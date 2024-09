Billeder af kinesere, der mæsker sig i hundekød

En kvinde spiser hundekød til en fest i gode venners lag i Yulin, 21. juni 2015 (Foto: Kim Kyung-Hoon/Reuters)



Tusindvis af små og store hunde har været fanget i bure i gaderne i den kinesiske by Yulin de seneste dage. Dyrene er til salg – men ikke som kæledyr. Lokale og turister samles i Yulin for at fejre Skt. Hans, ved at spise enorme mængder hundekød.

Ifølge Washington Post må op mod 10.000 hunde lade livet og blive spist under dette års festival, som startede d. 22. juni. Den varer 10 dage og er en del af en tradition, der går mange generationer tilbage. Nogle kinesere tror, at det giver godt helbred og held at spise hundekød.

At spise hundekød er ikke tabu i Kina, men festivaler, der fejrer indtagelsen af menneskets bedste ven, er alligevel kommet under skarp beskydning de seneste par år. Nogle aktivister har døbt begivenhederne i Yulin “ondskabens festival” og er bekymrede for folkesundheden og dyrevelfærden.

Aktivisterne påstår, at nogle slagtede hunde faktisk er stjålne kæledyr, der ikke er opdrættet til at blive spist, som loven foreskriver. Will Kaku fra Duo Duo Animal Welfare Project, en dyrerettighedsorganisation fra USA, fortalte VICE, at det at spise hundekød i Kina er en subkultur, der er forholdsvis unormal, og at Yulin-festivalen ikke skulle være tilladt, bare fordi det er en tradition.

“Kultur er bøjelig. Den forandrer sig over tid,” sagde Kaku i et tidligere interview. “Ligesom at det var tradition at binde kvindernes fødder i Kina, og det er stoppet nu. Eller i USA med borgerrettighedsbevægelsen eller vores tilgang til LGBT-rettigheder… Det er bevist gennem historien, at det kan forandres.”

ADVARSEL: VOLDSOMME BILLEDER

En kok steger hunde, så kødet kan sælges i Yulin i det sydlige Kinas Guangxi-provins d. 21. juni 2015

EPA/Stringer

Hunde i bure på Yulinmarkedet d. 20. juni 2015

EPA/Stringer

Sælgere venter på, at folk kommer og køber hunde på markedet i Yulin, 20. juni 2015

EPA/Stringer

Sælgere står ved siden af slagtede hunde til salg i Yulin, 20. juni 2015

EPA/Stringer

En sælger skærer kød ud til en kunde i Yulin, 19. juni 2015

EPA/Stringer

En dyreretsaktivist køber en hund fra en sælger i Yulin under festivalen sidste år. Sælgeren truede eftersigende med at tæve dyrene, hvis ikke de blev købt. Konflikterne mellem aktivister og hundesælgere er eskaleret de seneste år.

Li Ke/EPA

En hundesælger venter på kunder i Yulin til festivalen sidste år.

Li Ke/EPA

En dreng kigger på en skål med hundekød, der bliver båret af en tjener på en restaurant i Yulin, 21. juni 2015

Kim Kyung-Hoon/Reuters