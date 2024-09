​Fra kniven til penslen: Historien om LU.CU.MA – morderen der blev kunstner

Den peruvianske kunstner LU.CU.MA tilbragte 27 år i fængsel for mordet på sin bror og andre forbrydelser. Efter han blev løsladt, sværgede LU.CU.MA – hvis fulde navn er Luis Cuevas Manchego – at han ville rette op på sit liv. Han udskiftede de maskingeværer og knive, som han engang havde brugt til at røve busser, med pensler og lærreder.

VICE drog til Lima i Peru for at tale med LU.CU.MA om hans liv, hvordan han bruger kunst som sin personlige måde at angre på, og hvorfor alle hans malerier forestiller korrupte politikere, der bliver halshugget af slanger.