Fotograf Martin Kharumwa fra Uganda tager billeder af stederne mellem ingenting

Fotograf Martin Kharumwa er vokset op mellem Storbritannien og Uganda, og derfor har han tilbragt store dele af sit liv med at navigere de rum, der eksisterer mellem forskellige verdener. Hans billeder udforsker historie og arv. Gennem sit arbejde stiller han ikke blot spørgsmålstegn ved, hvordan vi udvælger de stykker af vores fortid, der former os, men udfordrer også beskueren til at ændre og omforme deres egen kulturelle identitet. Mens afrikansk kunst overordnet set forsøger at redefinere den almene opfattelse af kontinentet, giver Martins transkontinentale barndom ham et unik og værdifuldt syn både inde fra og ude fra.

Du blev født i Uganda, men gik i skole i Storbritannien. Jeg har altid været interesseret i transkontinentale opvækster. Føler du, at du kommer alle steder fra, eller ingen steder fra?

I starten, når ens identitet er begrænset til et geografisk sted, så føles det, som om man kommer ingen steder fra. Men jeg synes, at den tankegang er for stringent, og nu identificerer jeg mig i højere grad ud fra de mennesker, jeg omgiver mig med. Jeg har samlet en ret imponerende gruppe. Hver eneste af dem bekræfter eller komplimenterer måden, jeg ser mig selv på, og den verden, jeg skaber.

Det lyder, som om du bevidst konstruerer dig selv hen af vejen.

Da jeg var barn, fumlede jeg mig gennem en udforskning af min identitet ved at låne stykker af folk omkring mig og se, hvad der hang ved. Jeg gør lidt det samme med fotografering. Jeg taler til et bestemt publikum, og hvert fotografi er mit bidrag til den samtale.

Så det er et værktøj til personlig og social udvikling?

Jeg ser visuel kunst som en måde at bidrage til den samtale, som vi alle som kollektiv, har hele tiden. Ting som: Hvad det betyder at være afrikaner, kønsroller, afkolonialisering oppe i hovedet og skønhedsidealer. Det er sådan, jeg udformer mine ideer, og det er sådan, jeg lærer. Jeg lærer altid noget nyt om mig selv og de miljøer, mit arbejde tager mig til.

Hvad har du fundet ud af som oplevelsesrejsende?

Jeg har fundet ud af, at når man udforsker sin identitet i vores verden, bliver man mødt af et bestemt spektrum af personligheder og særlige begrænsninger for hvad, der er acceptabelt og tilladt. Hver generation udbygger, hvad man er i stand til at tilføje sin personlighed. Mine fotografier har givet mig mulighed for at udvide de begrænsede personlighedsprofiler, der er tilgængelige for unge afrikanere, lige så vel som det giver mig chancen for at vise min støtte til fantastiske mennesker, jeg har mødt, som udfordrer selvsamme begrænsninger.

Når man ser på kunst fra Afrika, hører man konstant refrænet om at “rebrande Afrika.” Men når du arbejder på et individuelt niveau, tænker du så dine værker på denne makroskala?

Det er en af de få samtaler, der foregår rundt omkring på kontinentet, som det er umuligt ikke at tage del i. Det overordnede fokus handler om at udfordre andres opfattelse, men jeg vil hellere fokusere på, hvordan vi opfatter os selv. Vi har nogle komplekse identitetsproblemer, som er nødt til at blive italesat. Som eksempel har de ugandiske dommere stadig pudrede parykker på, som den britiske tradition fra 1700-tallet foreskriver det. Det virker ligegyldigt, men der findes subtile efterladenskaber fra kolonitiden, som vi ikke har haft modet til at fjerne eller erstatte. Mest på grund af et dybt forankret slægtskab med det tidligere imperium. Jeg vil gerne fokusere min energi på at finde metoder, hvor jeg kan belyse disse absurditeter gennem mit arbejde, og samtidig fejre de helt unikke og fantastiske ting, der også foregår.

Med den in mente er du så mest inspireret af fortiden eller fremtiden?

Det virker som den oplagte måde at besvare spørgsmålet på, men jeg er uendelig optaget og inspireret af nutiden. Vi står i en situation, hvor Donald Trump, en helt igennem ond mand, måske kan blive præsident. Men vi oplever også en magisk tid, hvor rigtige mange kreative folk fra den globale diaspora udvider og udfordrer narrativet om, hvad det vil sige ikke at komme noget sted fra.

Hvordan har det forandret din måde at se og fotografere Uganda på, at du forlod landet og vendte tilbage?

Uganda er ét af de mest mangfoldige lande i verden. Jeg behøver knap at rejse for konstant at føle, at verden er kommet til mig. På min tur ind til byen går jeg på en vej, der forener etiopiske, somaliske og sudanesiske lokalsamfund. Det er visuelt stimulerende. Jeg har fundet ud af, at mine rejser rundt i Uganda har gjort lige så meget for at forandre min opfattelse, som det gjorde, da jeg forlod landet.

