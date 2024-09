Indenfor de sidste 24 timer er tre civile blevet dræbt. Fem politibetjente og PET-agenter blev såret under de angreb, der efter al sandsynlighed er blevet udført af en enkelt person. Attentatmandens motiver er stadig uvisse, men PET’s chef, Jens Madsen, har udtalt, at de “arbejder ud fra teorien om at den mistænkte har været inspireret af hændelserne i Paris.” Han “kunne også være blevet inspireret af militant islamistisk propaganda fra ISIL eller andre”, udtaler Madsen.