, og en lidt mindre gruppe (primært kvinder), der tager hende i forsvar. En enkelt kommentar er dog så hysterisk hyklerisk, at den næsten kvalificere sig som sjov, og derfor fortjener at blive fremhævet. “Ja det var en meget dum kommentar. Lad os håbe rødstrømperne også dør.”

Og det er cirka her, at Sanne Søndergaard kommer ind i billedet. Det er nok det mindst overraskende i denne sag. Hun er også komiker og feminist og har næsten lige så mange, der elsker at hade hende som Sofie Hagen. Ej, det er pjat. Det er ikke til at sige hvem af dem, der har flest haters. Sanne Søndergaard deler Lars Seier Christensens Facebook-opslag og skriver “En stor sexistisk mand. Trist”. Det sexistiske refererer nok til den del, hvor Lars Seier kalder Sofie Hagen for “en lille dum pige”.

Sofie Hagen aner angiveligt ikke, hvem Lars Seier Christensen er, som det fremgår af denne sms-korrespondance mellem de to komikere.

Og måske er hun også ligeglad. Hun fortsætter i hvertfald sin anti-Hugh-kampagne. Tirsdag i denne uge lagde hun et billede op at den amerikanske model, skuespiller og børnestjerne Brooke Shields og skrev: “Hugh Hefner var en afskyelig mand”. På billedet ses en afklædt og voldsomt ung Brooke Shields. Hun er nøgen, men henover hendes endnu-ikke-eksisterende-bryster og køn er photoshoppet et billede af Hugh Hefners ansigt. På billedet står der: “Vidste du, at i 1976 bragte Playboy nøgenbilleder af Brooke Shields, som blot var 10 år gammel på det tidspunkt.” Det rigtige årstal er 1975, men ellers er den god nok. Med tung makeup og indsmurt i olie poserer den 10-årige pige nøgen i et badekar. Vel at mærke uden Hugh Hefners ansigt til at dække sin krop. Det synes mange af Sofie Hagens følgere på Facebook er klamt.

Selvom Hugh Hefner er en spændende person og et ikon for mange, så er der dog intet, der tyder på, at det, der får blodet til at koge i denne debat, er ønsket om at værne om hans eftermæle. Det virker snarere, som om det er en god gammel omgang mændende mod kvinderne, der er på spil. Det er det, som Hugh Hefner står for, og ikke den reelle mand, der vækker følelser. Det afslører Lars Seier Christensen delvist ved ikke at kommentere på indholdet af Hagens kritik, men ved at affeje den alene på baggrund af, at hun er en “dum pige”.

Men det bliver især tydeligt i de mange kommentarer på sociale medier; Sofie Hagen er tyk og bare jaloux over, at hun ikke selv kunne blive en af Hefners kaninpiger. Hendes kritik, som jo egentlig er en magtkritik, affejes altså med det argument, at hun i de pågældende folks øjne ikke er en tiltrækkende kvinde. Logikken synes at være, at Sofie Hagen ikke må kritisere Hugh Hefner, som har tjent en formue på at seksualisere kvindekroppen – vel at mærke den slanke, storbarmede slags – fordi hendes kvindekrop ikke lever op til de gældende skønhedsidealer.

En perfekt cirkelslutning og ikke mindst en effektiv måde at opretholde status quo. Så selvom det på overfladen ligner, at det hele handler om Hugh Hefner, så er det nok i virkeligheden ham, det handler mindst om.