Fra hjemmetatoveringer i Northampton til stjernepotentiale: slowthai er kun lige begyndt

Artiklen er oprindeligt udgivet af Noisey USA

Tyron Brampton, bedre kendt som slowthai, skulle egentlig have været født juledag, men kom til verden en uge for tidligt. Han har et kompliceret forhold til højtiden og dens skytsengel, Julemanden – den stor, beskæggede, gamle mand.

Videos by VICE

// Boiler broke on Christmas Day / Ask Santa, ‘Why’s my life this way?’ / Putting heating on my next wish list / Fuck Santa, cause we’re cold as shit // rapper han arrigt over et strygerarrangement på “Slow Down”, som åbner hans nyeste ep, Runt. En plade, der har flyttet rapperen fra at være et varmt, men stadig ret undergrund britisk navn og til at være et navn, der får international opmærksomhed som et af de talenter, man virkelig skal holde øje med.

”Der kommer en mand ned gennem skorstenen, spiser dine småkager og drikker din mælk? Det er indbrud!” udbryder han, mens vi sidder uden for en pub i Shadwell, hvor vi har bestilt et par kolde pints for at undslippe sommervarmen. ”Mine børn skal have at vide, at de aldrig skal lukke en fremmed ind, og de skal aldrig lade en fremmed drikke deres mælk! I stedet tager vi vores fine pyjamasser på, får os en god nats søvn, og når I så vågner i morgen tidlig, så får I alle de gaver, I har drømt om, fordi I har været søde i år, og fordi jeg elsker jer”.

Selv om han ofte stemples som rapper, så passer slowthai perfekt ind i den bølge af nye kunstnere, som ikke har nogen interesse i at lade sig definere af en genre – folk som Octavian, 808INK og Kojey Radical. Hans svedige, larmende koncerter ender som regel med, at han står på scenen iført boksershorts og strømper eller kravler rundt under loftet, mens han skriger: ”Fuck the Queen,” foran et stort britisk flag som en vanvittig punker. Hans lyriske indhold glider ubesværet fra det ene emne til det andet: han rapper om at sælge stoffer, drikke te med sin bedstemor, campingferier, kærlighed og om at bede folk om at skride af helvede til.

Hans flow er utrolig alsidigt. På ”Polaroid” rapper han på en måde, der minder om Dizzee Rascals Boy In Da Corner-æra over et mørkt, grimet beat, hvorimod det afsluttende track på ep’en, ”Call My Own”, byder på skønsang over et iskoldt beat og minimalistiske klavermelodier. Selv numrene veksler i udtryk, er hans stemme øjeblikkeligt genkendelig hver gang. Han både synger og rapper med en melankolsk intonation, men det ville ikke være en overdrivelse at sige, at han ikke lyder som nogen anden på scenen lige nu. Så hvad er hans historie?

Foto: Aidan Cullen

slowthai taler langsomt – hans kunstnernavn er en reference til det øgenavn, han fik som barn på grund af sin langsomme tale. I dag har han det med at zone ud halvvejs igennem en sætning for så at fortsætte ud ad en tangent bagefter – på et tidspunkt kaster han sig ud i en historie om nogen, som forsøger at snigmyrde Theresa May, en historie om en kvinde, som dræber sin mand med en skål suppe, en historie om en nisse og en historie om Elmo fra Sesame Street apropos ingenting. Men når han rapper, er det noget helt andet: hans flow er hurtigt og skarpt, bidsk og præcist eksekveret, og han ved lige nøjagtig, hvad han vil sige, og hvordan han vil sige det.

Måske er variationen i lyden mellem de enkelte tracks tegn på, at hans inspirationskilder spænder vidt. Da jeg spørger ham om, hvad han lyttede til som barn, svarer han, at han var nede med grime, inden han kaster sig ud i at synge ”Coconut” af Harry Nilsson, en sang han opdagede, da han så Reservoir Dogs som barn. Med et drilsk blik i øjet fortæller han mig, at ”torturscenen med de afskårne ører” er hans yndlings. Filmsoundtracks udgør en hjørnesten i hans smag, men garage og jungle var også fast inventar derhjemme, og hans tante datede engang fyren, der ejede pladeforretningen Sidewinder.

Og så er der punkelementerne i hans musik, som han siger kommer fra hans halvbror, der er til indiemusik. ”Jeg lyttede til bands sammen med ham og hans venner, og dengang syntes jeg, det var noget lort, men nu synes jeg, det er det vildeste!” Genrebetegnelser er ikke vigtige for slowthai, han skal bare kunne lide det, han lytter til. ”Folk siger måske: ’Har du hørt det her dødsmetalnummer?’ Og hvis jeg kan lide det, så er jeg klar til at løbe direkte ind i en mur med hovedet først og være sådan: ’Fucking hell!’”

Selv om slowthais meget deskriptive rapstil skaber historier og billeder, der kommer direkte fra hans hjerne, så er hans musikvideoer også et tilløbsstykke, som puster visuelt liv i hans sange. Tag for eksempel videoen til ”Ladies”, et track fra hans første ep (se den herunder), der indeholder en scene, hvor rapperen ligger nøgen med ben og arme omkring sin fuldt påklædte kæreste. Det er et stærkt billede, fordi det er sjældent set i popkulturen, men også fordi det er en reference til den kendte fotograf Annie Leibowitz’ ikoniske billede af John Lennon og Yoko Ono, der blev taget femten timer før Lennons død. Der er også ”North Nights”, som er en helt anderledes oplevelse og består af referencer til nogle af slowthais foretrukne film: The Shining, Blair Witch, A Clockwork Orange og La Haine. ”Jeg ved ikke, om det er på grund af min manglende evne til at koncentrere mig,” siger han og griner, mens vi taler om hans videoer. ”Men jeg kan ikke lide at læse. Jeg er en meget visuel person.”

Slowthai er opvokset i Northampton, hvor han boede med sin mor og fire søskende. Som ung kom han tit i problemer med loven – det var aldrig noget alvorligt, men nok til at retfærdiggøre hans yndlingstatovering, som han har midt på brystet: ”sorry mum”. ”Det er nok den sætning, jeg har sagt allerflest gange,” siger han og griner. Hele hans overkrop er dækket af forskellige tatoveringer – en af dem ligner en russisk fængselstatovering med teksten ”Forever Bruh”, en anden har ”Sometimes” skrevet med The Simpsons-fonten, en tredje er Mona Lisas hoved med ”Smile” skrevet i panden. Hans første tatovering var en node på håndleddet, som han selv lavede med en nål og blæk til en fest, da han var 13.

”Min storebror – som har en anden mor – hans mor var bortrejst, så han holdt fest. Han lod vinduet stå åbent, så jeg hoppede ind. De var alle sammen indieunger, og de var vilde med stregtegnede tatoveringer, så mig og en pige sad og tatoverede os selv. Jeg var helt væk,” siger han. ”Jeg kom hjem klokken fem om morgenen, og min mor vækkede mig klokken syv, fordi jeg skulle i skole – jeg huskede ikke engang, at jeg havde gjort det. Jeg prøvede at kradse den af, fordi jeg kun var 13, men det lykkedes selvfølgelig ikke. Så i stedet for prøvede jeg at gemme den under ærmet.” Hans mor fandt selvfølgelig hurtigt ud af det, men han slap for straf, fordi hans søster brugte hjemmetatoverings-sættet, han havde taget med hjem, til at tatovere et hjerte på sit håndled, der blev så grimt, at moren ikke nænnede at skælde dem ud.

For tiden bruger han sin tid dels i Northampton, dels i kærestens families hjem i det vestlige London. Han omtaler dem kærligt. ”De har gjort mig til et sundere menneske, både mentalt og fysisk. Jeg kendte ikke til noget af alt det der,” siger han midt i en historie om et besøg i Whole Foods. ”Det er vildt dyrt, men det er så godt, man får det godt af det. Gojibær.” Slowthai er kommet langt. Og når man tager det, han allerede har opnået i betragtning, får man en klar fornemmelse af, at han først lige er begyndt, og at han er ligeglad med rivalerne. Som han siger på en ep’ens bedste tracks, ”GTFOMF”: ”You better knuckle up”.