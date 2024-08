Four Tets Essential Mix byder på Britney Spears, Selena Gomez og en spritny sang

Denne artikel er oprindeligt udgivet af Noisey UK

Det er tirsdag, og der er pissekoldt udenfor, så statistisk set er du i elendigt humør. Og det er faktisk helt okay, min triste ven. Sådan har vi det alle sammen en gang imellem. Det er meget menneskeligt. Det er også helt i orden, fordi jeg muligvis ved, hvordan jeg kan sætte lidt kulør på din dag. Det skud glæde, du har brug for, er intet ringere end Four Tets første BBC Essential Mix siden 2010. Det er – af mangel på bedre ord – røvsejt.

Four Tet introduceres af Pete Tong, som en kunstner, der ikke har brug for en introduktion, hvorefter produceren, som også er kendt som Kieran Hebden, fører dig på en chillet, to timer lang rejse fra Britneys Spears (med en bid fra hendes stærkt undervurderede ”Slumber Party”) til Selena Gomez (”Bad Liar”, der er bedre kendt som verdens bedste popsang) til Bicep og den nyligt afdøde forfatter Ursula K. Le Guins bevægende samarbejde med Todd Barton. Det er et perfekt og nøje tilrettelagt musikalsk øjeblik, der nok skal få dig fri af din tirsdags-tristesse, når du først er nået frem til Destiny Childs ”Lose My Breath”.

Gør dig selv en tjeneste og lyt til den her.