Fra Nivå til Amager: En hyldest til dansk stationskebab

Et fænomen har bredt sig ved danske stationer. Uanset om det er by eller provins, om du skal med S-tog eller metro. Fra Avedøre til Sydhavn og Ørestad: stationskebab.

Hver dag står kebabkokkene klar på stationen, bag disken i deres egen lille oase, hvor de forbereder sig på det, der venter dem. Hvor et forsinket tog får folk til at stoppe op, trække vejret og opdage, at deres maver slår knuder af eftermiddags-sult.

Har du taget Kystbanen, har du sikkert lagt mærke til en lille grå og brun betonfirkant få meter fra skinnerne på Kokkedal station. Her finder du Kebabstationen, hvor du på to minutter kan nå at fedte dig selv ind i hvidløgsdressing, inden du tager toget mod København. Har du gået i skole på Amager, kender du sikkert også fænomenet, ligesom det kebabelskende slæng, der hænger ud her på Amager Strand metrostation en tidlig eftermiddag.

“Vi får tit ‘kebs’ fra vognen på stationen,” forklarer en fyr i hættetrøje og peger langs skinnerne. “Men ejeren er altid på ferie hen over nytår, så vognen står der ikke lige nu. Måske i næste uge,” siger han. “Prøv den på Amagerbro Station”, siger de gentagende gange, i munden på hinanden.

Smileys Kebab på Amagerbro station.

På Amagerbro station ligger Smileys Kebab. Fra afstand ligner den til forveksling en pølsevogn, som engang dominerede dansk stationsmad, og som du stadig kan se stå standhaftig ved steder som Hovedbanegården og Vesterport. Men i spørgsmålet kebab vs. pølser har flere kebab-entreprenører fundet en mellemvej. Som på Lergravsparken station, hvor du kan finde en kebabvogn, der også sælger franske hotdogs – en hybridvogn med halalpølser.

På nogle stationer finder du stationskebab solgt fra vogne, andre steder fra små container-lignende forretninger, der lyser en ellers grå og kold station op. I Nivå er stationskebabben inkorporeret i stationsbygningen, som udgør byens centrum. Enkelte steder er stationskebabben dog forsvundet igen, som på Flintholm station, hvor kebab er blevet udskiftet med sushi, men ellers er stationskebab stærkt repræsenteret i Hovedstadsområdet og nord for København.

Kebab Station på Ny Ellebjerg station.

Ali Baran (til venstre) og Mehmetali Yilmaz på Kebab Station.

På Ny Ellebjerg Station ligger Kebab Station. Her er de meget afhængige af unge kunder, fortæller 53-årige Ali Baran, som står bag disken: “Her er tit kø ud på gaden, når de unge har frikvarter,” siger han. “Mange synes, at det smager godt. Vi har godt kød og laver selv vores krydderiblanding.” Ifølge Ali Baran har det været et krav fra DSB, at Kebab Station skulle hænge et overvågningskamera op ved butikken. Med billeder fra overvågningskameraet kan han derfor vise, at der den dag, fra 11.30-12.00, var fyldt med gymnasieelever fra det nærliggende Sukkertoppen.

Hver anden fredag er der fest på gymnasiet, og her kommer eleverne også for at indtage kebab, inden de skal gøre deres entre, fortæller Ali Baran. Ud over den unge befolkningsgruppe, er der naturligvis også mange pendlere, siger han og gestikulerer mod stationen bag ved.

Det er ejeren af Kösem på Nørrebro, der flere gange har vundet prisen som ‘bedste shawarma’, der valgte at åbne Kebab Station. Ifølge Ali Baran har det været et smart træk, da området ved Ny Ellebjerg station er et område i udvikling. Om et par år kommer der også en metro og dermed flere kunder, mener han.

Konya Slager Kebab Hause ved Avedøre station.

Mehmet Iscen har haft Konya Slagter Kebab Hause i 22 år.

Syv minutter med S-toget fra Ny Ellebjerg ligger Avedøre station. Halvtreds meter fra togene ligger beboelsesbygning Store Hus, udtalt “storhus”. I bunden af den massive, hvide bygning ligger en række forretninger, her i blandt hele to kebabsteder: Oasen og Konya Slagter Kebab Hause.

Mens Oasen for få år siden fik ny ejer, har 46-årige Mehmet Iscen haft Konya Slagter i 22 år. Som navnet hentyder, er det en slagter, men her sælger man også kebab. “Danske slagtere sælger biksemad og frikadeller, men det har vi ikke i vores kultur,” siger Mehmet Iscen. “Derfor tænkte jeg, at jeg også kunne bruge mit overskydende kød til at lave kebab.”

Oasen i Avedøre.

Oasen sponsorerer det lokale fodboldhold Avedøre IF

Mehmet Iscen er fra Tyrkiet, hvor han er uddannet som politibetjent, men han begyndte at arbejde hos slagteren i Avedøre allerede inden, han overtog forretningen for to årtier siden. Hurtigt begyndte han at sælge kebab til områdets beboer, folkeskole- og gymnasieelever samt til de pendlere, der af og til må dukke op på Avedøre station. Og så sælger han franske hotdog til 15 kroner.

Hvad skulle vi gøre uden stationskebab som Kebab Station og Konya Slagter? Drengene ved Amager Strand metrostation har fundet en løsning, når nu de ikke kan bruge deres lommepenge på den bortrejste kebabvogn: “Vi tager på Kebs,” siger af dem. “Det er Ama’r Pizzeria og Burgerbar, som ligger deroppe,” siger han og peger bagud, ind mod byen, væk fra stationen.

“Vi kalder den bare Kebs, for vi er der hele tiden.”

Stationskebabben i Nivå.



Baki er i gang med at skære kød til shawarma på Ørestad Kebab

Konya Kebab og Slagter Hause