Fra bare ankler til eyeliner: Stort set alt, kvinder har iført sig gennem tiden, er blevet set som slutty

Denne artikel er også udgivet i VICE Magazine – The Please Sit Down Issue



Ankler

Det er så dejligt, når solen endelig kigger ud, temperaturen stiger, og man kan føle en frisk forårsbrise mod sine nøgne ankler. Tjah, ikke hvis du var kvinde i Victoriatiden. En kvindes ankler var tilsyneladende så ophidsende et syn, at de var forbudte at vise i det 19. århundrede, medmindre du ikke havde noget i mod at blive stemplet som en tøjte. Staklerne dengang var nødsaget til at spærre deres ankler inde under lange, irriterende kjoler eller tykke sokker heeeeeele dagen lang.

Badedragten

Men det er jo bikiniens mådeholdne søster! Den har du jo på, når du ikke vil vise mave, bryster eller numse frem! Din bedstemor har en, for Guds skyld! Det kan meget vel være, men sådan så man ikke på det i den første halvdel af forrige århundrede. Det var en tid, hvor kvinder begyndte at svømme, fordi det er sjovt og ikke, fordi de skulle følge et eller andet fjollet, victoriansk helsetrip. Det var noget, der virkelig kunne pisse samfundet af, så badedragten blev symbol på kvinders amoralske jagt på nydelse. I visse amerikanske stater ansatte man “sherifetter,” der skulle sørge for, at kvinder var klædt anstændigt på på offentlige strande. Nogle steder blev badedragten sågar bandlyst.

Bloomers

Bloomers er lange, vide bukser, som kvinder begyndte at bære under kjolerne i det 19. århundrede takket være den amerikanske kvindesagsforkæmper Amelia Bloomer. Selvom hun ikke opfandt dem, så var det hende, der gjorde dem til et symbol på kvinders frigørelse: Bloomer var kendt for sit skribentvirke ved magasinet Lily og gik selv stolt med bukserne. Faktisk blev de så kendt et varemærke for den tidlige feminisme, at Bloomers journalistiske stil – og den retning den inspirerede – blev kendt som “Bloomerism.”

Choker

Nu hvor chokeren oplever en renæssance, blusser debatten igen op om, hvorvidt det er moralsk forkastelig beklædningsgenstand, især når det handler om fløjlschokeren. Chokeren er et godt eksempel på et look, der er løftet ud af sin oprindelige kontekst, i dette tilfælde BDSM-miljøet, og er blevet mainstream acceptabelt og populært blandt helt unge piger – en demografi, der måske ikke helt forstår dens oprindelse. Det viser meget godt, hvordan en trend kan starte i en nichekultur og så filtrere ned til et bredere publikum. I forhold til slut-mærkatet, hvordan kan et lille bånd om halsen skabe så meget debat? Det skyldes endnu engang de super irriterende victorianere. Sorte fløjlschokere blev forbundet med prostitution i det 19. århundrede, men ifølge mænd under Depressionen i 1930’erne, betød en sort fløjlschoker, at man var lesbisk…

Crop-top

Som del af 1980’ernes besættelse af fitness og aerobics, stramme maver og højtaljede g-strenge blev crop-toppen populær blandt datidens kvinder. Selvom crop-toppen har været utroligt populær, siden den første dukkede op, har den dog få et lidt blakket omdømme – husk bare, hvor meget røg Britney fik for vise sin mave i musikvideoen til “…Baby One More Time” i 1998.

Dekolletage

Selvom det var helt i orden med en dyb udskæring langt op i 1800-tallet, så faldt det bestemt ikke i god jord blandt puritanerne i slutningen af århundredet. Lige pludseligt blev dekolletage, som ellers havde været udbredt i flere århundrede, udråbt til et symbol på amoralsk opførsel af de snerpede victorianere. I stedet skulle man gå med kjoler med høj krave, så unge damer ikke distraherede mændene mere end højst nødvendigt.

Eyeliner

Alle ved, at et par elegant anlagte cat-eyes er utroligt flatterede – og måske en antydning om, at man er lesbisk. Det var i hvert fald den konklusion, mænd nåede frem til i 1920’erne, da vestlige kvinder en masse begyndte at bruge eyeliner, danse på værtshuse og udvise alle mulige former for afvigende adfærd. På den ene side signalerede eyeliner, at du var en tøjte, der prøvede at forføre gifte mænd, men hvis du stod og røg på en bar sammen med dine veninder, mens du havde eyeliner på, så betød det i stedet, at du prøvede at opføre dig som en mand og derfor var lesbisk. Det er ret forvirrende.

Flapper-kjoler

Flapper-kjoler dækker alle kurverne fra bryst til knæ. Det kan umuligt fejlfortolkes, vel? Jo. Da kvinder begyndte at gå i flappere i 1920’erne, blev det set som et oprør i mod den “anstændige kvinde,” som altid bar korset, og et slag for – Gud forbyde det – seksuel frigørelse.

Go-Go-støvler

Støvlerne, der har en lav hæl og dækker det meste af læggen, blev et ikonisk symbol for 1960’ernes mod-kultur, men dengang blev de anset for at være højst upassende blandt det bedre borgerskab. Støvlerne fik navnet fra såkaldte go-go-discos. Selvom det i overvejende grad bare var almindelige natklubber, fik go-go-discoen ry for at være en syndens hule med striptease og gruppesex. Derfor blev kvinder i go-go-støvler anset for at repræsentanter for en uhæmmet og hedonistisk forfaldskultur.

Hår

Vores hår har altid været – og er stadig – et kontroversielt emne i den offentlige debat. Fra Romerrigets tid og op igennem Middelalderen var det værste en kvinde kunne gøre at vise sit hår udenfor hjemmets rammer. Bare en enkel lok var nok til at stemple hende som prostitueret og kaste skam over hendes families navn.

I dag kan de fleste vestlige kvinder selv vælge, hvad de gør med deres hår, men ironisk nok, så skal muslimske kvinder fortsat stå model til alt for meget, fordi nogle af dem vælger at bære tørklæde. Selvom det at bære tørklæde kan have mange forskellige årsager indenfor muslimske kredse, så har medierne i Vesten brugt de sidste ti år på at klemme dem alle ind i den samme kategori: Et frygteligt symbol på kvindelig undertrykkelse og islamisk fundamentalisme i Vesten.

Benævnte medier er selvfølgelig afhængige af et potent skræmmebillede for at få læsere til at klikke på artiklerne, så det er derfor sjældent, man hører historien fra en muslimsk kvindes perspektiv. Men i en tid, hvor medier som Muslim Girl, hvor “muslimske kvinder kan svare igen”, bliver mere udbredte, begynder fordommene om tørklæder at blive afviklet – i hvert fald blandt vores generation. Din racistiske tante – bare rolig, sådan en har vi alle – er nok sværere at overbevise, desværre.

Knæhøje støvler

Endnu engang handler det om samfundets frygt for den stereotypiske luder. Selvom knæhøje støvler mest blev forbundet med “saloonpiger” fra en Western tilbage i det 19. århundrede, så har de fortsat et dårligt ry den dag i dag. Hvis du ikke tror på det, så kan du bare tjekke Reddit ud. Så finder du hurtigt ud af, hvad vi mener.

Lingerie

Ironisk nok så ødelagde puritanerne i Victoriatiden den her for dem selv. Dengang skulle kvindekroppen være tynd som en blyant, så kvinder blev skruet ned i stramme korsetter for at opnå en helt umulig timeglasfigur, også selvom det kostede et par brækkede ribben. Men både mænd og kvinder fandt snart ud af, at timeglasfiguren var temmelig appellerende under dans. Den affødte de første stripteaseshows, og så var slaget om undertøjet tabt for victorianerne. Selv da sidstnævnte opfandt praktiske beklædningsgenstande som hofteholdere, så blev de snart gjort til faste rekvisitter i stripforestillingen til stor forargelse for det bedre borgerskab.

Miniskørt

Den kvintessentielle beklædningsgenstand for en hver tøjte med respekt for sig selv. Miniskørtet blev først introduceret i 1960’erne og vakte en del furore blandt mænd, der slet ikke kunne klare at se lidt lår. Selve ideen om, at kvinder gjorde oprør mod normerne ved at gå klædt i et kortere, strammere nederdel, gjorde dem automatisk til tøjter.

Netstrømper

I det 20. århundrede blev netstrømper forbundet med – jeps, du har nok allerede gættet det – eksotiske dansere og prostituerede. Ifølge visse britiske tabloidaviser, der tilsyneladende ikke har noget bedre at skrive om i 2017, så er netstrømper åbenbart stadig så provokerende, at de fortsat fortjener en topplacering på tøjteskalaen. Det er bare strømper, folkens – slap nu af!

Pink

Pink! Uskyldens farve! At spise is i solen og klæde sig på til første skoledag! Det er faktisk lige præcis det, der gjorde pink til en mærkesag for forargede mænd i 1990’erne. Popstjerner som Spice Girls gjorde baby-girl-looket populært og dermed den underliggende strøm af uhæmmet seksualitet og girl-power. Logisk nok, så var det udtryk temmelig afhængigt af pink.

Røde kjoler, læbestift, nederdele…

På et tidspunkt i det forrige århundrede blev farven rød associeret med prostituerede. (Ikke sexarbejdere, selvfølgelig, men skræmmebilledet af en luder, der kun er ude på at lokke fædre og ægtemænd i fordærv og inspirere uskyldige døtre af borgerskabet til at følge den samme sti.) I dag, hvor tonen omkring sexarbejde har ændret sig, er det ikke så stort et problem, men ifølge diskussioner på Reddit, så associerer folk fortsat rød med “at være en luder.”

Stropkjolen

En anden skandaløs beklædningsgenstand fra 1990’erne er stropkjolen med sine tynde spaghettistropper, som blev associeret med oprørske kendisser som Courtney Love og den fandenivoldske attitude, hun blev kendt for. Selve ideen om at gå klædt i en kjole, der var tiltænkt soveværelset, forargede mange, så tak skaberen for, at du i dag, to årtier senere, i fred og ro kan gå med din sorte stropkjole fra Samsøe & Samsøe.

Smykker

I 1940’erne, en periode med krig og rationeringskort, anså man smykker for at være dekadente. Hvis man gik med et par søde ørenringe eller en fin halskæde, var det et tegn på, at man ikke gjorde sit for at støtte tropperne og sit land. Vielsesringe var der selvfølgelig ikke noget problem med. Nationalisme er noget lort.

Tatoveringer

I gamle dage gik man ud fra, at kvinder med tatoveringer enten var prostituerede eller cirkusfreaks. Eller begge dele. Selvom det er mange år siden, man associerede tatoveringer med hærdede sømænd, så er der stadig visse typer, der forbliver stigmatiserede i dag. Her tænker vi selvfølgelig på røvgeviret. Den populære tatovering på lænden blev først almindelig i 00’erne og optræder oftest sammen med et lavtaljede jeans og en crop-top.

Trekvartærmer

I en tid, hvor det at vise sine ankler kunne give en ældre kvinde et slagtilfælde, kan det næppe overraske at et blottet håndled havde nogenlunde samme effekt. Hvis man under Victoriatiden ikke havde lange ærmer på, så var man helt sikkert ude på at lokke ægtemænd i fordærv. Resultatet? Generationer af kvinder, der gik med lange ærmer på alle tider af året.

Undertøj

Pikante trusser og g-strenge har været forbundet med stripperkultur, siden kvinder begyndte at gå med dem i 1980’erne, men vidste du, at bedstemortrusser også blev anset for at være frække, da victorianske kvinder først begyndte at gå med dem? Igen er det ligegyldigt, hvordan undertøjet ser ud: Det hele handlede om, at kvinder fravalgte den gængse norm og begyndte at gå med noget nyt uden først er bede mændene om lov. Kan du se mønstret?

Waisttrainer-korsettet

Hurra, korsettet er tilbage! Ifølge flere modemagasiner og Kim Kardashian skal kvinder snøres op i livet igen. Har vi ikke lige brugt de sidste par hundrede år på at slippe af med det? Waisttrainer-korsettets formål er rimelig lige til: Man bærer det under tøjet. Taljen bliver mindre. Hold vejret. Prøv at lade være med at bevæge dig alt for meget. Og du skal nok heller ikke spise noget. Bedre bliver det heller ikke af, at antiwaisttrainer-aktivisterne hellere end gerne bruger slutshaming til at nedgøre kvinder, der går med dem.

Yves Saint Laurent

I 1971 chokerede det franske modehus Europa ved at præsentere en kollektion med kreativt afsæt i 1940’ernes mode. Problemet var bare det var inspireret af en meget særlig moderetning fra den tid: Med pels, stramtsiddende kjoler og grønne nuancer var stilen en direkte reference til 1940’ernes sexarbejdere. Selvom den seksuelle revolution var skudt i gang, og der var øget fokus på sexarbejderes rettigheder, så var borgerskabet dybt forargede og kaldte opvisningen for “den hæsligste forestilling i byen.”

XXX

Du har sikkert også prøvet at være en ung pige i 1990’erne, der stortudede, fordi din mor nægtede at købe en t-shirt med en Playboy-bunny på til dig. Playboy, Penthouse, Hustler: Det er alle sammen vintage, erotiske magasiner, der har haft indflydelse på popkulturen ved at gøre porno mainstream, men det betyder ikke, at det ikke var skandaløst i 1980’erne eller i dag for den sags skyld. Selvom det ikke er lige så sejt at gå med en Playboy-t-shirt i dag, som det var da du var 11, så ser man fortsat piger gå rundt i t-shirts med “Yes, Daddy” påtrykt i lyserøde bogstaver.

Zebrastriber

Og alle andre dyreinspirerede beklædningsgenstande for den sags skyld. Zebrastriber og leopardpletter blev først populære blandt bohemetyper i 1960’erne, som samfundet anså for at være moralsk anløbne og fulde af utøjleligt begær. Derfor associeres den stil fortsat med klasseløse kvinder. Så sent som i 1990’erne rasede debatten over, hvorvidt zebrastriber signalerede en uhæmmet appetit på sex.